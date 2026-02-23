ETV Bharat / bharat

"सिक्स पैक" वाले ताऊ, चीते की फुर्ती से 25 किलोमीटर दौड़ते हैं, 800 सपाटे लगाते हैं, कभी नहीं गए अस्पताल

सोनीपत : इंग्लिश में एक कहावत है कि "एज इज़ जस्ट ए नंबर" यानि कि उम्र एक संख्या मात्र है और इंसान अगर कुछ करने की ठान लें तो किसी भी उम्र में अपने सपने को हकीकत में तब्दील कर सकता है. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 51 वर्षीय संजय उर्फ काला पहलवान ने जो कि इन दिनों सिक्स पैक वाले ताऊ के नाम से सुर्खियां बटोर रहे हैं.

सिक्स पैक वाले ताऊ : सोनीपत के जठेड़ी गांव के 51 वर्षीय संजय उर्फ काला पहलवान रोजाना 25 किलोमीटर की दौड़ लगाने के साथ-साथ 800 सपाटे भी लगाते हैं. साथ ही वे भरे हुए एलपीजी सिलेंडर और पुराने पत्थर की ओखली उठाकर और पानी से भरी बाल्टियों को भारी-भरकम मूसल में टांगकर भी एक्सरसाइज करते हैं. उन्होंने इस उम्र में भी सिक्स पैक बना रखा है. संजय अपनी फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं.

"सिक्स पैक" वाले ताऊ (Etv Bharat)

घी नहीं तो सरसों का तेल सही : संजय को बचपन से ही पहलवान बनने का शौक था. एक साल तक उन्होंने पहलवानी भी की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्हें अखाड़े को अलविदा कहना पड़ा. लेकिन अखाड़ा छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी रखी. पहलवान जहां देसी घी पीते थे तो संजय अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते सरसों का तेल पीकर काम चलाया और आज 51 वर्ष की उम्र में भी युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं.

बेटा पहलवानी करता है : उन्होंने अपने घर के बारे में बताते हुए कहा कि साल 2006 में उनकी शादी हुई थी और आज उनकी दो बेटियां और एक बेटा है. बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, जबकि बेटा पहलवानी कर रहा है. उनके पिता का साल 2010 में ही निधन हो चुका है और मां उनके साथ रहती हैं.

मुनक्का, बादाम और मौसमी का जूस पीते हैं : संजय ने बताया कि " जो इंसान मेहनत नहीं करता, उसे हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है. इसलिए सभी को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करने के साथ-साथ अपनी दिनचर्या भी ठीक करनी चाहिए. वे अपने घर की देसी जिम में एक्सरसाइज़ करने के साथ-साथ रोज़ मुनक्का, बादाम और मौसमी का जूस पीते हैं. साथ ही बादाम खाते हैं."