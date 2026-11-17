सोनिया गांधी की किताब ने श्रीनगर में मचाई धूम, हाथोहाथ बिकीं प्रतियां, 2003 और 2019 के दर्द को किया बयां
पुस्तक में कहा गया है कि 1980 के दशक के अंत तक कश्मीर काफी हद तक शांतिपूर्ण और सुंदर आश्रय स्थल बना रहा.
Published : November 17, 2026 at 2:39 PM IST
श्रीनगर: सोनिया गांधी के संस्मरण की हार्ड कॉपी श्रीनगर के बुकस्टोर में पहुंचने के बाद, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की यादें घाटी में गूंज रही हैं क्योंकि उन्होंने कश्मीर में हिंसा और दर्द पर अपना दुख व्यक्त किया लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इससे भी बुरा कुछ होने वाला है और छह साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया जाएगा.
श्रीनगर के मध्य में स्थित प्रमुख गुलशन बुकस्टोर में सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक
ए जर्नी ऑफ लव की भारी मांग है और स्टॉक लगभग खत्म हो रहा है. बिक्री प्रतिनिधि रऊफ अहमद ने कहा कि कल उनके स्टोर पर संस्मरण की लगभग 60 प्रतियां पहुंचीं, जब इसे नई दिल्ली में सोनिया गांधी द्वारा आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया. उन्होंने कहा, 'लेकिन अब केवल सात प्रतियां ही बची हैं. बाकी एक ही दिन में बिक गईं.'
यह संस्मरण इंदिरा गांधी के कश्मीर के साथ घनिष्ठ संबंधों से भरा है, जो एक दुल्हन के रूप में घाटी की उनकी पहली यात्रा से लेकर 2003 में श्रीनगर में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन तक है. उस वर्ष, जब कांग्रेस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अपनी पहली गठबंधन सरकार बनाई थी.
उन्होंने मुगल गार्डन की एक संक्षिप्त शाम की यात्रा और सुरक्षा बलों की बड़ी उपस्थिति के बीच डल झील के ऊपर पुराने तख्त-ए-सुलेमान पहाड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर टहलने को याद किया. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक शांतिपूर्ण कश्मीर के साथ एक शानदार विपरीतता का प्रदर्शन किया है, जिसे उन्होंने 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह के तुरंत बाद अपने हनीमून पर एक दुल्हन के रूप में देखा था.
'मैं उस खूबसूरत घाटी के बारे में जानकर दुःख से भर गई थी जिसे मैं जानती थी, कश्मीर में जो हिंसा और दर्द था. इस प्यारे राज्य को इस हालत में लाने के लिए कितनी गलतियाँ की गई थी, उनमें से कुछ अच्छी नीयत से की गई थीं?' और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह कभी उस स्थिति में वापस आ पाएगा... यह नहीं सोचा कि आने वाले दशकों में और भी बुरे हालात आने वाले हैं, जिसकी परिणति 2019 में कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा खोने के रूप में होगी', गांधी ने अगस्त 2019 में तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में अपग्रेड करने का जिक्र करते हुए लिखा है.
वह लिखती हैं कि सम्मेलन की यात्रा ने उनके हनीमून की यादें ताजा कर दीं जब वह निगीन झील पर एक हाउसबोट में रुकी थीं और पुराने शहर सहित श्रीनगर में स्वतंत्र रूप से घूमी थीं. 'जब मुझे इसकी शांत सुंदरता और इसके लोगों से प्यार हो गया था पुस्तक में कहा गया है कि 1980 के दशक के अंत तक कश्मीर काफी हद तक शांतिपूर्ण और सुंदर आश्रय स्थल बना रहा, जब क्षेत्र में उग्रवाद भड़क उठा.
गांधी लिखती हैं, 'पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित युवाओं द्वारा सीमा पार से उग्रवाद और विविध समूहों द्वारा स्वतंत्रता की मांग ने उग्रवाद को तेज कर दिया, जिससे भारतीय राज्य को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी और माहौल दमनकारी हो गया.' गांधी पुलवामा के नादिमर्ग गांव की अपनी यात्रा का भी उल्लेख करती हैं, जहां मार्च 2003 में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान आतंकवादियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी.
'भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्से वाले नारे हमें तब घेरे हुए थे जब हम शोक संतप्त परिवारों के घरों की ओर संकरे रास्ते पर चल रहे थे. कुछ महिलाओं ने मुझे अपने घरों में बुलाया जहां अपनी छाती पीटते हुए और जोर-जोर से रोते हुए, उन्होंने अपने साथ हुए आघात के बारे में बताया.