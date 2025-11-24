ETV Bharat / bharat

दक्षिण भारत का पहला सोलर पावर्ड गांव LPG से छुटकारा पाने के लिए तैयार

नागरकुरनूल (तेलंगाना): दक्षिण भारत का पहला फुली सोलर पावर वाला गांव और देश का दूसरा गांव बनने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पैतृक गांव कोंडारेड्डीपल्ली, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का इस्तेमाल कम करने के लिए इको-फ्रेंडली कोशिश के तहत ई-कुकिंग की तरफ बढ़ रहा है. केंद्रीय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की स्कीम 'ई-कुकिंग, क्लीन कुकिंग' के तहत यहां इंडक्शन स्टोव और कुकर गांव वालों को बांटे गए हैं. इस स्कीम का मुख्य मकसद इंडक्शन स्टोव वाले LPG सिलेंडर का इस्तेमाल काफी कम करके पर्यावरण को बेहतर बनाना है. तेलंगाना रिन्यूएबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (REDCO), जो इस स्कीम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, उसने सोलर पावर को रेगुलर बिजली के एक अच्छे विकल्प के तौर पर पेश किया है. बचे हुए फंड से उठाया जा रहा खर्च

कोंडारेड्डीपल्ली के लोगों को इंडक्शन कुकर बांटने का खर्च, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर दिए गए 6 करोड़ रुपये के 'स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड' के तहत, राज्य में एनर्जी बचाने के प्रोग्राम चलाने के लिए दिए गए बचे हुए फंड से उठाया जा रहा है.