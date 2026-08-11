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सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच जारी

सौरव गांगुली के परिवार के सूत्रों ने बताया कि पिछले छह महीनों से ऐसे धमकी भरे पत्र आ रहे हैं. संजय अधिकारी की रिपोर्ट...

SOURAV GANGULY DEATH THREAT
सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 7:32 AM IST

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कोलकाता: भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है. इससे कोलकाता में इस हाई-प्रोफाइल परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

गांगुली परिवार और पूर्व भारतीय कप्तान के पर्सनल असिस्टेंट की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, सोमवार को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के ऑफिस में यह चिट्ठी खोली गई. यह पूरी तरह से अंग्रेजी में लिखी गई है और इसमें क्रिकेटर और उनके परिवार को 'खत्म' करने या 'जान से मारने' की साफ धमकी दी गई है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, उनकी पत्नी डोना गांगुली और उनके स्टाफ को कथित तौर पर धमकी भरे पत्र भेजे जाने के मामले में कोलकाता पुलिस के पास एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है.

परिवार के सूत्रों ने बताया कि पिछले छह महीनों से ऐसे पत्र आ रहे थे. पहले तो इन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित फैन्स के संदेश समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था लेकिन बार-बार ऐसे पत्र आने और हाल ही में मिले पत्र में इस्तेमाल की गई आक्रामक भाषा की वजह से परिवार को पुलिस से संपर्क करना पड़ा.

ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में अब एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. राज्य सरकार के सुरक्षा विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है और उनसे तुरंत कदम उठाने को कहा गया है. सौरव को अभी 'वाई-कैटेगरी' की सुरक्षा मिली हुई है.

बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी सुरक्षा को 'Z-कैटेगरी' से घटाकर 'Y-कैटेगरी' कर दिया गया था. राज्य सरकार ने यह फैसला उनकी सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा और खतरे के स्तर के विश्लेषण के बाद लिया था. हालांकि, इस घटना को देखते हुए उनके कई प्रशंसक और फ़ॉलोअर्स उनकी सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं.

शुरुआती जांच से पता चला है कि सौरव के पते पर भेजे गए धमकी भरे पत्र बेलघरिया के रहने वाले अरुण कुमार नाम के व्यक्ति के नाम से भेजे गए थे. जांच करने वाले अधिकारी बारीकी से इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में इस घटना में शामिल है या कोई और सौरव और उनके परिवार को धमकाने के लिए उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है.

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