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'वो भारतीय हैं, वोट भी करते हैं, पर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है', जानें क्या है वजह

हेमंत कुमार बोस इस प्रतिज्ञा को पुष्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना रक्त अर्पित किया. यह आंदोलन 1974 तक जारी रहा. परिणामस्वरूप, सरकार अपने निर्णय को लागू करने में असमर्थ रही. हालांकि, स्थानीय निवासी दक्षिण बेरूबारी के एक हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान को हस्तांतरित होने से रोकने में सफल रहे, लेकिन वे भूमि पर अपने कानूनी अधिकार - मानचित्र पर आधिकारिक रूप से अपना स्थान प्राप्त करने का अधिकार - हासिल करने में विफल रहे. परिणामस्वरूप, भूमि विवाद आज तक अनसुलझा बना हुआ है.

दक्षिण बेरूबारी संकट की उत्पत्ति -1958 में, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, दक्षिण बेरूबारी क्षेत्र का आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय लिया गया. हालांकि, स्थानीय निवासियों ने इस सरकारी निर्णय के विरुद्ध कड़ा विरोध जताया. अपने क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने के लिए आंदोलन शुरू किया गया.1961 में, हजारों लोगों ने अपना रक्त अर्पित करते हुए संकल्प लिया और कहा: "हम अपना रक्त देंगे, हम अपना जीवन देंगे, लेकिन हम बेरूबारी को नहीं छोड़ेंगे."

दक्षिण बेरूबारी में शामिल पांच गांव हैं: काजलदिघी, चिलाहाटी, बरशाशी, नौतारी देबोत्तर और परानिग्राम. इस क्षेत्र में लगभग 10 हजार लोग रहते हैं. इन निवासियों के पास वैध आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हैं. हालांकि, उनके पास भूमि संबंधी कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं. परिणामस्वरूप, मताधिकार का प्रयोग करने के बावजूद, इस क्षेत्र के निवासी सरकार द्वारा प्रदत्त कई अन्य लाभों से वंचित रह जाते हैं. इसके अलावा, यह अनसुलझा भूमि विवाद वर्तमान में इस क्षेत्र में सीमा बाड़ के निर्माण में एक बड़ी बाधा बना हुआ है. परिणामस्वरूप, अपने उचित भूमि अधिकारों की मांग करते हुए, निवासी हर चुनाव के दौरान मुखरता से अपनी आवाज उठाते हैं. इस बार भी वे ऐसा ही कर रहे हैं. लेकिन क्या अंततः उनकी मांगें पूरी होंगी ? इसका जवाब अभी भी अनिश्चित है.

दक्षिण बेरूबारी (जलपाईगुड़ी) : वे भारत में रहते हैं और मतदान करते हैं. अपने मतदान के माध्यम से वे अपने विधानसभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) का चुनाव करते हैं. फिर भी, जलपाईगुड़ी के दक्षिण बेरूबारी के पांच गुमनाम गांवों के निवासियों के पास उस भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिस पर वे रहते हैं. 2026 के विधानसभा चुनावों में, वे एक बार फिर मतदान करेंगे - अपनी भारतीय नागरिकता की पुष्टि करने और भूमि अधिकारों की अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए.

भारत-बांग्लादेश समझौता - 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली और शेख मुजीबुर रहमान इसके प्रधानमंत्री बने. 1974 में, उन्होंने और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के अनुसार, दक्षिण बेरूबारी को हस्तांतरित नहीं किया गया. हालांकि, इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद जब क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो यह पाया गया कि ये पांच गांव भारत के आधिकारिक मानचित्रों में मौजूद नहीं थे. बल्कि बांग्लादेश के मानचित्रों में दिखाई दे रहे थे. उस समय से, इन पांच गांवों को आधिकारिक तौर पर "विपरीत कब्जे" के अंतर्गत घोषित कर दिया गया.इसके परिणामस्वरूप, आंदोलन की एक नई लहर शुरू हुई.

"विपरीत कब्जे" के अंतर्गत आ रही इस भूमि को भारत के आधिकारिक मानचित्रों में वापस शामिल करने की मांग को लेकर एक निरंतर आंदोलन चला. समय बीतने के साथ, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार गिर गई, जिससे वाम मोर्चा सरकार का मार्ग प्रशस्त हुआ. वाम मोर्चा के शासनकाल के दौरान, इन्हीं गांवों में से एक चिलाहाटी के निवासी गोविंदा रॉय ने चुनाव जीता और विधायक बने. वाम मोर्चा के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई. इस पूरे दौर में, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कई गठबंधन सरकारें बनीं. फिर भी, इन राजनीतिक बदलावों के बावजूद, दक्षिण बेरूबारी पहले की तरह ही अनिश्चितता और उपेक्षा की स्थिति में फंसा रहा.

दक्षिण बेरूबारी का गांव (ETV Bharat)

भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता - 2015 में दक्षिण बेरूबारी के इन पांच गांवों के निवासियों को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी. उन्हें उम्मीद जगी कि उनकी भूमि के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद आखिरकार सुलझ जाएगा. यह नई उम्मीद उसी वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुए नए भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर से उपजी थी.

इस संधि के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच एन्क्लेव का आदान-प्रदान हुआ. एन्क्लेव के आदान-प्रदान के साथ-साथ, दक्षिण बेरूबारी में भूमि विवाद को सुलझाने के विशिष्ट उद्देश्य से, दोनों देशों ने इन पांच गांवों को भारत के अभिन्न अंग के रूप में "कानूनी मान्यता" दी, जबकि जमीनी स्तर पर यथास्थिति बनाए रखी.इस समझौते के लागू होने के बाद से ग्यारह वर्ष बीत चुके हैं. फिर भी, दक्षिण बेरूबारी के पांच गांवों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. यहां के निवासी अभी भी भूमि स्वामित्व के अनसुलझे विवाद से जूझ रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि एक दिन यह समस्या हल हो जाएगी और उन्हें अपने आधिकारिक भूमि अभिलेख प्राप्त हो जाएंगे. उन्हें विश्वास है कि भूमि दस्तावेजों के अभाव में उन्हें वर्तमान में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे अंततः अतीत की बात हो जाएंगी.

दक्षिण बेरूबारी के रहने वाले ग्रामीण (ETV Bharat)

दक्षिण बेरूबारी के पांच गांवों के सामने चुनौतियां - भूमि अधिकारों के अभाव के कारण, स्थानीय निवासी कृषक बंधु और पीएम-किसान योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. न ही वे ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं. हालांकि, केवल स्थानीय निवासियों को ही कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है. प्रशासनिक कार्य भी बाधित हो रहे हैं. 2017 में, भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित इन पांच गांवों में कांटेदार तार की बाड़ लगाने की सुविधा के लिए सीमा स्तंभ स्थापित किए गए थे. फिर भी, भूमि संबंधी विवादों के कारण बाड़ का निर्माण रुका हुआ है. इसका कारण यह है कि बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है. लेकिन उचित भूमि अभिलेखों के अभाव में अधिग्रहण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है. परिणामस्वरूप, सीमा असुरक्षित बनी हुई है.

दक्षिण बेरूबारी गांव की ओर जाती सड़क (ETV Bharat)

स्थानीय निवासियों की राय -स्थानीय निवासी सचिन शिल कहते हैं, "भूमि दस्तावेज न होने के कारण हम सरकारी सुविधाओं और अवसरों से वंचित हैं. हम अपने भूमि रिकॉर्ड (खतियां) की मांग करते हैं. चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है. हर कोई हमारा वोट मांगने आएगा. हमें अभी तक भूमि दस्तावेज नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी तक उचित भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है. इन भूमि विवादों के कारण हमारी सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ नहीं लगाई गई है. हमारी बस यही इच्छा है कि हमारा देश प्रगति करे."

मोरिंगा इलाके के निवासी बबलू रॉय कहते हैं, "हमें अभी तक अपने ज़मीन के दस्तावेज नहीं मिले हैं, न ही हमारे पास जमीन के कानूनी अधिकार हैं. हमारी कोई भी शिकायत हल नहीं हुई है. हमें एक उचित सीमा सड़क चाहिए. जमीन के रिकॉर्ड न होने के कारण ही सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ नहीं लगी है. चिलहाटी एन्क्लेव क्षेत्र से संबंधित जमीन के मुद्दे अनसुलझे हैं. परिणामस्वरूप, हम सरकारी लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं. चुनाव बस आने ही वाले हैं; हमारी एकमात्र निवेदन है कि अगर हमें अंततः अपने जमीन के दस्तावेज मिल जाएं तो हमें बहुत राहत मिलेगी. आइए पहले देखें कि कौन सी सरकार सत्ता में आती है.

दक्षिण बेरूबारी निवासी माणिक रॉय कहते हैं, "मैं 80 वर्ष का हूं, फिर भी मेरे पास जमीन के दस्तावेज नहीं हैं. हम वोट तो डालते हैं, लेकिन हमें कोई लाभ या सुविधाएं नहीं मिलतीं. जमीन के रिकॉर्ड न होने के कारण हम कृषि ऋण के लिए पात्र नहीं हैं. हमें कृषक बंधु या केंद्र सरकार की पीएम किसान निधि जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता. अंतरराष्ट्रीय सीमांकन 2015 के बाद हुआ और सीमा स्तंभ भी लगा दिए गए. हमने कई बार विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार हमारी गुहारों पर ध्यान नहीं देती. जमीन के मालिक होने के बावजूद, हमें उस पर हमारे उचित अधिकार से वंचित रखा जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "हम अपने भूमि अभिलेखों की मांग करते हैं. हम सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगवाना चाहते हैं. इस बाड़ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है. लेकिन सवाल यह है कि भूमि किससे अधिग्रहित की जाए ? परिणामस्वरूप, यह प्रक्रिया भी रुकी हुई है. चुनाव नजदीक हैं. वाम मोर्चा की सरकार आई और चली गई. तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई—लेकिन दोनों में से किसी भी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया. हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए इन मुद्दों का समाधान चाहते हैं."

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