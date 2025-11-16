ETV Bharat / bharat

'नौगाम धमाका मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हुआ', हादसे से गवाह ने बताई भयावह दास्तां

मेरे एक पत्रकार मित्र, जो पास ही में रहने वाले एक स्थानीय अंग्रेजी अखबार के संपादक हैं, ने भी फोन पर मदद मांगी. शुक्र है कि आस-पास के अस्पतालों से एम्बुलेंस 10-15 मिनट में पहुंच गईं, उसके बाद दमकल की गाड़ियां और फिर कुछ और एम्बुलेंस. स्थानीय लोगों ने उनके लिए कॉलोनी की संकरी सड़कें साफ कर दीं. मेरे एक रिश्तेदार, जो पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में रहते हैं, भी घायलों में शामिल थे. उनके दाहिने पैर में छर्रे या खिड़की के टूटे शीशे लगे थे. मैंने देखा कि उनके शरीर पर गहरा घाव था और खून बह रहा था और मैंने उन्हें तुरंत SMHS अस्पताल की ओर जा रही एक गाड़ी में धकेल दिया.

उस दृश्य ने मुझे शब्दों से परे भयभीत कर दिया. इंसानी प्रवृत्ति जरूरतमंदों की मदद करने की होती है, भले ही इसके लिए खुद को खतरे में डालना पड़े. कश्मीर में यह भावना पिछले चार दशकों में इस क्षेत्र ने जो कुछ देखा है, उसे देखते हुए और भी बढ़ जाती है. जैसे ही मैंने और मेरे पड़ोसियों ने मदद करने की कोशिश की, आस-पास रहने वाले और भी लोग जीवित बचे लोगों और पुलिस स्टेशन के पास रहने वालों की ओर दौड़ पड़े. मैंने तुरंत अपने फोन से यह बात फैलाई और मदद की अपील की. ​मैंने वॉट्सऐप पर एक पत्रकारों के ग्रुप में एक मैसेज पोस्ट किया और पूछा कि क्या कोई एम्बुलेंस भेजने में मदद कर सकता है. मुझे दोस्तों और सहकर्मियों से दर्जनों कॉल और संदेश आए, जिनमें विवरण मांगा गया था, लेकिन मैंने केवल घायलों के लिए मदद मांगी.

घबराहट में मैंने दरवाजे पर लात मारी और बाहर निकलकर सड़क की ओर भागा. मेरे पिता और भाई मेरे पीछे-पीछे आए. हमने राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से धुएं का गुबार और सिंदूरी लाल आग की लपटें उठते देखीं. मुझे लगा कि सड़क पर कुछ विस्फोट हुआ है और मैं सुरक्षित लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक, मेरे घर से 200 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित पुलिस स्टेशन से कई लोग दौड़ते हुए बाहर आए. एक बुज़ुर्ग की आंख पूरी तरह से फूट गई थी. वह पूरी तरह सदमे में था, कुछ भी बोल या सुन नहीं पा रहा था. जो लोग बाहर भागे, वे भी बुरी तरह घायल थे. अंधेरे में भी, मैं उनके पीछे खून के निशान देख सकता था.

श्रीनगर: शुक्रवार रात लगभग 11 बजकर 20 मिनट पर एक जोरदार धमाके ने मुझे बिस्तर से झकझोर दिया. घर ऐसे हिल रहा था मानो अभी हम पर गिर पड़ेगा. एक विशाल लाल चमक, शीशे के टूटने और छोटे-छोटे विस्फोटों की आवाज आई. मुझे होश संभालने में कुछ सेकंड लगे. पहले तो मैंने इसे हवाई विस्फोट समझा. इसके बाद मैं यह समझने के लिए दौड़ा कि क्या हो रहा है. मैंने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाया. वह धक्के से टूट गया था, हालांकि एक स्टील की कुंडी ने उसे गिरने से बचा लिया था.

कुछ ही देर बाद चीखें तेज हो गईं, क्योंकि पुलिसकर्मियों के रिश्तेदार और एक स्थानीय दर्जी अपने प्रियजनों को ढूंढ़ते हुए दिखाई दिए. टेलर मुहम्मद शफी पार्रे की पत्नी सदमे में थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उनका नाम बुदबुदा रही थी, "शफी ऊस अट्टे..." (शफी वहां था).

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को हुए विस्फोट में नौगाम पुलिस स्टेशन का सामने का हिस्सा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया (PTI)

शफी के रिश्तेदारों ने बाद में मीडिया को बताया कि पुलिस ने उन्हें हाल ही में फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक सामग्री के लिए कुछ थैलियां बनाने के लिए बुलाया था. उनके एक रिश्तेदार ने बताया, "उनकी बेटी ने उन्हें इतनी देर से पुलिस स्टेशन जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि उन्हें अगले दिन कुछ जरूरी काम था."

जब हम घायलों की मदद कर रहे थे, पुलिस से लेकर सीआरपीएफ तक, भारी संख्या में सुरक्षा बल विस्फोट स्थल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें भी वहां पहुंचने में मुश्किल हुई क्योंकि आवासीय कॉलोनी की संकरी गलियों में पहले से ही एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां खड़ी थीं. वे अपने वाहनों से उतरकर पैदल ही पुलिस स्टेशन की ओर दौड़े.

बडगाम के उपायुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए. उसी समय, मैंने अपने परिवार का हालचाल जानने के लिए घर लौटने का फैसला किया. मेरा चार साल का बेटा विस्फोट से बहुत डर गया था और सो नहीं पा रहा था. जब मैं घर पहुंचा, तो मैंने अपनी पत्नी को मेरी मौसी और उनकी किशोर बेटी को सांत्वना देते देखा. उनका बेटा घायलों में से एक था, जबकि पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में स्थित उनका घर विस्फोट में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. पूरा परिवार सदमे में था, बोल नहीं पा रहा था. वह बस फुसफुसाकर कह पा रही थी, "सौरुए माकलियो" (सब कुछ बर्बाद हो गया). मेरे पिता उसे हमारे घर ले आए थे, जबकि मेरी मां, जो लकवाग्रस्त हैं और 2013 में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद से मुश्किल से चल पाती हैं, उसे दिलासा देने के लिए रेंगते हुए हमारे कमरे की ओर आईं.

तब तक रात के लगभग साढ़े बारह बज चुके थे और हताहतों के बारे में अभी भी कुछ खास जानकारी नहीं थी. अधिकारियों ने अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं की थी और हम किसी के बचने की उम्मीद में थे, लेकिन एक पड़ोसी ने शफी की मौत की दुखद खबर दी. हमने थाने के अंदर मौजूद कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मियों से उनका हालचाल पूछा, उनमें से एक ने हमें बताया, "अत्ते चुनने कीहीन बचोमुत, ऐस ऊस रिजिक" (वहां कुछ नहीं बचा, हम भाग्यशाली हैं कि बच गए). घटना के समय वे चौकी पर ड्यूटी पर थे.

मोहम्मद शफ़ी पर्रे के रिश्तेदार (RAW)

जब मैं इस त्रासदी का विवरण लिख रहा हूं, तो श्रीनगर के नौगाम में हमारे इलाके में आए दुख को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं. किसी करीबी पड़ोसी को इस दुखद तरीके से हमसे दूर होते देखना और भी मुश्किल हो जाता है. हम उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाए और न ही उसे दफनाने से पहले ग़ुस्ल (अनिवार्य धार्मिक स्नान) करा पाए. पुलिस और अधिकारियों ने कहा कि वे उसके सभी अवशेष इकट्ठा नहीं कर पाए, जिससे पूरे इलाके और आस-पास के इलाकों में गहरा शोक छा गया.

शफी न केवल अपनी पत्नी और तीन बच्चों वाले एक साधारण परिवार के मुखिया थे, बल्कि अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले, एक सामाजिक कार्यकर्ता और वानाबल स्थित एक मस्जिद कल्याण समिति के सदस्य भी थे. अल्लाह उन्हें जन्नत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे. मेरी संवेदनाएं उन अन्य मृतकों के प्रति भी हैं, जिनमें पुलिसकर्मी और अधिकारी भी शामिल हैं, जो विस्फोट के समय थाने के अंदर मौजूद थे और उन्हें होने वाली त्रासदी का अंदाज़ा नहीं था.

मोहम्मद शफी पार्रे नामक दर्जी के रिश्तेदार (PTI)

शनिवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार रात नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट में नौ लोग मारे गए और दो दर्जन से ज़्यादा घायल हुए हैं. घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में डीजीपी ने विस्फोट को 'आकस्मिक' बताया और कहा कि दुर्घटना के कारण के बारे में कोई और अटकलें लगाना अनावश्यक है. डीजीपी ने कहा, "नौगाम पुलिस स्टेशन में आतंकी मॉड्यूल मामले (एफआईआर 162/2025) की जांच के दौरान, 9-10 नवंबर को फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और केमिकल बरामद किए गए."

उन्होंने आगे कहा कि आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नमूने तैयार किए जा रहे हैं. हताहतों के अलावा विस्फोट ने हमारे इलाके के लगभग हर घर को, कुछ तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. कई सरकारी अधिकारियों ने हमारे इलाके का दौरा किया और हमें आश्वासन दिया कि वे नुकसान का आकलन करेंगे और सभी को मुआवज़ा देंगे, लेकिन इस घटना ने हमारे लिए एक भयावह अनुभव, एक गहरा जख्म, दुख और कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिए हैं. लोगों द्वारा पूछे जाने वाले कई सवालों में से एक यह है: 'क्या एक रिहायशी इलाके में स्थित पुलिस थाने के अंदर इतना बड़ा विस्फोटक पदार्थ ले जाना जरूरी था?'