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सोनिया गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से की मुलाकात, मीसा भारती के आवास पर पहुंचकर जाना हाल

सोनिया गांधी ने लालू यादव से की मुलाकात ( Lalu Yadav X Handle )

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की. सोनिया गांधी नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास पहुंचीं, जहां उन्होंने लालू यादव के स्वास्थ्य का जायजा लिया और उनका कुशलक्षेम जाना.

लालू यादव ने X पर पोस्ट किया, 'आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास का दौरा किया और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं. यह याद किया गया कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान हमने युवाओं, किसानों, सैनिकों और आम आदमी के लिए पारदर्शी और जनहितकारी योजनाएं लागू कीं और कैसे एमजीएनआरईजीए, आरटीई और आरटीआई जैसे कानूनों के माध्यम से देशवासियों को सशक्त बनाया. सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने बिहार के विकास के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया.