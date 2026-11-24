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ऑक्सफोर्ड के कार्यक्रम में शामिल होने लंदन जा रहे सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका, पासपोर्ट फ्लैग होने का दावा

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने से रोक दिया गया. वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के निमंत्रण पर एक लेक्चर और पैनल चर्चा में शामिल होने जा रहे थे. सौरव के मुताबिक, इमिग्रेशन जांच के दौरान उन्हें बताया गया कि उनका पासपोर्ट फ्लैग किया गया है. इस घटना के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार उनके आंदोलन और युवाओं की आवाज से घबराई हुई है.

सौरव दास ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में बताया कि उनकी दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट सोमवार रात एक बजे की थी. वह निर्धारित कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन जा रहे थे. उनका दावा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने उन्हें वहां के छात्रों के साथ संवाद करने और एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था. उन्होंने बताया कि जब इमिग्रेशन जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें अपने पासपोर्ट के फ्लैग होने की जानकारी मिली. इसके बाद उनकी विदेश यात्रा नहीं हो सकी. हालांकि, पासपोर्ट फ्लैग किए जाने के पीछे की वजह और संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है.

सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप:

इस घटना को लेकर सौरव दास ने केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि देश के युवा शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसे प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रही है. उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए स्कूलों की खराब स्थिति और सार्वजनिक पुस्तकालयों की कमी पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को शिक्षा और बौद्धिक चर्चाओं से ज्यादा युवाओं के आंदोलनों को लेकर चिंता है.

सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया,पासपोर्ट फ्लैग होने का दावा (ETV Bharat)

अपने वीडियो में सौरव दास ने नीरव मोदी और विजय माल्या का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा. उन्होंने सवाल उठाया कि देश से हजारों करोड़ रुपये के कथित आर्थिक घोटालों से जुड़े लोगों के विदेश पहुंचने के बीच एक युवा को शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश जाने से क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने इस तुलना के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि युवाओं के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है.