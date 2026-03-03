ETV Bharat / bharat

सोनिया गांधी ने खामेनेई पर मोदी सरकार की चुप्पी की आलोचना की, संसद में बहस की मांग की

कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ( PTI )

नई दिल्ली: मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मंगलवार को कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की टारगेटेड हत्या पर सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं, बल्कि कर्तव्यहीनता है. इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर शक पैदा होता है. कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट ने यह भी मांग की कि जब बजट सेशन के दूसरे हिस्से के लिए पार्लियामेंट फिर से शुरू हो, तो इंटरनेशनल ऑर्डर के टूटने पर सरकार की 'परेशान करने वाली चुप्पी' पर बिना किसी टालमटोल के खुलकर बहस होनी चाहिए. एक अखबार में छपे अपने आर्टिकल में गांधी ने कहा कि हमें नैतिक ताकत को 'फिर से खोजने' और उसे साफ और कमिटमेंट के साथ बताने की तुरंत जरूरत है. गांधी ने कहा, '1 मार्च को ईरान ने कन्फर्म किया कि उसके सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की हत्या पिछले दिनों अमेरिका और इजराइल के टारगेटेड हमलों में कर दी गई थी. चल रही बातचीत के बीच एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या आज के इंटरनेशनल रिश्तों में एक बड़ी दरार दिखाती है.' उन्होंने कहा कि फिर भी इस घटना के सदमे के अलावा जो बात उतनी ही साफ तौर पर सामने आती है, वह है नई दिल्ली की चुप्पी. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हत्या या ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करने से परहेज किया है. गांधी ने कहा, 'शुरुआत में अमेरिका-इजराइल के बड़े हमले को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने यूएई पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा करने तक ही खुद को सीमित रखा, बिना उससे पहले की घटनाओं पर बात किए. बाद में उन्होंने अपनी 'गहरी चिंता' के बारे में आम बातें कहीं और 'बातचीत और डिप्लोमेसी' की बात की -- जो कि इजराइल और अमेरिका द्वारा बिना उकसावे के किए गए बड़े हमलों से पहले ठीक यही चल रहा था.' गांधी ने अपने आर्टिकल में कहा, 'जब किसी विदेशी नेता की टारगेटेड किलिंग से हमारे देश की तरफ से सॉवरेनिटी या इंटरनेशनल लॉ का कोई साफ बचाव नहीं होता और इम्पार्शियलिटी को छोड़ दिया जाता है, तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर शक पैदा होता है.'