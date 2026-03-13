ETV Bharat / bharat

सोनीपत के रॉकी ने ट्रैक्टर को बनाया चलता-फिरता घर, लेह-लद्दाख से सियाचिन तक का किया सफर, जानें खासियत

सोनीपत के युवक रॉकी शाहपुरिया ने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर घर जैसा बना लिया है. इससे अब वो देशभर की यात्रा कर रहा है.

Sonipat Rocky Shahpuria Tractor
Sonipat Rocky Shahpuria Tractor (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 2:54 PM IST

4 Min Read
सोनीपत: अगर इंसान कुछ अलग करने की ठान ले, तो रास्ते खुद बन जाते हैं. इस पंक्ति को सच कर दिखाया है, सोनीपत के शाहपुर तुर्क गांव निवासी रॉकी कटारिया उर्फ रॉकी शाहपुरिया ने. रॉकी ने अपने ट्रैक्टर को इस तरह मॉडिफाई किया कि वो एक छोटे घर जैसा बन गया. अब वही ट्रैक्टर उसके लिए यात्रा का साधन भी है और रहने की जगह भी. रॉकी जहां भी घूमने जाता है, उसी ट्रैक्टर पर जाता है. उसका ये अनोखा ट्रैक्टर अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है. जहां भी वो पहुंचता है, लोग उसे देखने के लिए रुक जाते हैं.

जीजा की सलाह से आया अनोखा आइडिया: रॉकी ने बताया कि उसे शुरू से घूमने-फिरने का शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी. ऐसे ही बातों-बातों में उसके जीजा ने रॉकी को सलाह दी कि अगर घूमना ही है, तो हरियाणा की पहचान ट्रैक्टर पर ही घूमो. ट्रैक्टर मजबूत होता है और कठिन रास्तों पर भी आसानी से चल सकता है. यही बात रॉकी को पसंद आई और इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर को ही अपनी यात्राओं का साथी बना लिया. रॉकी शाहपुरिया ने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाने का फैसला किया और धीरे-धीरे उसे एक चलते-फिरते घर का रूप दे दिया.

सोनीपत के रॉकी ने ट्रैक्टर को बनाया चलता-फिरता घर (Etv Bharat)

ट्रैक्टर में बेड, किचन और केबिन की सुविधा: रॉकी के ट्रैक्टर की कीमत करीब 10 लाख रुपये है. इसके अलावा ट्रैक्टर पर खास केबिन बनवाने में करीब 4 लाख रुपये का खर्च आया है. ये ट्रैक्टर 4×4 सिस्टम वाला है, इसलिए पहाड़ों और कठिन रास्तों पर भी आसानी से चल सकता है. ट्रैक्टर के ऊपर बनाए गए केबिन में लेटने, बैठने और रहने की पूरी सुविधा है. इसमें छोटा किचन भी बनाया गया है, जिससे की जरूरत पड़ने पर खाना बनाया जा सकता है. केबिन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें आठ लोग आराम से बैठ सकते हैं और यात्रा के दौरान दो लोग आसानी से सो भी सकते हैं.

Sonipat Rocky Shahpuria Tractor
रॉकी शाहपुरिया ने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाया है. (Etv Bharat)

केबिन में कैमरा, पंखा और सनरूफ जैसी सुविधाएं: रॉकी ने ट्रैक्टर के केबिन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है. इसमें पीछे की तरफ कैमरा लगाया गया है, ताकि ड्राइविंग के समय पीछे का रास्ता साफ दिखाई दे. केबिन के अंदर पंखे की सुविधा भी है. इसके अलावा सनरूफ और डस्टबिन जैसी चीजें भी लगाई गई हैं. ट्रैक्टर के आगे करीब 150 किलो का बंफर लगाया गया है, ताकि पहाड़ों पर चढ़ते समय संतुलन बना रहे. पीछे की तरफ किचन बनाया गया है, जिससे कहीं भी रुककर खाना बनाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसी ट्रैक्टर में आराम से रात बिताई जा सकती है.

Sonipat Rocky Shahpuria Tractor
ट्रैक्टर के साथ रॉकी शाहपुरिया (Etv Bharat)

लेह-लद्दाख और सियाचिन तक का सफर: रॉकी ने बताया कि उसने ये ट्रैक्टर सर्दियों में तैयार किया था और इसके बाद वो इसे लेकर सियाचिन, लेह-लद्दाख और कई ऊंचाई वाले इलाकों में जा चुका है. उसने बताया कि वो माइनस 25 डिग्री तापमान वाले इलाकों में भी इस ट्रैक्टर के केबिन में रहा. जहां लोग स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, वहीं उसने सामान्य कंबल में ही रात गुजारी. रॉकी अपने ट्रैक्टर को उमिंगला पास तक भी ले गया, जिसे भारत की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है.

Sonipat Rocky Shahpuria Tractor
ट्रैक्टर से लेह-लद्दाख तक का सफर कर चुके रॉकी (Etv Bharat)

ट्रैक्टर से रॉकी चारधाम यात्रा भी कर चुके: रॉकी अपने ट्रैक्टर पर चारधाम यात्रा भी पूरी कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि कई जगह लोग उनके ट्रैक्टर को देखकर रुक जाते थे और उनके साथ फोटो खिंचवाते थे. यात्रा के दौरान ये ट्रैक्टर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. रॉकी का कहना है कि ट्रैक्टर की धीमी रफ्तार की वजह से रास्ते के नजारे भी अच्छे से देखने को मिलते हैं और सफर का मजा अलग ही होता है.

Sonipat Rocky Shahpuria Tractor
दोस्तों के साथ सोनीपत के रॉकी शाहपुरिया (Etv Bharat)

अब परिवार के साथ नेपाल यात्रा की तैयारी: रॉकी ने बताया कि अब वो अपने परिवार को भी इसी ट्रैक्टर पर घुमाने की तैयारी कर रहा है. तीन दिन बाद वो अपने परिवार के साथ नेपाल यात्रा पर जाएगा. वहां वो भगवान विष्णु मंदिर के दर्शन करेगा. रॉकी का कहना है कि उसने एक बार लगातार 27 घंटे ट्रैक्टर चलाकर करीब 450 किलोमीटर का सफर तय किया था. उसके मुताबिक ट्रैक्टर से यात्रा करना थोड़ा धीमा जरूर है, मगर इसका अनुभव बिल्कुल अलग और यादगार होता है.

