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सोनिया गांधी अपने बारे में किताब में बताएंगी, 'बिलांगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को पब्लिश होगी

सोनिया गांधी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की यादों पर आधारित किताब 'बिलांगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A journey of Love) 10 नवंबर को प्रकाशित होगी. सोशल मीडिया पर कांग्रेस की एक प्रमुख महिला नेता सोनिया गांधी के संस्मरणों पर लिखी गई किताब का कवर जारी करते हुए, प्रकाशक 'अल्फ्रेड ए. नॉफ' ने लिखा, "यह दुनिया की सबसे प्रमुख महिला नेताओं में से एक की दिलचस्प यादों पर आधारित किताब है, जो प्यार, परिवार और भारत जैसे बेहद आकर्षक देश की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती है." इसमें कहा गया है कि, इस किताब में, कभी बहुत कम बोलने वाली सोनिया गांधी ने अपने शानदार जीवन के बारे में खुलकर और गर्मजोशी से बात की है. इटली के एक छोटे से शहर में उनके बचपन से लेकर उस रोमांस तक जो उन्हें भारत ले आया, और उन गहरे दुखद नुकसानों तक जिन्होंने न केवल उनके अपने भविष्य को, बल्कि उनके अपनाए हुए देश के भविष्य को भी बदल दिया. कांग्रेस की इस वरिष्ठ नेता की किताब 10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है. इस बीच, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की यादों (मेमॉयर) का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "जब मैं सोनिया जी को देखता हूं, तो सोचता हूं कि एक महिला जिसने एक दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया अपनाई और जिसे इतना दुख झेलना पड़ा, वह इतने संयम के साथ कैसे आगे बढ़ीं."