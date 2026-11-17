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सोनिया गांधी की किताब ने श्रीनगर में मचाई धूम, हाथोहाथ बिकीं प्रतियां, 2003 और 2019 के दर्द को किया बयां

सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक श्रीनगर में बिक गई ( ETV Bharat )

श्रीनगर: सोनिया गांधी के संस्मरण की हार्ड कॉपी श्रीनगर के बुकस्टोर में पहुंचने के बाद, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की यादें घाटी में गूंज रही हैं क्योंकि उन्होंने कश्मीर में हिंसा और दर्द पर अपना दुख व्यक्त किया लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इससे भी बुरा कुछ होने वाला है और छह साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया जाएगा.

श्रीनगर के मध्य में स्थित प्रमुख गुलशन बुकस्टोर में सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक

ए जर्नी ऑफ लव की भारी मांग है और स्टॉक लगभग खत्म हो रहा है. बिक्री प्रतिनिधि रऊफ अहमद ने कहा कि कल उनके स्टोर पर संस्मरण की लगभग 60 प्रतियां पहुंचीं, जब इसे नई दिल्ली में सोनिया गांधी द्वारा आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया. उन्होंने कहा, 'लेकिन अब केवल सात प्रतियां ही बची हैं. बाकी एक ही दिन में बिक गईं.' यह संस्मरण इंदिरा गांधी के कश्मीर के साथ घनिष्ठ संबंधों से भरा है, जो एक दुल्हन के रूप में घाटी की उनकी पहली यात्रा से लेकर 2003 में श्रीनगर में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन तक है. उस वर्ष, जब कांग्रेस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अपनी पहली गठबंधन सरकार बनाई थी. उन्होंने मुगल गार्डन की एक संक्षिप्त शाम की यात्रा और सुरक्षा बलों की बड़ी उपस्थिति के बीच डल झील के ऊपर पुराने तख्त-ए-सुलेमान पहाड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर टहलने को याद किया. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक शांतिपूर्ण कश्मीर के साथ एक शानदार विपरीतता का प्रदर्शन किया है, जिसे उन्होंने 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह के तुरंत बाद अपने हनीमून पर एक दुल्हन के रूप में देखा था.