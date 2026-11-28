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सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दी रिपोर्ट, 14 दिसंबर को अगली सुनवाई

राउज एवेन्‍यू कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोपों से जुड़ी शिकायत को दिल्ली पुलिस ने संबंधित थाने में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि शिकायत को आईपी एस्टेट थाने से तुगलक रोड थाने में ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि मामला उसी थाना क्षेत्र से संबंधित है. इस पर कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि किस कानूनी प्रावधान के तहत शिकायत को दूसरे थाने में भेजा गया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की है.

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की एक्शन टेकन रिपोर्ट