सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दी रिपोर्ट, 14 दिसंबर को अगली सुनवाई
सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोपों से जुड़ी शिकायत को दिल्ली पुलिस ने संबंधित थाने में भेज दिया है.
Published : November 28, 2026 at 6:05 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोपों से जुड़ी शिकायत को दिल्ली पुलिस ने संबंधित थाने में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि शिकायत को आईपी एस्टेट थाने से तुगलक रोड थाने में ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि मामला उसी थाना क्षेत्र से संबंधित है. इस पर कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि किस कानूनी प्रावधान के तहत शिकायत को दूसरे थाने में भेजा गया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की है.
दिल्ली पुलिस ने दाखिल की एक्शन टेकन रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल एक्शन टेकन रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत को आईपी एस्टेट थाने से तुगलक रोड थाने भेजा गया है. पुलिस ने इसे क्षेत्राधिकार से जुड़ा मामला बताया है. हालांकि, कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शिकायत को दूसरे थाने में भेजने के लिए किस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया गया. इससे पहले 18 नवंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.
Delhi | In the matter concerning Congress leader Sonia Gandhi's name appearing on the voter list before acquiring Indian citizenship, Delhi Police filed a status report before a Delhi court stating that she was not an Indian citizen in 1980, yet her name was in the voter list, and that she became an Indian citizen in 1983. Police stated that these facts have been confirmed from the District Magistrate (DM) and the Ministry of Home Affairs (MHA). The court granted time to the police to complete the inquiry, listed the matter for hearing on December 14, and summoned the SHO of Tughlak Road Police Station.— ANI (@ANI) November 28, 2026
1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियां पेश
18 नवंबर को शिकायतकर्ता और वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में वर्ष 1980, 1981 और 1983 की सत्यापित मतदाता सूचियों की प्रतियां जमा की थीं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में वर्ष 1980 में ही शामिल कर दिया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता वर्ष 1983 में मिली थी. शिकायत के अनुसार, सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया. याचिकाकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी ने अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था और उसी वर्ष उन्हें नागरिकता मिली थी.
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सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को वापस भेजा था मामला
इस मामले में 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने शिकायत खारिज कर दी थी. इसके बाद शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले को दोबारा विचार के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया था. उन्होंने कहा था कि पहले दिया गया आदेश तर्कसंगत नहीं है और मामले पर नए सिरे से विचार कर उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए.
फर्जी दस्तावेजों से नाम जुड़वाने का लगाया गया आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1980 में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया होगा. याचिकाकर्ता ने इसे संज्ञेय अपराध बताते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है. इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था और न ही दिल्ली पुलिस को इस मामले में नोटिस दिया था.
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