ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ेगा? सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा

सोनिया गांधी ने कहा कि देश भर में ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मामूली मानदेय मिलता है. केंद्र से अपना योगदान बढाने की मांग की.

सोनिया गांधी (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने वाली महिला कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

राज्यसभा में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा, "मैं इस सदन का ध्यान उन महिला कर्मचारियों की लगातार खराब हालत की ओर दिलाना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम लागू कर रही हैं - आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लगी महिलाएं."

उन्होंने आगे कहा, "इन पहलों का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाने का रास्ता तैयार करना है. हालांकि, सार्वजनिक सेवा वितरण में उनके अहम योगदान के बावजूद, ये महिला कर्मचारी काम के बोझ से दबी हुई हैं और उन्हें कम सैलरी मिलती है."

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (ANI)

सोनिया गांधी ने कहा, "पूरे देश में, ASHA कार्यकर्ता टीकाकरण, लोगों को जागरूक करने, माताओं की सेहत और परिवार कल्याण जैसे काम करती हैं, फिर भी वे कम मानदेय और सीमित सामाजिक सुरक्षा वाली वॉलंटियर बनी हुई हैं. इसी तरह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार हर महीने सिर्फ 4,500 रुपये और सहायिकाओं को 2,250 रुपये का मामूली मानदेय देती है."

सर्विस डिलीवरी में महिला कर्मचारियों की कमी
सोनिया गांधी ने सर्विस डिलीवरी पर असर डालने वाली महिला कर्मचारियों की कमी की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा, "कम वेतन के अलावा, ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवाएं) में अभी अलग-अलग स्तर पर करीब तीन लाख पद खाली हैं. स्टाफ की कमी की वजह से लाखों बच्चों और माताओं को जरूरी सेवाएं नहीं मिल पाती हैं. अगर इन पदों को भर भी दिया जाए, तो भी 2011 के बाद से अपडेटेड जनगणना के आंकड़े न होने के कारण ये पद आबादी के हिसाब से कम पड़ते हैं."

बड़े गांवों में अतिरिक्त आशा वर्कर की नियुक्ति
सोनिया गांधी ने सरकार से राज्यों के साथ मिलकर कुछ उपायों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जिनमें सभी खाली पदों को भरना, सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन देना, इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करना, 2,500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में एक अतिरिक्त आशा वर्कर की नियुक्ति करना और मौजूदा पोषण और स्वास्थ्य पहलों के अलावा शुरुआती बचपन की शिक्षा को संभव बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करना शामिल है.

गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि "इस कार्यबल को मजबूत करना, इसका विस्तार करना और इसे समर्थन देना भारत के भविष्य में एक निवेश है."

इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सबका बीमा सबकी सुरक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसमें बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन का प्रस्ताव है.

