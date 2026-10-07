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ओडिशा: पति के साथ संबंध सुधारने के बहाने नवविवाहित से रेप के आरोप में तांत्रिक गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

रायरंगपुर : पुलिस ने बुधवार को बताया कि ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर इलाके में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए काला जादू करने के बहाने एक नवविवाहित महिला के साथ कथित तौर पर रेप के आरोप में एक स्वयंभू तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया.

केओन्झार जिले के जोडा इलाके की रहने वाली 30 साल की एक महिला की शादी सितंबर में हुई थी और बताया जा रहा है कि ससुराल में उसे परेशान किया जा रहा था. पति के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसने एक स्थानीय तांत्रिक से मदद मांगी. महिला ने बताया कि आरोपी ने काला जादू करके उसकी समस्याएँ ठीक करने का भरोसा दिलाया और उसे तीन दिन तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा, जहाँ उसने कथित तौर पर महिला का यौन शोषण किया. पीड़िता का आरोप है कि जादू-टोने के चक्कर में 3 दिनों तक आरोपी ने उसे अपने घर में रखा. अपने पिता और मां को खोने के बाद पीड़िता गोरुमहिसानी में अपने दोस्तों के साथ रह रही थी. इसी साल सितंबर में उसकी शादी बिशोई थाना क्षेत्र के एक युवक से हुई. चूँकि उस युवक की अपनी मां भी नहीं थी, उसकी सौतेली मां गांव में उसके पिता के साथ रहती थी. शादी के कुछ दिन बाद महिला की सास उसे प्रताड़ित करने लगी. कुछ दिनों के बुखार के सौतेली मां की यातना असहनीय हो गई. इससे उसके पति से मनमुटाव हो गया. वह महिला जो अपने पति के साथ अच्छे संबंध चाहती थी और घरेलू दुर्व्यवहार के कारण टूट चुकी थी और ज्यादातर समय उसका स्वास्थ्य खराब रहता था. आखिरकार वह एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई.