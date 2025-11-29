'मेरे चक्कर में लोगों ने हाथ काट लिया' सोनपुर की वायरल गर्ल काजल की कहानी
सोनपुर मेला लगते ही एक नाम वायरल होता है काजल का, इनके हंसते-मुस्कुराते चेहरे के पीछे दिल को झकझोर देने वाली कहानी है.
Published : November 29, 2025 at 1:43 PM IST
रिपोर्ट: रंजीत पाठक
वैशाली: एशिया के सबसे बड़े सोनपुर पशु मेले का थियेटर काफी फेमस है, जहां लोग लड़कियों का डांस देखने पहुंचते हैं और पैसे उड़ाते हैं. डर्टी थियेटर की तस्वीर किसी फिल्म से कम नहीं हैं. चारों तरफ भीड़ और स्टेज पर डांस करतीं खूबसूरत लड़कियां. लेकिन जब ईटीवी भारत संवाददाता ने इन डांसरों से बात की तो ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे जानकर कोई भी चौंक जाएगा. उन्हीं लड़कियों में से एक कहानी वायरल गर्ल काजल की है.
सोनपुर मेले की डांसरों की कहानी: जब हमने काजल और उनकी जैसी डांसरों से बात की तो सभी ने अपनी मजबूरी और धोखे की कहानी बतायी. यहां डांसरों को महीने का 10-15 हजार रुपये दिया जाता है. किसी के कंधों पर भाई-बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी है तो किसी को अपने परिवार का पेट पालना है, इसलिए बिना किसी शिकायत के लड़कियां यहां डांस करने को मजबूर हैं.
दूर-दूर से डांस देखने आते हैं लोग: गाजीपुर की रहने वाली काजल प्रसिद्ध सोनपुर मेले की वायरल गर्ल के रूप में जानी जाती हैं. वायरल सनसनी और अपने डांस मूव से काजल लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती हैं. यही कारण है कि काजल को थियेटर संचालक की और से सबसे ज्याद पैसे दिए जाते हैं. हालांकि इस विषय में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है.
अदाओं से हुई वायरल: करीब 4 साल पहले सोनपुर की शोभा सम्राट थिएटर से काजल ने शुरुआत की थी. तब उसे बेहद कम पैसे मिलते थे, लेकिन बाद में अपनी अदाओं से और डांस से काजल ने लोगों को दीवाना बनना शुरू किया. 1 साल बाद काजल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसके बाद काजल एक सेलिब्रिटी की तरह थिएटर पर परफॉर्म करने लगी.
काजल को कितना मिलता है पैसा?: काजल की आमदनी भी काफी बढ़ गई है. बताया जाता है कि 30 हजार रुपए से ज्यादा एक रात में डांस करने का काजल लेती है और करीब इतने ही रुपए उसे दर्शकों के द्वारा भी दे दिया जाता है. बदले में दर्शकों को कभी फ्लाइंग किस तो कभी काजल के साथ सेल्फी मिलता है.
'घर से चाचा ने निकाल दिया था': ईटीवी भारत से काजल ने अपने जीवन की कई कड़वी यादों को साझा किया है. काजल ने बताया कि बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया. जब 9वीं क्लास में थी, तभी पिता की मौत हो गई थी. बिजनौर में चाचा के घर पर काजल का परिवार रहता था, लेकिन उनको घर से निकाल दिया गया. उसके बाद वह अपनी मां, दो बहनों और दो भाईयों के साथ दिल्ली आ गईं.
दिल्ली में किया जॉब: काजल का संघर्ष दिल्ली में और बढ़ गया. उसने दिल्ली में ही एक कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन सैलरी बहुत कम थी. उनकी मां एक स्कूल में बच्चों की देखभाल करती थीं. मां और काजल के पैसों से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था. मां की तबीयत भी खराब रहने लगी. इस बीच काजल ने किसी तरह से अपनी बहनों की शादी करवा दी थी.
जीजा ने दिया धोखा: काजल ने बताया कि उनको बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था. ऐसे में उनके जीजा ने कहा कि तुम्हें शूटिंग करने का मौका दिलाने की कोशिश करूंगा. काजल जीजा की बातों में आ गई, शक करने की कोई वजह भी नहीं थी. इसी बीच उसे जीजा ने एक अंकल के यहां छोड़ दिया.
अंकल ने थियेटर को बेचा: काजल ने सोनपुर मेले के थियेटर तक पहुंचने की कहानी साझा करते हुए कहा कि अंकल गाना एलबम बनवाने के नाम पर मुझे वैशाली लेकर आ गए और फिर मुझे समझ में आया कि मैं कहां पहुंच गई हूं. अब इसी शोभा थियेटर में डांस कर रही हूं. पहले दिक्कत होती थी, लेकिन अब सब अच्छा लगता है. लोग मुझे सम्मान देते हैं और मेरा डांस देखने दू-दूर से आते हैं.
"लोगों का प्यार मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है. स्टेज पर चढ़ते ही लोग पागल हो जाते हैं. कई लोग आज मुझसे शादी करना चाहते हैं. अपना जमीन जायदाद सब मेरे नाम कर देना चाहते हैं. मैं बस चाहती हूं कि एक बार मूवी में चली जाऊं. अभी बात चली रही है, कुछ पता नहीं है. मेरे चक्कर में लोग अपना हाथ भी काट लेते हैं."- काजल, वायरल गर्ल, शोभा सम्राट थियेटर
'फिल्म प्रोडक्शन हाउस से चल रही है बात': काजल ने बताया कि उनके जीवन पर आधारित फिल्म मुंबई के एक फेमस प्रोडक्शन हाउस ने बनाने का भरोसा भी दिया है, जिसके लिए कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है. फिलहाल काजल सोनपुर मेले के शोभा सम्राट थिएटर में अपने चाहने वालों की धड़कनें बढ़ा रही है.
थियेटर के मंच पर क्यों चढ़ना पड़ा ?: काजल फिल्मों में काम करना चाहती थी. वह थिएटर के मंच पर ठुमका लगाना नहीं चाहती थी. जब दूर के रिश्तेदार ने काजल को थिएटर के मंच तक पहुंचाया तो उसने पहले इनकार कर दिया था. लेकिन घर में आर्थिक तंगी थी और घर के सदस्यों ने भी काजल को ठुमका लगाकर पैसा कमाने की नसीहत दी. मजबूरन काजल को थिएटर के मंच पर चढ़ना पड़ा.
पास से देखने और सेल्फी का क्या है चार्ज?: काजल के वायरल होने के बाद सबसे नजदीक से थिएटर के लुत्फ लेने का टिकट दर भी बढ़ाकर ₹500 से ₹1200 हो चुका है, जिसका सीधा फायदा थिएटर संचालकों को होता है. इसके साथ ही चॉकलेट और कई तरह के गिफ्ट भी दर्शक दिल खोलकर काजल को देते हैं. जो दर्शक काजल के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं उनको ₹500 के करीब देना पड़ता है.
शराबियों से परेशानी: काजल बताती हैं कि उनके सारे फैन बेहद अच्छे हैं, लेकिन चंद फैन ऐसे भी हैं जो शराब के नशे में काजल का पीछा तक करते हैं. पहले थिएटर में और फिर थिएटर के बाद जब काजल अपने किराए के आवास पर जाती है तो वहां तक जाते हैं. यही नहीं आवास के आसपास गाड़ियां लगाकर भी अपना समय बर्बाद करते हैं.
काजल के सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम: हालांकि थिएटर संचालकों के द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काजल को थिएटर से उसके तत्कालीन आवास तक लाना जाना किया जाता है. काजल के वायरल होने के बाद सुरक्षा के भी तगड़े प्रबंध किए जाते हैं. कई बाउंसर और वालंटियर काजल के इर्द-गिर्द रहते हैं.
कितने घंटे करना पड़ता है डांस: थिएटर की शुरुआत शाम 7:00 के करीब होती है जो कि सुबह के 5:00 बजे तक चलती है. एक थिएटर में 50 के करीब डांस और अदाएं बिखरने वाली लड़कियां मौजूद रहती हैं. सोनपुर मेले में इस बार 6 थिएटर लगाए गए हैं. काजल बताती है कि शाम के 7:00 से सुबह 5:00 तक परफॉर्मेंस करना पड़ता है. इस बीच खाने तक का मौका नहीं मिलता.
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला: बिहार के वैशाली का सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है. मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है. स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला भी कहते हैं. पटना से करीब 25 किलोमीटर और वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर से तीन किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों को एक अलग और विशेष पहचान दी है.
