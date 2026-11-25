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यूपी चुनाव 2027: सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर रार, इमरान मसूद और रफत फातिमा ने उठाए सवाल

सपा के पांच प्रत्याशियों के ऐलान से बढ़ा तनाव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है. सपा ने पांच विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए तो कांग्रेस खेमे में नाराजगी के सुर सुनाई देने लगे.

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा के इस कदम पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस नेता रफत फातिमा ने लखनऊ उत्तर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. दूसरी ओर, सपा ने कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज करते हुए दावा किया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत आगे बढ़ चुकी है.

जानकारी देते सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद. (Video Credit: ETV Bharat) सपा ने पांच सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार: सपा ने अपनी पहली सूची में पांच विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. इनमें सहारनपुर की बेहट सीट से उमर अली खान, सहारनपुर नगर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन और अमरोहा से महबूब अली को टिकट दिया गया है. वहीं, ललितपुर सीट से ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है. सपा की इस घोषणा के बाद गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत पर सवाल उठने लगे हैं. इमरान मसूद ने पूछा- सीट शेयरिंग तय नहीं तो इतनी जल्दी क्यों: सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा की उम्मीदवारों की घोषणा पर नाराजगी जताई. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, तो सपा ने पांच सीटों पर प्रत्याशियों के नाम इतनी जल्दी क्यों घोषित कर दिए. मसूद के मुताबिक, सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह तय होने के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा होनी चाहिए थी. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कांग्रेस भी अपनी ओर से उम्मीदवार उतार सकती है. रफत फातिमा का बगावती रुख, लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़ने का ऐलान: इमरान मसूद के बयान के बाद कांग्रेस नेता रफत फातिमा ने भी सख्त रुख अपनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट (172) से चुनाव लड़ने का फैसला सार्वजनिक किया. रफत फातिमा ने कहा कि गठबंधन पर चर्चा के बीच सपा की ओर से पांच प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है. उन्होंने लिखा कि पार्टी अनुशासन और पार्टी के अपमान पर चुप रहने में फर्क होता है. रफत फातिमा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की सदस्यता से इस्तीफा भी देना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटेंगी. उन्होंने साफ किया कि पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का अपमान या किसी तरह की दबाव की रणनीति स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने सपा के इस कदम को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उपहास भी बताया. उनके बयान से गठबंधन को लेकर कांग्रेस के भीतर बढ़ती नाराजगी का संकेत मिला है.