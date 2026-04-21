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राष्ट्रपति भवन में सजा राजस्थान का शाही स्वाद, कोरिया के राष्ट्रपति के स्वागत में परोसा गया 'गुलाब बाटी-चूरमा'

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( फोटो सोर्स : शेफ डॉ. सौरभ शर्मा )