ETV Bharat / bharat

Exclusive: दक्षिण अफ्रीका के डेटा साइंस विशेषज्ञ से ETV भारत की खास बातचीत, कहा- भारत को चाहिए अपना डेटा बैंक

धनबादः भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. डिजिटल इंडिया से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, तकनीक अब विकास की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा रही है. लेकिन इसी दौर में एक बड़ा सवाल है, क्या भारत के पास अपनी परिस्थितियों के मुताबिक नीति बनाने के लिए पर्याप्त और व्यवस्थित डेटा है? आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के विट्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोइनक मैती ने ईटीवी भारत से हुई बातचीत में इस सवाल पर महत्वपूर्ण बात कही. उनका कहना है कि भारत में डेटा की कमी नहीं है, लेकिन देश को अपना मजबूत और व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि विदेशी आंकड़ों के आधार पर भारत के लिए बनाई गई हर रणनीति जरूरी नहीं कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो.

शोध के स्तर पर अतिरिक्त डेटा की जरूरतः प्रोफेसर मोइनक मैती

प्रोफेसर मोइनक मैती वित्तीय डेटा विज्ञान, परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण और फिनटेक के विशेषज्ञ हैं. वे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटर्सरैंड यानी विट्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में फर्स्टरैंड फाउंडेशन चेयर इन फाइनेंशियल डेटा साइंस के पद पर कार्यरत हैं. उनसे पूछा गया कि क्या भारत की विकास योजनाएं पर्याप्त रूप से डेटा आधारित हैं, तो उनका कहना था कि सरकार की ओर से डेटा को सार्वजनिक करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं. डेटा डॉट जीओवी और इंडिया डॉट जीओवी जैसे मंचों पर बड़ी मात्रा में जानकारी उपलब्ध है, लेकिन शोध के स्तर पर अभी भी कई बार अतिरिक्त डेटा की जरूरत पड़ती है और शोधकर्ताओं को सरकार या दूसरे डेटाबेस का सहारा लेना पड़ता है.

जानकारी देते साउथ अफ्रीका के डेटा साइंस विशेषज्ञ प्रोफेसर मोइनक मैती (Etv Bharat)

प्रोफेसर मैती ने भारत के लिए एक बड़े डेटा बैंक की जरूरत को बताया. उनका कहना है कि अभी कई शोधों में विकसित देशों और पश्चिमी देशों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, बाजार, उपभोक्ताओं की पसंद, सामाजिक संरचना और भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं. ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी परिस्थितियों से जुड़ा व्यापक डेटाबेस तैयार करे.

इंडिया का स्ट्रैटेजिक पोजिशन अलग हैः प्रोफेसर मोइनक मैती

प्रो. मोइनक मैती ने कहा कि 'इंडिया का स्ट्रैटेजिक पोजिशन बहुत अलग है'. इसलिए इंडिया का भी डाटा होना चाहिए कि खुद का एक अपना डेटाबेस बने. 'यानी देश के अलग-अलग राज्यों, शहरों और जिलों का डेटा एक व्यवस्थित ढांचे में उपलब्ध हो.' उनका सुझाव है कि केंद्र सरकार के डेटा मंच से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डेटाबेस तक सीधे पहुंचने की व्यवस्था हो. इससे शोधकर्ताओं को स्थानीय स्तर तक डेटा मिल सकेगा और उसी आधार पर नई नीतियों और समाधान पर काम किया जा सकेगा.

प्रोफेसर मैती के मुताबिक सरकार के पास मौजूद ज्यादा से ज्यादा उपयोगी डेटा शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस समस्या को एक नजरिए से देख रही है, शोधकर्ता उसी डेटा से कोई दूसरा पहलू सामने ला सकते हैं. यानी डेटा सिर्फ सरकारी निर्णयों का आधार नहीं, बल्कि नए शोध और नए समाधान का आधार भी बन सकता है.

डेटा की भूमिका का प्रभाव कई चीजों पर

डेटा की भूमिका सिर्फ पॉलिसी और रिसर्च तक ही सीमित नहीं है; यह पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है. प्रोफेसर मैती के अनुसार, अब बिजनेस को सिर्फ मुनाफे के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, पर्यावरण को होने वाले नुकसान से जुड़ी लागतें भी अर्थव्यवस्था और उत्पादन पर असर डाल रही हैं.

प्रो. मोइनक मैती ने कहा कि पहले क्या होता था, हम रेवेन्यू पे देखते थे कि कितना हमारा मुनाफा होगा, लेकिन अभी पॉल्यूशन का जो कॉस्ट है, वो हमारे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट पे भी आ रहा है. पर्यावरणीय बदलाव को समझाने के लिए उन्होंने चीन की राजधानी बीजिंग का उदाहरण दिया. उनका कहना है कि करीब डेढ़ दशक पहले बीजिंग में भी प्रदूषण का स्तर बड़ी चुनौती था, लेकिन वहां एयर क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है.

सतत विकास अब महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका हैः प्रोफेसर मोइनक मैती