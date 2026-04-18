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सोनिया गांधी वोटर लिस्ट विवादः नाम जुड़वाने पर एफआईआर के मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आज 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का कथित रुप से नाम जुड़वाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें पूरी कर ली गयी. याचिकाकर्ता ने इस मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति मांगी. याचिका वकील विकास त्रिपाठी ने दायर किया था. विकास त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के खारिज करने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. 9 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.

इसके पहले 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं. याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं. बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में फिर नाम जोड़ा गया. सोनिया गांधी भारत की नागरिक 1983 में बनीं.