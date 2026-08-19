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सोनिया गांधी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने स्वीकार की विष्णु गुप्ता की याचिका, 8 सितंबर को सुनवाई

गाजियाबाद: वंदे मातरम के कथित उपमान से जुड़े एक मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 में दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है. यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की गई है.

अधिवक्ता रुचिन मेहरा के मुताबिक, "स्वतंत्रता दिवस 2026 पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन हो रहा था. आरोप है कि इसी दौरान कथित रूप से वंदे मातरम के गायन में व्यवधान उत्पन्न किया गया. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वंदे मातरम का अपमान बताते हुए एसीजेएम द्वतीय की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख 8 सितंबर 2026 निर्धारित की है.