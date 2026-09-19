Exclusive: दक्षिण अफ्रीका के डेटा साइंस विशेषज्ञ से ETV भारत की खास बातचीत, कहा- भारत को चाहिए अपना डेटा बैंक
दक्षिण अफ्रीका के डेटा साइंस विशेषज्ञ ने डेटा बैंक के लाभ के बारे में ईटीवी भारत से बात की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 5:44 PM IST
धनबादः भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. डिजिटल इंडिया से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, तकनीक अब विकास की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा रही है. लेकिन इसी दौर में एक बड़ा सवाल है, क्या भारत के पास अपनी परिस्थितियों के मुताबिक नीति बनाने के लिए पर्याप्त और व्यवस्थित डेटा है? आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के विट्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोइनक मैती ने ईटीवी भारत से हुई बातचीत में इस सवाल पर महत्वपूर्ण बात कही. उनका कहना है कि भारत में डेटा की कमी नहीं है, लेकिन देश को अपना मजबूत और व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि विदेशी आंकड़ों के आधार पर भारत के लिए बनाई गई हर रणनीति जरूरी नहीं कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो.
शोध के स्तर पर अतिरिक्त डेटा की जरूरतः प्रोफेसर मोइनक मैती
प्रोफेसर मोइनक मैती वित्तीय डेटा विज्ञान, परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण और फिनटेक के विशेषज्ञ हैं. वे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटर्सरैंड यानी विट्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में फर्स्टरैंड फाउंडेशन चेयर इन फाइनेंशियल डेटा साइंस के पद पर कार्यरत हैं. उनसे पूछा गया कि क्या भारत की विकास योजनाएं पर्याप्त रूप से डेटा आधारित हैं, तो उनका कहना था कि सरकार की ओर से डेटा को सार्वजनिक करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं. डेटा डॉट जीओवी और इंडिया डॉट जीओवी जैसे मंचों पर बड़ी मात्रा में जानकारी उपलब्ध है, लेकिन शोध के स्तर पर अभी भी कई बार अतिरिक्त डेटा की जरूरत पड़ती है और शोधकर्ताओं को सरकार या दूसरे डेटाबेस का सहारा लेना पड़ता है.
प्रोफेसर मैती ने भारत के लिए एक बड़े डेटा बैंक की जरूरत को बताया. उनका कहना है कि अभी कई शोधों में विकसित देशों और पश्चिमी देशों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, बाजार, उपभोक्ताओं की पसंद, सामाजिक संरचना और भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं. ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी परिस्थितियों से जुड़ा व्यापक डेटाबेस तैयार करे.
इंडिया का स्ट्रैटेजिक पोजिशन अलग हैः प्रोफेसर मोइनक मैती
प्रो. मोइनक मैती ने कहा कि 'इंडिया का स्ट्रैटेजिक पोजिशन बहुत अलग है'. इसलिए इंडिया का भी डाटा होना चाहिए कि खुद का एक अपना डेटाबेस बने. 'यानी देश के अलग-अलग राज्यों, शहरों और जिलों का डेटा एक व्यवस्थित ढांचे में उपलब्ध हो.' उनका सुझाव है कि केंद्र सरकार के डेटा मंच से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डेटाबेस तक सीधे पहुंचने की व्यवस्था हो. इससे शोधकर्ताओं को स्थानीय स्तर तक डेटा मिल सकेगा और उसी आधार पर नई नीतियों और समाधान पर काम किया जा सकेगा.
प्रोफेसर मैती के मुताबिक सरकार के पास मौजूद ज्यादा से ज्यादा उपयोगी डेटा शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस समस्या को एक नजरिए से देख रही है, शोधकर्ता उसी डेटा से कोई दूसरा पहलू सामने ला सकते हैं. यानी डेटा सिर्फ सरकारी निर्णयों का आधार नहीं, बल्कि नए शोध और नए समाधान का आधार भी बन सकता है.
डेटा की भूमिका का प्रभाव कई चीजों पर
डेटा की भूमिका सिर्फ पॉलिसी और रिसर्च तक ही सीमित नहीं है; यह पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है. प्रोफेसर मैती के अनुसार, अब बिजनेस को सिर्फ मुनाफे के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, पर्यावरण को होने वाले नुकसान से जुड़ी लागतें भी अर्थव्यवस्था और उत्पादन पर असर डाल रही हैं.
प्रो. मोइनक मैती ने कहा कि पहले क्या होता था, हम रेवेन्यू पे देखते थे कि कितना हमारा मुनाफा होगा, लेकिन अभी पॉल्यूशन का जो कॉस्ट है, वो हमारे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट पे भी आ रहा है. पर्यावरणीय बदलाव को समझाने के लिए उन्होंने चीन की राजधानी बीजिंग का उदाहरण दिया. उनका कहना है कि करीब डेढ़ दशक पहले बीजिंग में भी प्रदूषण का स्तर बड़ी चुनौती था, लेकिन वहां एयर क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है.
सतत विकास अब महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका हैः प्रोफेसर मोइनक मैती
प्रोफेसर मैती का मानना है कि सतत विकास अब दुनिया की नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच उद्योग और सरकारें वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अपनी रणनीतियां बनाने की कोशिश कर रही हैं.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को लेकर भी प्रोफेसर मैती ने एक अहम चेतावनी दी. उनका कहना है कि एआई हर समस्या का समाधान नहीं है. जहां बार-बार दोहराए जाने वाले काम हैं और पर्याप्त मात्रा में डेटा मौजूद है, वहां एआई बेहद उपयोगी हो सकता है. लेकिन दस या बीस साल आगे की जटिल परिस्थितियों को लेकर निर्णय लेने में एआई की सीमाएं हैं.
सोशल मीडिया पर निजी जानकारी सार्वजनिक करने से बचना चाहिए
भारत और अफ्रीका के बीच तकनीकी विकास की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि कई अफ्रीकी देशों के पास प्राकृतिक संसाधन और कच्चे खनिज मौजूद हैं, लेकिन चिप निर्माण, डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में अभी विकास की जरूरत है. उनके मुताबिक भारत का अनुभव इन देशों के लिए उपयोगी हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत एआई के अलग-अलग स्तरों को विकसित करने पर जोर दे रहा है, लेकिन डिजिटल दुनिया में डेटा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसकी सुरक्षा. प्रोफेसर मैती ने लोगों को व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी को लेकर सावधान रहने की सलाह दी. उनका कहना है कि लोग कई बार सोशल मीडिया पर खुद अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक कर देते हैं और बाद में प्राइवेसी को लेकर चिंता करते है.
इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सूचना की विश्वसनीयता. प्रोफेसर मैती का कहना है कि किसी व्यक्ति के पास बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या बड़ी संख्या में दर्शक होने से उसकी हर बात सही नहीं हो जाती. लोगों को किसी भी दावे को तुरंत सच मानने के बजाय खुद भी उसकी पुष्टि करनी चाहिए.
भारत का अपना मजबूत डेटाबेस होना चाहिएः प्रोफेसर मोइनक मैती
आखिर में जब उनसे पूछा गया कि भारत सरकार को विकास के लिए सिर्फ एक डेटा आधारित प्राथमिकता चुनना हो तो वह क्या होगी, तो उनका जवाब था भारत का अपना मजबूत डेटाबेस होना चाहिए. प्रो. मोइनक मैती ने कहा कि 'हमको खुद का डेटाबेस तैयार करना है क्योंकि इंडिया की चीज अलग है, यहां का कस्टमर अलग है, उनकी प्रेफरेंस अलग है.'
डेटा से लेकर एआई और पर्यावरण से लेकर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर तक, प्रोफेसर मोइनक मैती की बात का केंद्र यही है कि तकनीक का इस्तेमाल तभी प्रभावी होगा, जब उसके पीछे सही डेटा, सही विश्लेषण और जागरूकता हो. भारत के लिए अपना डेटा इकोसिस्टम मजबूत करना आने वाले समय में शोध और नीति निर्माण दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.
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