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सुरक्षित और बेहतर सेवा के लिए दक्षिण रेलवे ने 3 नए ऐप पेश किए, क्या हैं इनके फीचर्स?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

चेन्नई: ट्रेन संचालन को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए, दक्षिणी रेलवे ने अपनी टेक्नोलॉजी वाले 3 नए डिजिटल ऐप लॉन्च किए हैं. कार्यक्रम में दक्षिणी रेलवे हेडक्वार्टर चेन्नई में हुआ. कार्यक्रम में रेलवे के जनरल मैनेजर आर एन सिंह शामिल हुए. रेलवे के जनरल मैनेजर ने कार्यक्रम में तीन नए ऐप लॉन्च किए, जिनके नाम e-TSR (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सिग्नल रजिस्टर), RBMS (रेलवे ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम) और DOST (डिलीवरिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑन ट्रैक) हैं. इन ऐप के जरिए, रेलवे के रोजाना के सबसे जरूरी सेफ्टी काम, जिसमें सिग्नल रिकॉर्डिंग, ब्लॉक क्लियरेंस और इंजीनियरिंग काम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैक पर काम करने वाले रेलवे स्टाफ की सिक्योरिटी अब पूरी तरह से डिजिटली हैंडल किए जाएंगे. इस मौके पर बोलते हुए, जनरल मैनेजर आर.एन. राजनाथ सिंह ने कहा कि ये ऐप फील्ड स्टाफ का काम आसान बनाने, इंसानी गलतियों को कम करने और जान की सुरक्षा पक्का करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. e-TSR (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सिग्नल रजिस्टर)

पारंपरिक कागज के ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, जो अब तक रेलवे स्टेशनों पर रखे जाते थे, अब e-TSR ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में बदल दिए जाएंगे. ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रेन की आवाजाही की जानकारी डेटा रजिस्टर से अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है और समय भी अपने आप बचता है. यह ऐप कागज का इस्तेमाल भी कम करेगा और मैन्युअल एंट्री में होने वाली गलतियों को भी कम करेगा. इसके बाद, e-TSR ऐप सभी तरह के ट्रेन ऑपरेशन के साथ अनुकूल हो जाएगा.