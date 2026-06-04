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मानसून ने केरल में दी दस्तक, गर्मी से मिलेगी राहत, जानें IMD ने क्या बताया?

केरल को मानसून का गेटवे कहा जाता है. दरअसल हिंद महासागर से सीधे टकराने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं ही अपने साथ मानसून लाती हैं.

A view of Kochi in Kerala.
केरल में कोच्चि का एक नजारा. (File Photo/ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 2:16 PM IST

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नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम : केरल में गुरुवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने के साथ ही चार महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत हुई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. मानसून के आने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने की.

हालांकि मानसून के आने की आम तारीख 1 जून है, लेकिन इस साल यह तीन दिन की देरी से 4 जून को आया. इसे दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून से सितंबर) की शुरुआत का संकेत माना जाता है.

देशभर में बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां
इस बारे में आईएमडी ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून चार जून को दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के शेष हिस्सों के अलावा पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ भागों, पूरे लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरल और माहे, कर्नाटक व तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र के शेष भागों, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी व दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व- मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और इलाकों तक आगे बढ़ गया है.

बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने अनुमान लगाते हुए बताया था कि मानसून 26 मई को केरल पहुंचेगा. लेकिन पिछले सप्ताह आईएमडी ने मौसमी वर्षा के अपने पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए कहा था कि इस साल बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है.

IMD released the map regarding South-West Monsoon.
आईएमडी ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर जारी किया नक्शा. (ANI)

मौसमी वर्षा एलपीए की करीब 90 फीसदी रहने की संभावना
आईएमडी के मुताबिक, इस वर्ष देश में मौसमी वर्षा, दीर्घकालिक औसत (LPA) की करीब 90 फीसदी रहने की संभावना है. एलपीए का मतलब किसी विशेष क्षेत्र में किसी निर्धारित अवधि जैसे एक महीने या मौसम के दौरान लंबे समय आमतौर पर 30 से 50 वर्षों में दर्ज औसत वर्षा से है.

हालांकि देशभर में मौसमी वर्षा का दीर्घकालिक औसत (LPA) 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर 87 सेंटीमीटर है. यदि मानसून के दौरान बारिश एलपीए के 90 फीसदी से कम रहती है, तो आईएमडी उसे ‘अल्प वर्षा’ की श्रेणी में रखता है.

सामान्य से कम बारिश की संभावित वजहों में से एक अल नीनो के हालात का विकसित होना हो सकता है, क्योंकि इसके प्रभाव की वजह से भारत में मानसून के दौरान बारिश कम होती है. फिलहाल भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ अल नीनो-दक्षिणी दोलन की स्थिति अल नीनो की ओर बढ़ रही है. इससे अल नीनो की स्थिति बनने से भारत में मानसून की बारिश कम हो जाती है.

आईएमडी के मुताबिक जून में अल नीनो की स्थिति कमजोर रहने की संभावना है, जबकि सितंबर तक इसके मध्यम से मजबूत होने की संभावना है.

भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने गुरुवार को केरल के 8 जिलों और शुक्रवार को 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. 6 जून तक पूरे राज्य में बिजली गिरने, तेज हवाओं और लगातार बारिश की संभावना जताई गई है. तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर लगभग पूरे केरल में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है. केरल के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में भी अगले 6-7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है.

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