हैदराबाद से कई स्पेशल ट्रेन की घोषणा, प्रयागराज समेत इन रूटों पर चलेंगी
हैदराबाद से स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से त्योहारों के सीजन में यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने में मदद मिल सकती है.
Published : September 29, 2026 at 3:34 PM IST
हैदराबाद: दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने दशहरा और दीपावली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हैदराबाद के चर्लपल्ली से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो सप्ताह में एक दिन कुछ विशेष रूटों पर चलेंगी. इन स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से त्योहारों के सीजन में यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने में मदद मिल सकती है. जिससे नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम होगा.
प्रयागराज-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन (04121) 28 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी, जिसमें 10 सर्विस शामिल होंगी. इसी तरह वापसी में यह ट्रेन (04122) 29 सितंबर से 1 दिसंबर तक हर मंगलवार को चलेगी, जिसमें 10 सर्विस होंगी.
प्रयागराज-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेनें दोनों ओर से मानिकपुर, सतना, जबलपुर, इटारसी, बैतूल, पांढुर्णा, नागपुर, सेवाग्राम, चंद्रपुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, मंचेरियल और काजीपेट रेलवे स्टेशनों पर रुकेंगी. इन ट्रेनों में 2AC, 3AC, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे.
इसी तरह दक्षिण मध्य रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए चर्लपल्ली-ब्रह्मपुर (ओडिशा) और मुंबई-चेन्नई रूट पर स्पेशल ट्रेन सेवा की घोषणा की है, जो अक्टूबर और नवंबर में कुछ समय के लिए चलेंगी, जिससे दोनों रूट पर यात्रियों को और भी विकल्प मिलेंगे.
चर्लपल्ली-ब्रह्मपुर स्पेशल ट्रेन
ट्रेन संख्या 07027 चर्लपल्ली-ब्रह्मपुर स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक शुक्रवार को चलेगी, जिसमें 9 सर्विस होंगी. यह चर्लपल्ली (हैदराबाद) से दोपहर 3:00 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 11:35 बजे ब्रह्मपुर (ओडिशा) पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन संख्या 07028 ब्रह्मपुर-चर्लपल्ली स्पेशल, 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक शनिवार को चलेगी, जिसमें 9 सर्विस होंगी. यह ब्रह्मपुर से दोपहर 1:00 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी.
ये ट्रेनें नलगोंडा, मिर्यालगुडा, सत्तेनापल्ली, गुंटूर, विजयवाड़ा, एलुरु, ताडेपल्लीगुडेम, राजमुंदरी, समालकोट, अनकापल्ले, दुव्वाडा, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड, पलासा और इच्छापुरम जैसे स्टेशनों पर रुकेंगी. इनमें 2AC, 3AC, स्लीपर और जनरल क्लास कोच होंगे.
मुंबई-चेन्नई स्पेशल ट्रेन
दक्षिण मध्य रेलवे ने 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक हर बुधवार को सीएसटी मुंबई-चेन्नई बीच स्पेशल ट्रेन (01015) चलाने की घोषणा की है, जिसमें छह सर्विस होंगी. यह ट्रेन सीएसटी मुंबई से सुबह 12:35 बजे निकलेगी और उसी दिन रात 11:30 बजे चेन्नई बीच पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन संख्या 01016 चेन्नई बीच–CST मुंबई स्पेशल, 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी, जिसमें छह सर्विस होंगी. यह चेन्नई बीच से सुबह 4:00 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 4:05 बजे CST मुंबई पहुंचेगी.
यह ट्रेन दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावाला, पुणे, दौंड, सोलापुर, कलबुर्गी, वाडी, रायचूर, मंत्रालयम रोड, अडोनी, गुंटकल, गूटी, कडप्पा, राजमपेट, रेनिगुंटा, अरक्कोणम और पेरम्बूर जैसे स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में 2AC और 3AC कोच होंगे.
चर्लपल्ली-शेनकोट्टई स्पेशल ट्रेन
इसी तरह, चर्लपल्ली-शेनकोट्टई स्पेशल ट्रेन (07191) 2 अक्टूबर से शुरू होगी और 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी, जिसमें नौ सर्विस होंगी. वापसी में यह स्पेशल ट्रेन (07192) 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार को शेनकोट्टई से चर्लपल्ली के लिए चलेगी, जिसमें नौ सर्विस होंगी.
यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में नलगोंडा, मिर्यालगुडा, गुंटूर, तेनाली, बापटला, चिराला, ओंगोल, नेल्लोर, रेनीगुंटा, काटपाडी, जोलारपेट्टई, सेलम, इरोड, तिरुप्पुर, पोदनूर, पोलाची, उदुमलाईयापेट्टई, पलानी, ओड्डनचत्रम, डिंडीगुल, मदुरै, विरुदुनगर, शिवकाशी, श्रीविल्लिपुथुर, राजपलायम, शंकरनकोविल, कदयानल्लूर और तेनकासी पर रुकेगी.
यह भी पढ़ें- दो नई ट्रेनों की घोषणा, मध्य प्रदेश से गुजरात जाना होगा आसान, जानें रूट