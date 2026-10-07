ओडिशा: पति के साथ संबंध सुधारने के बहाने नवविवाहित से रेप के आरोप में तांत्रिक गिरफ्तार
आरोपी ने महिला को आश्वासन दिया था कि उसकी समस्याओं का समाधान काले जादू के जरिए किया जाएगा.
Published : October 7, 2026 at 2:48 PM IST
रायरंगपुर : पुलिस ने बुधवार को बताया कि ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर इलाके में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए काला जादू करने के बहाने एक नवविवाहित महिला के साथ कथित तौर पर रेप के आरोप में एक स्वयंभू तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया.
केओन्झार जिले के जोडा इलाके की रहने वाली 30 साल की एक महिला की शादी सितंबर में हुई थी और बताया जा रहा है कि ससुराल में उसे परेशान किया जा रहा था. पति के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसने एक स्थानीय तांत्रिक से मदद मांगी. महिला ने बताया कि आरोपी ने काला जादू करके उसकी समस्याएँ ठीक करने का भरोसा दिलाया और उसे तीन दिन तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा, जहाँ उसने कथित तौर पर महिला का यौन शोषण किया.
पीड़िता का आरोप है कि जादू-टोने के चक्कर में 3 दिनों तक आरोपी ने उसे अपने घर में रखा. अपने पिता और मां को खोने के बाद पीड़िता गोरुमहिसानी में अपने दोस्तों के साथ रह रही थी. इसी साल सितंबर में उसकी शादी बिशोई थाना क्षेत्र के एक युवक से हुई. चूँकि उस युवक की अपनी मां भी नहीं थी, उसकी सौतेली मां गांव में उसके पिता के साथ रहती थी.
शादी के कुछ दिन बाद महिला की सास उसे प्रताड़ित करने लगी. कुछ दिनों के बुखार के सौतेली मां की यातना असहनीय हो गई. इससे उसके पति से मनमुटाव हो गया. वह महिला जो अपने पति के साथ अच्छे संबंध चाहती थी और घरेलू दुर्व्यवहार के कारण टूट चुकी थी और ज्यादातर समय उसका स्वास्थ्य खराब रहता था. आखिरकार वह एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई.
उसने कहा कि भाग्य बताने के माध्यम से वह अपने पति के साथ फिर से अच्छे संबंध स्थापित कर सकेगी, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकेगी और घरेलू दुर्व्यवहार को रोक सकेगी. इस पर विश्वास कर महिला पिछले गुरुवार को बिसोई थाने के उस तांत्रिक के घर गयी.
तांत्रिक ने मंत्रों और पूजा के माध्यम से उसकी सभी समस्याओं को हल करने का वादा किया. महिला के भरोसे का फायदा उठाते हुए तांत्रिक ने तीन दिन तक महिला से दुष्कर्म किया. बीमार पड़ने के बाद महिला ने आखिरकार सोमवार को 108 एम्बुलेंस को फोन किया और इलाज के लिए रायरंगपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.
उसने अस्पताल को अपने साथ हुई घटना के बारे में भी बताया. घटना की जानकारी मिलने पर मंगलवार को बिशोई पुलिस भी रायरंगपुर अस्पताल पहुंची. घटना के संबंध में बिशोई पुलिस थाना प्रभारी सुबर्णा बेहरा ने कहा, 'हमें घटना की जानकारी तब मिली जब पीड़िता को इलाज के लिए रायरंगपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. कल मंगलवार को पीड़िता की मेडिकल जांच की गई और उसका बयान दर्ज किया गया. बिशोई थाने में पुलिस दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.