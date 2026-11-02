सोनिया गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से की मुलाकात, मीसा भारती के आवास पर पहुंचकर जाना हाल
लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बाद उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया था.
Published : November 2, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 12:41 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की. सोनिया गांधी नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास पहुंचीं, जहां उन्होंने लालू यादव के स्वास्थ्य का जायजा लिया और उनका कुशलक्षेम जाना.
लालू यादव ने X पर पोस्ट किया, 'आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास का दौरा किया और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं. यह याद किया गया कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान हमने युवाओं, किसानों, सैनिकों और आम आदमी के लिए पारदर्शी और जनहितकारी योजनाएं लागू कीं और कैसे एमजीएनआरईजीए, आरटीई और आरटीआई जैसे कानूनों के माध्यम से देशवासियों को सशक्त बनाया. सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने बिहार के विकास के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया.
सेहत में सुधार
जानकारी के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों की सलाह पर वह फिलहाल दिल्ली में ही आराम कर रहे हैं. सोनिया गांधी ने मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से मुलाकात कर उनकी तबीयत के बारे में विस्तार से जानकारी ली. इस दौरान मीसा भारती और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. मीसा भारती ने सोनिया गांधी को बताया कि लालू यादव की सेहत में सुधार हो रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है.
काफी देर तक बातचीत
मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई. इस दौरान माहौल आत्मीय और पारिवारिक रहा. सोनिया गांधी के पहुंचने पर मीसा भारती और उनके परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. लालू प्रसाद यादव से सोनिया गांधी की इस मुलाकात को दोनों परिवारों और राजनीतिक दलों के बीच पुराने संबंधों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है.
पहले भी बिगड़ चुकी है तबियत
इससे पहले गत जुलाई माह में रक्तचाप (BP) में उतार-चढ़ाव और इसीजी (ECG) में बदलाव के कारण उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में भर्ती कराया गया था, जहां से बाद में उन्हें दिल्ली एम्स परामर्श के लिए ले जाने की सलाह दी गई थी. वहीं 2025 में लालू प्रसाद यादव की दिल्ली एम्स में सफल सर्जरी हुई थी. तब डॉक्टरों ने कहा था कि डायबिटीज के कारण जख्म भरने समय लग रहा है. लालू यादव के हाथ और पीठ के जख्म नहीं भर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी करनी पड़ी. तीन अप्रैल को सर्जरी के बाद उन्हें पांच अप्रैल को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था.
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