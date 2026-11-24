सोनीपत में दहेज में ब्रेजा मांगने के आरोप में दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हा फंसा, 6 पर FIR दर्ज
Sonipat FIR on Groom for Dowry Demand : दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे समेत 6 लोगों पर दहेज मांगने के लिए एफआईआर दर्ज हुई है.
Published : November 24, 2026 at 11:32 PM IST
सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में दहेज में ब्रेजा गाड़ी मांगने के आरोपों के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे कुलदीप समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
पुलिस ने केस दर्ज किया : आरोप है कि शादी वाले दिन दहेज में ब्रेजा गाड़ी की मांग को लेकर बारात वापस लौट गई थी. दुल्हन के पिता की शिकायत पर सेक्टर-27 थाना पुलिस ने दूल्हे की मां, भाई, भाभी और दो बिचौलियों को भी मामले में आरोपी बनाया है. दोनों पक्षों को आपसी सहमति के लिए दो दिन का समय दिया गया था, लेकिन सहमति नहीं बनने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
ब्रेजा गाड़ी मांगने का आरोप : दरअसल, सोनीपत में शादी वाले दिन दहेज में ब्रेजा गाड़ी की मांग और बारात वापस लौटने का मामला सामने आया था. इसको लेकर दुल्हन पक्ष ने दूल्हे और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. दुल्हन के पिता सुभाष ने सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी.
एफआईआर दर्ज की गई : मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया गया और इसके लिए दो दिन का समय दिया गया था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई. इसके बाद अब सेक्टर-27 थाना पुलिस ने दुल्हन के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही कुलदीप समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.
पुलिस कर रही मामले की जांच : इस मामले में जानकारी देते हुए एसीपी राजदीप मोर ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.
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