सोनिया गांधी का 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में खुलासा, बताया क्यों नहीं बनीं 2004 में प्रधानमंत्री
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किताब में लिखा कि आखिरी अंश भी दूर हो गया. क्या हैं इसके मतलब, विस्तार से पढ़ें.
Published : November 10, 2026 at 10:47 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल (CPP चेयरपर्सन) सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' इन दिनों चर्चा में है. आज मंगलवार 10 नवंबर 2026 को देशभर में रिलीज हो गई है. सीपीपी चेयरपर्सन ने अपने हाल ही में जारी संस्मरणों के कुछ अंश शेयर किए. इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख को पोस्ट करते हुए, सोनिया गांधी ने उस घटना का जिक्र किया जब 2004 में यूपीए सरकार के सत्ता में आने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालने से इनकार कर दिया था.
सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरे मन से अचानक शक का आखिरी अंश भी दूर हो गया. मुझे लगा जैसे मैं खुद से कह रही हूं, 'सोनिया, अपने प्रति ईमानदार रहो. तुम हमेशा से यह जानती थी. बस, इसे छोड़ दो!' कुछ घंटों बाद मेरी नींद खुली, मैं सीधे अपने बेटे के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया. मैंने उससे कहा कि मैंने फैसला कर लिया है. मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगी. वह मेरे पास आया, मुझे गले लगाया और बोला कि यह बिल्कुल सही फैसला है. 'मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हॉल में दाखिल होती हूं. संसद सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और अपने सामने लगी लकड़ी की मेज पर हाथ थपथपाने लगते हैं. मैं पार्टी नेताओं के लिए रखी लंबी मेज के बीच में अपनी जगह पर पहुंचती हूं और तब तक खड़ी रहती हूं, जब तक कि कोई रुकने का इशारा नहीं करता; फिर हम सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं.
#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love' is officially being released for sale today, November 10, 2026. Visuals from a bookstore in Khan Market. https://t.co/qywsuj5NxC— ANI (@ANI) November 10, 2026
सोनिया गांधी ने पोस्ट में आगे लिखा कि यह कोई राजनीतिक किताब नहीं है, बल्कि एक निजी किताब है. मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन शायद ही कभी इस गहरी समझ के साथ कि वे असल में कौन थे, उनके काम के पीछे क्या प्रेरणाएं थीं, उन्होंने किन संघर्षों का सामना किया, और उनमें इंसानी कमियां क्या थीं. मैं उन्हें ईमानदारी से पेश करना चाहती थी, ऐसे लोगों के रूप में जिन्हें मैं जानता था और जिनसे प्यार करती थी. मैंने 'द हिंदू' में लिखा है कि 'बिलॉन्गिंग' (Belonging) की शुरुआत कैसे हुई।
यह किताब सोनिया गांधी के सफर का ब्योरा देती है. युद्ध के बाद के इटली में उनके बचपन और राजीव गांधी के साथ उनके प्रेम-प्रसंग से लेकर, भारत में उनके जीवन और उन व्यक्तिगत नुकसानों तक, जिन्होंने इस देश के साथ उनके रिश्ते को एक नया रूप दिया. इसमें इटली में उनके बचपन, कैम्ब्रिज में रहने के दौरान राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते, और उनकी सास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा उनके पति राजीव गांधी की हत्याओं का जिक्र है.
My mind suddenly cleared itself of the last shreds of doubt. “Sonia, be true to yourself,” I could hear myself say. “You’ve always known it. Just leave it!” From Belonging - on the decision not to become Prime Minister. https://t.co/tEIYnDE07U— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) November 10, 2026
प्रकाशक अल्फ्रेड ए. नॉफ ने 18 अगस्त को घोषणा की थी कि 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को प्रकाशित होगी. इटली में जन्मीं सोनिया गांधी, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में 19 साल की छात्रा थीं, जब 1965 में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई. दोनों की शादी 25 फरवरी, 1968 को हुई.
बता दें, सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' मंगलवार को देश भर के बुकस्टोर में आ गई है. यह किताब देश भर के कई बुकस्टोर्स में उपलब्ध कराई गई है. इनमें चेन्नई में हिगिनबोथम्स, दिल्ली में बहरीजन्स और मिडलैंड, मुंबई में द व्हाइट क्रो और टाइटल वेव्स, केरल में मातृभूमि बुक्स, कर्नाटक में ब्लॉसम्स और द बुकवर्म, तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल में मौजूद क्रॉसवर्ड आउटलेट्स शामिल हैं.
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