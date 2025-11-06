राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद सुर्खियों में राई विधानसभा, जानिए क्या बोले वोटर?
राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद सोनीपत की राई विधानसभा सीट सुर्खियों में है. सुनिए कि यहां के वोटर्स क्या बोले.
Published : November 6, 2025 at 7:40 AM IST
सोनीपत : आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि राई विधानसभा सीट समेत कई इलाकों में लाखों फर्जी वोट बनाए गए और हजारों असली वोट काटे गए ताकि भाजपा को फायदा मिल सके. इसके बाद सोनीपत की राई विधानसभा से वोटर और राई से कांगेस प्रत्याशी ने खुल कर भाजपा पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका वोट काटा गया औरवे मतदान नहीं कर सके.
"फोटो किसी और महिला की, लेकिन वोट डाला" : राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद सोनीपत की राई विधानसभा सीट चर्चा में आ गई. इसी सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कुछ मतदाताओं के पहचान पत्र दिखाए. राहुल गांधी ने लोकसभा में गांव मछरोला की पिंकी का वोटर कार्ड दिखाया.
पिंकी के वोट कार्ड में लगी थी ब्राजील के मॉडल की फोटो? ये वहीं पिंकी हैं, जिनके वोटर कार्ड में ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी थी. पिंकी ने बताया कि "मैंने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में खुद वोट डाला है, लेकिन मेरे पहचान पत्र और वोटर लिस्ट में फोटो किसी और महिला की है." उन्होंने ये भी कहा कि "वोट मैंने ही डाला था. ऐसा नहीं है कि किसी और ने मेरी वोट डाला हो."
"वोट काटा गया": राहुल गांधी ने अपने भाषण में गांव मलिकपुर के दो मतदाताओं अजय और अंजलि त्यागी का भी ज़िक्र किया. अजय त्यागी ने बताया कि "लोकसभा चुनाव में हमने मतदान किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी वोट काट दी गई". अजय के पिता ने भी आरोप लगाया कि “बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, इसलिए हमारे बेटे का वोट फर्जी तरीके से कटवाया गया."
कांग्रेस उम्मीदवार क्या बोले ? राई विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 3,000 वोटों के अंतर से हार मिली थी. कांग्रेस उम्मीदवार रहे जय भगवान ने आरोप लगाया कि “ये हार वोट चोरी की वजह से हुई है. हमारे नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं. हम इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे. हरियाणा में बीजेपी की सरकार वोट चोरी से बनी है."
"अंजलि ने दावों को खारिज किया": वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि " ये हास्यास्पद है कि राहुल गांधी और उनकी जनसंपर्क मशीनरी लगातार विवाद खड़ा करने की कोशिश करती रहती है, जबकि तथ्य उनके दावों को धूल चटा देते हैं. इस बार, उनका तथाकथित "हाइड्रोजन बम" उनकी पार्टी की घटती विश्वसनीयता से भी तेज़ी से बुझ गया. जिस महिला अंजलि त्यागी का वीडियो राहुल ने वोट चोरी के "सबूत" के तौर पर पेश किया था, उसी ने उनके दावों को सिरे से खारिज कर दिया, उन्हें अतिशयोक्ति बताया और मतदाता सूची के मुद्दे को शायद एक चूक बताकर खारिज कर दिया."
