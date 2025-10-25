ETV Bharat / bharat

अजमेर पहुंचे आजम खान, जेल से रिहाई के बाद ख्वाजा के दर पर लगाई हाजिरी

अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी के बाद आजम खान ने कहा कि उन्हें रूहानी ताकत मिली है. मुसीबतें कम हुई हैं, लेकिन चुनौतियां अभी बरकरार है. उन्होंने कहा कि उन्हें खूब सताया गया. झूठे आरोपो में फंसाया गया, लेकिन बुजुर्गों की दुआ से उन्हें सुकून और इंसाफ मिला. यही वजह है कि अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिन्द की बरगाह में हाजिरी देने पहुंचे हैं.

अजमेर: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सूफी हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए. जेल से रिहाई और पार्टी की तरफ से उन्हें स्टार प्रचारक की ज़िम्मेदारी मिलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार मे उन्होंने शुकराना अदा किया.

कार्यकर्ताओं और आवाम का शुक्रिया किया: समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है. इसी पर जब आजम खान से सवाल किया गया कि "अब बिहार चुनाव में आपका जलवा देखने को मिलेगा" तो उन्होंने कहा कि "ये अल्लाह बेहतर जानता है." पत्रकारों को सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि "अकेले रहते-रहते कानों ने काम करना छोड़ दिया." आजम खान ने अपने कार्यकर्ताओं और आवाम का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि "ऐसी जनता जिन्हें मैंने ना देखा, ना मिला, ना उनका काम किया पर उनकी दुआ से मैं जिंदा वापस आया."

जायरीनों ने ली सेल्फी: एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अजमेर के किशनगढ़ के दौर पर आए थे. आजम खान एक दिन बाद ही अजमेर दरगाह पहुंचे हैं. दरगाह में मौजूद जायरीनों ने आजम खान के साथ सेल्फी भी ली और हाथ भी मिलाया. इस बीच उनके चाहने वालो की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा घेरे में लिया गया. आजम खान और उनके बेटे अब्दुलाह आजम को खादिम सैय्यद यामीन हाशमी ने जियारत कराई और दरबार की दस्तारबंदी की. इसी तरह सैय्यद जाहिद हाशमी ने उन्हें दरबार का तबर्रुक भी पेश किया, जबकि सैय्यद खालिद हाशमी ने आस्ताना शरीफ में आजम खान के परिवार के लिए विशेष दुआ की.