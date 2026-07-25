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सुरक्षित और बेहतर सेवा के लिए दक्षिण रेलवे ने 3 नए ऐप पेश किए, क्या हैं इनके फीचर्स?

इन 3 ऐप के जरिए, रेलवे रोजाना के सबसे जरूरी सेफ्टी काम को डिजिटली हैंडल करेगा.

Southern Railway introduces 3 new apps - What are the features?
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 5:52 PM IST

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चेन्नई: ट्रेन संचालन को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए, दक्षिणी रेलवे ने अपनी टेक्नोलॉजी वाले 3 नए डिजिटल ऐप लॉन्च किए हैं. कार्यक्रम में दक्षिणी रेलवे हेडक्वार्टर चेन्नई में हुआ. कार्यक्रम में रेलवे के जनरल मैनेजर आर एन सिंह शामिल हुए.

रेलवे के जनरल मैनेजर ने कार्यक्रम में तीन नए ऐप लॉन्च किए, जिनके नाम e-TSR (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सिग्नल रजिस्टर), RBMS (रेलवे ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम) और DOST (डिलीवरिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑन ट्रैक) हैं.

इन ऐप के जरिए, रेलवे के रोजाना के सबसे जरूरी सेफ्टी काम, जिसमें सिग्नल रिकॉर्डिंग, ब्लॉक क्लियरेंस और इंजीनियरिंग काम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैक पर काम करने वाले रेलवे स्टाफ की सिक्योरिटी अब पूरी तरह से डिजिटली हैंडल किए जाएंगे.

इस मौके पर बोलते हुए, जनरल मैनेजर आर.एन. राजनाथ सिंह ने कहा कि ये ऐप फील्ड स्टाफ का काम आसान बनाने, इंसानी गलतियों को कम करने और जान की सुरक्षा पक्का करने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

e-TSR (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सिग्नल रजिस्टर)
पारंपरिक कागज के ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, जो अब तक रेलवे स्टेशनों पर रखे जाते थे, अब e-TSR ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में बदल दिए जाएंगे. ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रेन की आवाजाही की जानकारी डेटा रजिस्टर से अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है और समय भी अपने आप बचता है.

यह ऐप कागज का इस्तेमाल भी कम करेगा और मैन्युअल एंट्री में होने वाली गलतियों को भी कम करेगा. इसके बाद, e-TSR ऐप सभी तरह के ट्रेन ऑपरेशन के साथ अनुकूल हो जाएगा.

RBMS (रेलवे ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम)
रेलवे ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम (RBMS) ऐप इंजीनियरिंग, पावर, सिग्नल और टेलीकॉम कामों के लिए 'ब्लॉक' मांगने से लेकर क्लियरेंस, एक्सटेंशन, कैंसलेशन और पूरा करने तक के सभी प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस तरीके से कर पाएगा.

RBMS ऐप में रेल यूजर्स की जिम्मेदारियों के हिसाब से अलग डैशबोर्ड, ओटीपी ऑथेंटिकेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जियो-फीचर्स और e-TSR ऐप के साथ इंटीग्रेशन जैसे कई फीचर्स हैं.

DOST (डिलीवरिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑन ट्रैक)
डिलीवरिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑन ट्रैक (DOST) ऐप को ट्रैक पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों की सेफ्टी को बेहतर बनाने के मकसद से बनाया गया है. यह ऐप सिग्नलिंग सिस्टम से मिली ट्रेनों की रियल-टाइम मूवमेंट जानकारी की तुलना फील्ड कर्मचारियों की GPS लोकेशन से करता है और ट्रेन के आने से पहले येलो और रेड अलर्ट देता है. दोस्त ऐप में साउंड, लाइट, वाइब्रेशन, मल्टीलिंगुअल वॉयस अलर्ट, इमरजेंसी SOS वगैरह जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं.

ये तीनों नए ऐप मिलकर रेलवे कर्मचारियों की सेफ्टी बढ़ाएंगे, हाथ से काम का बोझ कम करेंगे और रियल टाइम जानकारी के आधार पर तेजी से फैसले लेंगे. यह ट्रेन परिचालन दक्षता को बढ़ाकर एक सुरक्षित, कुशल और पूरी तरह से कनेक्टेड डिजिटल रेलवे सिस्टम के विकास में भी एक अहम मील का पत्थर साबित होगा. स्टेशन मैनेजर, कंट्रोलर, इंजीनियरिंग, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को इन नए ऐप से सीधा फायदा होगा.

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