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सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच जारी

सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली (फाइल फोटो) ( IANS )

कोलकाता: भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है. इससे कोलकाता में इस हाई-प्रोफाइल परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. गांगुली परिवार और पूर्व भारतीय कप्तान के पर्सनल असिस्टेंट की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, सोमवार को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के ऑफिस में यह चिट्ठी खोली गई. यह पूरी तरह से अंग्रेजी में लिखी गई है और इसमें क्रिकेटर और उनके परिवार को 'खत्म' करने या 'जान से मारने' की साफ धमकी दी गई है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, उनकी पत्नी डोना गांगुली और उनके स्टाफ को कथित तौर पर धमकी भरे पत्र भेजे जाने के मामले में कोलकाता पुलिस के पास एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. परिवार के सूत्रों ने बताया कि पिछले छह महीनों से ऐसे पत्र आ रहे थे. पहले तो इन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित फैन्स के संदेश समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था लेकिन बार-बार ऐसे पत्र आने और हाल ही में मिले पत्र में इस्तेमाल की गई आक्रामक भाषा की वजह से परिवार को पुलिस से संपर्क करना पड़ा.