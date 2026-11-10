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सोनिया गांधी का 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में खुलासा, बताया क्यों नहीं बनीं 2004 में प्रधानमंत्री

अपनी आने वाली किताब के साथ सोनिया गांधी ( (Instagram) )

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल (CPP चेयरपर्सन) सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' इन दिनों चर्चा में है. आज मंगलवार 10 नवंबर 2026 को देशभर में रिलीज हो गई है. सीपीपी चेयरपर्सन ने अपने हाल ही में जारी संस्मरणों के कुछ अंश शेयर किए. इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख को पोस्ट करते हुए, सोनिया गांधी ने उस घटना का जिक्र किया जब 2004 में यूपीए सरकार के सत्ता में आने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालने से इनकार कर दिया था.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरे मन से अचानक शक का आखिरी अंश भी दूर हो गया. मुझे लगा जैसे मैं खुद से कह रही हूं, 'सोनिया, अपने प्रति ईमानदार रहो. तुम हमेशा से यह जानती थी. बस, इसे छोड़ दो!' कुछ घंटों बाद मेरी नींद खुली, मैं सीधे अपने बेटे के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया. मैंने उससे कहा कि मैंने फैसला कर लिया है. मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगी. वह मेरे पास आया, मुझे गले लगाया और बोला कि यह बिल्कुल सही फैसला है. 'मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हॉल में दाखिल होती हूं. संसद सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और अपने सामने लगी लकड़ी की मेज पर हाथ थपथपाने लगते हैं. मैं पार्टी नेताओं के लिए रखी लंबी मेज के बीच में अपनी जगह पर पहुंचती हूं और तब तक खड़ी रहती हूं, जब तक कि कोई रुकने का इशारा नहीं करता; फिर हम सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं.