यूपी चुनाव 2027: सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर रार, इमरान मसूद और रफत फातिमा ने उठाए सवाल
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषणा के बाद कांग्रेस में नाराजगी बढ़ गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:55 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है. सपा ने पांच विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए तो कांग्रेस खेमे में नाराजगी के सुर सुनाई देने लगे.
सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा के इस कदम पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस नेता रफत फातिमा ने लखनऊ उत्तर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. दूसरी ओर, सपा ने कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज करते हुए दावा किया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत आगे बढ़ चुकी है.
सपा ने पांच सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार: सपा ने अपनी पहली सूची में पांच विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. इनमें सहारनपुर की बेहट सीट से उमर अली खान, सहारनपुर नगर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन और अमरोहा से महबूब अली को टिकट दिया गया है. वहीं, ललितपुर सीट से ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है. सपा की इस घोषणा के बाद गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत पर सवाल उठने लगे हैं.
इमरान मसूद ने पूछा- सीट शेयरिंग तय नहीं तो इतनी जल्दी क्यों: सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा की उम्मीदवारों की घोषणा पर नाराजगी जताई. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, तो सपा ने पांच सीटों पर प्रत्याशियों के नाम इतनी जल्दी क्यों घोषित कर दिए. मसूद के मुताबिक, सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह तय होने के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा होनी चाहिए थी. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कांग्रेस भी अपनी ओर से उम्मीदवार उतार सकती है.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के सांसद एस.पी. सिंह पटेल की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "एस.पी. सिंह पटेल राहुल गांधी की वजह से सांसद हैं, वो ये न भूलें वरना एसपी सिंह पटेल जैसे कई लोग 2019 में भी चुनाव लड़े थे। ये 2019 के बाद राहुल गांधी का चमत्कार है कि आप सांसद हैं।" सपा के लिस्ट जारी करने पर उन्होंने कहा, "वो सारी लिस्ट जारी कर दें, क्या फर्क पड़ता है... वो 403 पर जारी कर दें। उनसे (26 सीटें) मांग कौन रहा है। वो गलत फहमी में हैं कि हम उनसे कुछ मांग रहे हैं। हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। गठबंधन में सहयोग होता है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 25, 2026
रफत फातिमा का बगावती रुख, लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़ने का ऐलान: इमरान मसूद के बयान के बाद कांग्रेस नेता रफत फातिमा ने भी सख्त रुख अपनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट (172) से चुनाव लड़ने का फैसला सार्वजनिक किया. रफत फातिमा ने कहा कि गठबंधन पर चर्चा के बीच सपा की ओर से पांच प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है. उन्होंने लिखा कि पार्टी अनुशासन और पार्टी के अपमान पर चुप रहने में फर्क होता है.
रफत फातिमा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की सदस्यता से इस्तीफा भी देना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटेंगी. उन्होंने साफ किया कि पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का अपमान या किसी तरह की दबाव की रणनीति स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने सपा के इस कदम को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उपहास भी बताया. उनके बयान से गठबंधन को लेकर कांग्रेस के भीतर बढ़ती नाराजगी का संकेत मिला है.
सपा ने कांग्रेस की आपत्तियों को किया खारिज: कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों की समितियों के बीच बैठक हो चुकी है. सपा की ओर से कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर सहमति भी बन गई है. उनके मुताबिक, ये सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं और कांग्रेस इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है.
सपा प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने जिन पांच सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, वहां उसके मौजूदा विधायक हैं. ऐसे में कांग्रेस को इन सीटों पर परेशानी क्यों हो रही है. उन्होंने इमरान मसूद के बयान पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि वह इतना विचलित क्यों हैं. सपा के इस जवाब से साफ है कि पार्टी फिलहाल अपने फैसले को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है.
अखिलेश यादव बोले- बातचीत से आगे बढ़ेगा गठबंधन: सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर अपना रुख रखा. उन्होंने लिखा कि 26 सीटों से शुरुआत हुई है और गठबंधन बातचीत के जरिए आगे बढ़ेगा. इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने कहा था कि सीटों का बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर होगा. उनके मुताबिक, जो पार्टी जिस सीट पर जीतने की स्थिति में होगी, वह सीट उसी के हिस्से में जाएगी.
अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि कांग्रेस जिन सीटों पर जीत सकती है, उन पर विचार-विमर्श के बाद फैसला किया जाएगा. हालांकि, सपा की ओर से पांच सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा और कांग्रेस नेताओं की नाराजगी ने गठबंधन की बातचीत को चर्चा में ला दिया है. अब देखना होगा कि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति किस तरह बनती है और क्या यह नाराजगी आगे चलकर गठबंधन की राह में बड़ी चुनौती बनेगी.
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