राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद सुर्खियों में राई विधानसभा, जानिए क्या बोले वोटर?

सोनीपत : आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि राई विधानसभा सीट समेत कई इलाकों में लाखों फर्जी वोट बनाए गए और हजारों असली वोट काटे गए ताकि भाजपा को फायदा मिल सके. इसके बाद सोनीपत की राई विधानसभा से वोटर और राई से कांगेस प्रत्याशी ने खुल कर भाजपा पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका वोट काटा गया औरवे मतदान नहीं कर सके.

"फोटो किसी और महिला की, लेकिन वोट डाला" : राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद सोनीपत की राई विधानसभा सीट चर्चा में आ गई. इसी सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कुछ मतदाताओं के पहचान पत्र दिखाए. राहुल गांधी ने लोकसभा में गांव मछरोला की पिंकी का वोटर कार्ड दिखाया.

पिंकी के वोट कार्ड में लगी थी ब्राजील के मॉडल की फोटो? ये वहीं पिंकी हैं, जिनके वोटर कार्ड में ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी थी. पिंकी ने बताया कि "मैंने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में खुद वोट डाला है, लेकिन मेरे पहचान पत्र और वोटर लिस्ट में फोटो किसी और महिला की है." उन्होंने ये भी कहा कि "वोट मैंने ही डाला था. ऐसा नहीं है कि किसी और ने मेरी वोट डाला हो."

राई विधानसभा के वोटर्स ने क्या कहा ? (Etv Bharat)

"वोट काटा गया": राहुल गांधी ने अपने भाषण में गांव मलिकपुर के दो मतदाताओं अजय और अंजलि त्यागी का भी ज़िक्र किया. अजय त्यागी ने बताया कि "लोकसभा चुनाव में हमने मतदान किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी वोट काट दी गई". अजय के पिता ने भी आरोप लगाया कि “बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, इसलिए हमारे बेटे का वोट फर्जी तरीके से कटवाया गया."