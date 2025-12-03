ETV Bharat / bharat

सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा- पहाड़ियों के लिए 'डेथ वॉरेंट' है यह

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में प्रदूषण का प्रकोप जारी है. हर कोई इससे परेशान और त्रस्त है. इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए एक लेख लिखा है. इस लेख के जरिए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों से लेकर एयर और जल प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने अपने लेख में अरावली को अवैध खनन (100 मी. से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन की छूट मिली है) से जो क्षति पहुंच रही है, उसे माफियाओं के लिए न्योता देना बताया.

वहीं, सोनिया गांधी ने इसे पहाड़ियों के लिए डेथ वॉरंट तक कहा है. बता दें, देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले महीने 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों की केंद्र की परिभाषा को मानते हुए कहा कि 'इस रेंज में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली कोई भी पहाड़ी माइनिंग के खिलाफ सख्ती के दायरे में नहीं आएगी. कांग्रेस पार्टी ने एक दैनिक समाचार पत्र में सोनिया गांधी के लेख का एक हिस्सा शेयर किया.

सोनिया ने लेख में लिखा कि अरावली रेंज, जो गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा तक जाती है, ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में अहम भूमिका निभाई है. मोदी सरकार ने अब इन पहाड़ियों के लिए लगभग डेथ वारंट पर साइन कर दिया है, जो पहले से ही गैर-कानूनी माइनिंग से खाली हो चुकी हैं. उन्होंने आगे लिखा कि यह गैर-कानूनी माइनर्स और माफियाओं के लिए सरकार द्वारा तय की गई ऊंचाई की लिमिट से नीचे की 90 परसेंट रेंज को खत्म करने का खुला न्योता है. सरकारी पॉलिसी बनाने में पर्यावरण को लेकर गहरी और लगातार अनदेखी हो रही है.