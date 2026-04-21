राष्ट्रपति भवन में सजा राजस्थान का शाही स्वाद, कोरिया के राष्ट्रपति के स्वागत में परोसा गया 'गुलाब बाटी-चूरमा'
राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य राजकीय भोज में राजस्थान के पारंपरिक स्वाद और सांस्कृतिक वैभव की खास झलक देखने को मिली.
Published : April 21, 2026 at 9:02 PM IST
जयपुर: भारत दौरे पर आए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार रात विशेष डिनर होस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे. इस खास भोज में मेहमानों ने राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों को चखा. इसके लिए मेन्यू तैयार करने की जिम्मेदारी जयपुर के शेफ डॉ. सौरभ शर्मा और उनकी टीम को सौंपी गई.
राष्ट्रपति भवन जैसलमेर के पुलाव से लेकर गोविन्द गट्टा की खुशबू से महका. मौका था साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी का. इस अवसर पर राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजन को 'शानदार अनुभव' बताया और शेफ टीम की सराहना की. वहीं, राष्ट्रपति सचिव दीप्ति उमाशंकर ने भी इस उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये आयोजन भारतीय पाक विरासत को वैश्विक मंच पर पेश करने का बेहतरीन उदाहरण है. इस दौरान मौजूद रहे कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भी राजस्थानी भोजन की सादगी और स्वाद की प्रशंसा की.
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मेन्यू में दिखी राजस्थान की विविधता : इस राजकीय भोज में जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर के पारंपरिक व्यंजनों को रॉयल अंदाज में परोसा गया. मेन्यू में ज्वार का राब, गोविंद गट्टा, धुंगारी पालक मंगोड़ी, चांदी वाली दाल, जैसलमेरी पुलाव और खास गुलाब बाटी-चूरमा जैसे व्यंजन शामिल रहे, जिन्होंने मेहमानों को राजस्थान के समृद्ध स्वाद से रूबरू कराया. वहीं, मिठाइयों में खीरंद मालपुआ और घेवर ने पारंपरिक मिठास का अहसास कराया. खास बात ये रही कि सभी व्यंजनों को आधुनिक प्रस्तुति के साथ परोसा गया. हालांकि, उनकी पारंपरिक पहचान को पूरी तरह कायम रखा गया.
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डेढ़ महीने तक चला रिसर्च और ट्रायल : जयपुर के रहने वाले शेफ डॉ. सौरभ शर्मा ने इस सफलता का श्रेय अपने परिवार, खासकर अपनी मां डॉ. उमा शर्मा और पत्नी डॉ. नेहा शर्मा को दिया. उन्होंने बताया कि इस विशेष मेन्यू को तैयार करने से पहले करीब डेढ़ महीने तक लगातार रिसर्च और कई बार ट्रायल किए गए. उन्होंने राजस्थान की पारंपरिक रसोई, स्थानीय सामग्री और प्राचीन पाक विधियों का गहराई से अध्ययन किया. अलग-अलग कांबिनेशन और तकनीकों पर प्रयोग करने के बाद ही प्रत्येक डिश को अंतिम मेन्यू में शामिल किया गया, ताकि ये राजकीय भोज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक यादगार अनुभव बन सके.