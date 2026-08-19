सोनिया गांधी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने स्वीकार की विष्णु गुप्ता की याचिका, 8 सितंबर को सुनवाई
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वंदे मातरम का अपमान बताते हुए एसीजेएम द्वतीय की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
Published : August 19, 2026 at 5:54 PM IST
गाजियाबाद: वंदे मातरम के कथित उपमान से जुड़े एक मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 में दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है. यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की गई है.
अधिवक्ता रुचिन मेहरा के मुताबिक, "स्वतंत्रता दिवस 2026 पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन हो रहा था. आरोप है कि इसी दौरान कथित रूप से वंदे मातरम के गायन में व्यवधान उत्पन्न किया गया. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वंदे मातरम का अपमान बताते हुए एसीजेएम द्वतीय की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख 8 सितंबर 2026 निर्धारित की है.
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के मुताबिक, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है. विष्णु गुप्ता का आरोप है, 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सोची समझी साजिश के तहत सोनिया गांधी द्वारा वंदे मातरम गीत को रुकवाया गया. विष्णु ने आगे कहा, इससे राष्ट्रीय अस्मिता को ठेस पहुंची है. हमारी याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. और हमें सनी के लिए 8 सितंबर की तारीख मिली है. अगली तारीख पर कोट पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराऊंगा.
बता दें, 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. वंदे मातरम गायन के दौरान सोनिया गांधी कार्यक्रम में मौजूद थी.
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