100 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौरभ शर्मा को जमानत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी राहत
आरोपी सौरभ शर्मा ने तीसरी बार दायर की थी जमानत याचिका, ईडी ने किया विरोध, कोर्ट ने 10 लाख के बॉन्ड पर दी सशर्त जमानत. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 12:51 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा गिरफ्तार किए गए आरटीओ विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट ने जमानत का लाभ प्रदान किया है. हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है और आरोप भी तय हो गए हैं लेकिन वह 16 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के ट्रायल में समय लग सकता है.
तीसरी बार दायर की थी जमानत याचिका
याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में तीसरी बार स्थाई जमानत के लिए आवेदन किया गया था. आवेदन में कहा गया था कि पूर्व में हाईकोर्ट ने दो बार स्थाई जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया था. बीमार पत्नी के ऑपरेशन के लिए दायर किए गए अस्थाई जमानती आवेदन को भी निरस्त कर दिया गया था. जमानत आवेदन में कहा गया था कि वह मध्य प्रदेश राज्य के परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और स्वेच्छा से सेवानिवृत्त गया था. उस पर आरोप है कि उसने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर कुछ चल और अचल संपत्तियां, निवेश और वित्तीय लेनदेन किए. सार्वजनिक सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की ऐसे भी उसपर आरोप हैं.
लोकायुक्त के छापे में हुआ था बड़ा खुलासा, फिर हुई ईडी की एंट्री
लोकायुक्त द्वारा 19 दिसंबर 2024 को दी गई दबिश के दौरान आवेदक के विभिन्न परिसरों से नकद, सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए थे. इसके अलावा उसी तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सह-आरोपी चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड एक गाड़ी से कैश और सोने की ईंटें बरामद कीं थी. जिसका इस्तेमाल मौजूदा आवेदक कर रहा था. इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय भोपाल द्वारा सौरभ शर्मा के खिलाफ 21 दिसम्बर 2024 को प्रकरण दर्ज किया गया था.
लोकायुक्त द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण में आवेदक न्यायिक हिरासत में था. न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने 10 फरवरी 2025 औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार किया था. लोकायुक्त द्वारा दर्ज प्रकरण में निर्धारित समय सीमा में चालान प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उसे जमानत का लाभ मिल गया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण में पूर्व में दायर दो स्थाई जमानत आवेदन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. इसके अलावा पत्नी के उपचार के लिए दायर किए गए अस्थाई जमानत आवेदन को भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था.
सौरभ शर्मा की जमानत के लिए दिया गया ये तर्क
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दिए गए जमानती आवेदन में कहा गया, '' वर्तमान में परिस्थितियों में परिवर्तन आया है. वह विगत 16 माह से न्यायिक हिरासत में है और अपराध में अधिकतम सजा का प्रावधान सात साल है. प्रवर्तन निदेशालय की जांच पूरी हो गई है और उनकी तरफ से न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया है. न्यायालय के द्वारा आरोप भी तय कर दिए गए हैं. अभियोजन का मामला लगभग पूरी तरह से दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है. अभियोजन की ओर से लगभग तीन हजार पन्ने दस्तावेजों के तौर पर पेश किए गए हैं और गवाहों व आरोपियों की संख्या को देखते हुए, मुकदमे के नतीजे तक पहुंचने में समय लग सकता है. ऐसे में आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए.''
ईडी ने किया जमानत का विरोध
वहीं, जमानती आवेदन का विरोध करते हुए प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत अपराध अधिनियम की धारा 45 में दिए गए विशेष प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं. न्यायालय को जमानत देने के सामान्य सिद्धांतों के अलावा धारा 45 में शामिल वैधानिक प्रतिबंधों को भी लागू करना होता है. आर्थिक अपराधों की एक अलग श्रेणी हैं और उन्हें गंभीरता से देखा जाना चाहिए. आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात का उचित डर है कि वह गवाहों को प्रभावित व सबूतों के साथ छेड़छाड़ या कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है. आरोपी अपराध से मिली कमाई से हासिल की गई संपत्तियों को छिपाने, ट्रांसफर करने, किसी और को देने या ठिकाने लगाने की कोशिश कर सकता है.
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10 लाख के बॉन्ड पर सशर्त जमानत
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है और सुनवाई के निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं है. आवेदक विगत 16 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है. वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है. ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार दस लाख रु का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की एक सॉल्वेंट स्थानीय जमानत जमा करें. एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ सौरभ शर्मा को सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया है.