सोनिया गांधी अपने बारे में किताब में बताएंगी, 'बिलांगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को पब्लिश होगी
अपनी यादों पर आधारित किताब में सोनिया गांधी अपनों को खोने, राजनीति में आने के किस्से के बारे में बताएंगी.
Published : August 18, 2026 at 10:58 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की यादों पर आधारित किताब 'बिलांगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A journey of Love) 10 नवंबर को प्रकाशित होगी.
सोशल मीडिया पर कांग्रेस की एक प्रमुख महिला नेता सोनिया गांधी के संस्मरणों पर लिखी गई किताब का कवर जारी करते हुए, प्रकाशक 'अल्फ्रेड ए. नॉफ' ने लिखा, "यह दुनिया की सबसे प्रमुख महिला नेताओं में से एक की दिलचस्प यादों पर आधारित किताब है, जो प्यार, परिवार और भारत जैसे बेहद आकर्षक देश की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती है."
इसमें कहा गया है कि, इस किताब में, कभी बहुत कम बोलने वाली सोनिया गांधी ने अपने शानदार जीवन के बारे में खुलकर और गर्मजोशी से बात की है. इटली के एक छोटे से शहर में उनके बचपन से लेकर उस रोमांस तक जो उन्हें भारत ले आया, और उन गहरे दुखद नुकसानों तक जिन्होंने न केवल उनके अपने भविष्य को, बल्कि उनके अपनाए हुए देश के भविष्य को भी बदल दिया.
कांग्रेस की इस वरिष्ठ नेता की किताब 10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है. इस बीच, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की यादों (मेमॉयर) का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "जब मैं सोनिया जी को देखता हूं, तो सोचता हूं कि एक महिला जिसने एक दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया अपनाई और जिसे इतना दुख झेलना पड़ा, वह इतने संयम के साथ कैसे आगे बढ़ीं."
When I see Sonia Ji, I wonder how a woman who left one world for another, only to be met with such grief, has carried herself with this much composure.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 18, 2026
She lost her husband in the most tragic way possible, and had her life, her background, and every intention and action picked… pic.twitter.com/MCSx6GFIQv
उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पति को बहुत दुखद तरीके से खो दिया, और साथ ही उनकी जिंदगी, उनके पृष्ठभूमि और उनके हर इरादे और काम की आलोचना की गई, यह सब उन्होंने तब किया जब वह दो युवा बच्चों की परवरिश कर रही थीं और अपने पति की अधूरी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही थीं.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "वह डटी रहीं, कभी खुद को पीड़ित नहीं दिखाया, और कभी भी अपने साथ हुई क्रूरता या कड़वाहट को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. उन्होंने गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी. उन्होंने 2004 और 2009 में कांग्रेस को दो बड़ी जीत दिलाईं और ऐसे दो लोगों की परवरिश की जो न सिर्फ बुद्धिमान हैं, बल्कि दयालु, सिद्धांतों वाले, विनम्र और मुश्किलों का सामना करने वाले भी हैं."
भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा, "उन्हें सिर्फ 'इतालवी-भारतीय राजनेता' और 'गांधी परिवार की मुखिया' तक सीमित नहीं किया जा सकता."
उन्होंने एक्स पर लिखा, वह (सोनिया गांधी) बहुत मजबूत इरादों वाली महिला हैं. उन्हें एक इंसान के तौर पर देखा जाना चाहिए. सोनिया जी की किताब 'बिलांगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर, 2026 को प्रकाशित होगी. मुझे उम्मीद है कि इससे दुनिया को उन पर लगे लेबल के पीछे छिपे असली इंसान को जानने का मौका मिलेगा."
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