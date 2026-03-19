सोनीपत रेलवे स्टेशन से उतारा गया खुफिया सीसीटीवी, पाकिस्तान लाइव वीडियो भेजने का दावा
सोनीपत रेलवे स्टेशन से खुफिया सीसीटीवी को उतार लिया गया है. गाजियाबाद पुलिस, आईबी, एनआईए और रेलवे अधिकारियों ने कार्रवाई की.
Published : March 19, 2026 at 8:19 AM IST
सोनीपत: 15 मार्च को गाजियाबाद पुलिस ने 6 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था. जिसने पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि उन्होंने देश भर में 50 जगह खुफिया सीसीटीवी लगाने थे. जिनमें से एक सीसीटीवी उन्होंने सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास पोल नंबर 47/27 पर लगाया था. आरोपी की निशानदेही पर बुधवार को गाजियाबाद पुलिस, आईबी, एनआईए और रेलवे अधिकारियों की निगरानी में खुफिया सीसीटीवी को पोल से उतारा गया.
रेलवे पोल से उतारा गया सीसीटीवी: बुधवार दोपहर बाद गाजियाबाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम आरोपी प्रवीण को निशानदेही के लिए सोनीपत लेकर पहुंची. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. आरोपी को रेलवे पुलिस चौकी से पैदल ही घटना स्थल तक ले जाया गया. आरपीएफ और गाजियाबाद पुलिस की टीम ने आरोपी से उसी स्थान पर ले जाकर पूछताछ की, जहां कैमरा लगाया था. काफी देर तक पुलिस की टीम सीसीटीवी की जानकारी लेती रही.
गाजियाबाद पुलिस और सोनीपत रेलवे पुलिस की कार्रवाई: टेक्निकल एक्सपर्ट दो बार पोल पर चढ़ा और दूसरी बारी में कैमरा उतारा. इस दौरान आरोपी से पूछताछ के बाद उसके चेहरे को कपड़े से बांधकर वापस रेलवे थाना ले गए. गाजियाबाद पुलिस और सोनीपत रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की. इस दौरान आईबी और एनआईए की टीम भी साथ रही.
पाकिस्तान भेजी जा रही थी लाइव फुटेज? बताया जा रहा है कि सोनीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन के पास हाई वोल्टेज तार के पोल नंबर 42/27 पर संदिग्ध खुफिया कैमरा लगा मिला. ये कैमरा गाजियाबाद के रहने वाले आरोपी प्रवीण और उसके तीन साथियों ने 26 फरवरी को लगाया था, लेकिन सोनीपत रेलवे पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. जब गाजियाबाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. तब जाकर इसका खुलासा हुआ. बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी करीब 18 दिनों तक सक्रिय रहा. बताया ये भी जा रहा है कि इस कैमरे के जरिए लाइव फुटेज पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी जा रही थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई.
कैसे हुआ खुलासा? सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी को इनपुट मिले थे कि पाकिस्तान से मिली हुई किसी गैंग द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना है. जांच एजेंसियों की इनपुट के बाद 6 संदिग्ध आरोपियों को गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार किया. उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में उनके द्वारा 50 सीसीटीवी लगाए जाने थे. इनमे से एक सीसीटीवी सोनीपत रेलवे स्टेशन के हाई वोल्टेज पोल पर लगा मिला.
मीडियाकर्मियों से बदसलूकी: सूत्रों के अनुसार सुहेल गैंग ने ये सीसीटीवी लगवाया है. इसके जरिए पाकिस्तान को फीड भेजी जा रही थी. इसके लिए इन्हें पाकिस्तान से सुपारी मिली थी. जब मीडियाकर्मी स्टेशन पर आरोपी की फुटेज लेने के लिए पहुंचे, तो वहां पुलिस कर्मियों ने उनसे बदसलूकी की. पूरे मामले में आरपीएफ थाना प्रभारी ने भी कोई जानकारी नहीं दी. जब पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों से सवाल करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और आगे निकल गए.
पूरे नेटवर्क की जांच जारी: फिलहाल रेलवे सुरक्षा बल, गाजियाबाद पुलिस, खुफिया एजेंसियां और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं? और इसका मकसद क्या था?
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