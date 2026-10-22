सोनिया गांधी का इंस्टाग्राम पर डेब्यू, अपनी आने वाली किताब का फर्स्ट लुक साझा किया
इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में, सोनिया गांधी को अपनी किताब की पहली प्रति प्राप्त करते हुए देखा जा सकता है.
Published : October 22, 2026 at 1:39 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया और अपनी आने वाली किताब के बारे में पहला पोस्ट साझा किया. उन्होंने अपनी किताब को "प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनेपन की जगह खोजने की कहानी" के रूप में वर्णित किया. सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' की एक प्रति हाथ में लिए हुए अपना वीडियो भी साझा किया.
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में कहा, "सभी को नमस्कार, मैं आप सभी के साथ इस पल को साझा करने के लिए वास्तव में बहुत आभारी हूं; Belonging: A Journey of Love की पहली झलक. यह प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनेपन की जगह पाने की कहानी है. मैं इसे आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं."
वीडियो में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गांधी को अपनी किताब की पहली प्रति प्राप्त करते हुए और इस अवसर पर अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ मिठाई खाते करते हुए देखा जा सकता है.
सोनिया गांधी ने बताया कि किताब में बहुत सारी तस्वीरें हैं. पिछले महीने हार्पर कॉलिंस इंडिया ने कहा था कि वह 10 नवंबर को भारत में सोनिया गांधी का संस्मरण "बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव" प्रकाशित करेगा, क्योंकि लेखक के प्रतिनिधियों और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बीच "गतिरोध" के बाद भारत में घरेलू प्रकाशन को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म हो गई.
हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने एक बयान में कहा था, "हमारे समय के सबसे प्रतीक्षित राजनीतिक संस्मरणों में से एक, 'बिलॉन्गिंग' प्रेम, पहचान, कर्तव्य और अपनेपन की एक नाटकीय और बेहद व्यक्तिगत कहानी है, जो भारत की यात्रा का एक दुर्लभ अंदरूनी दृष्टिकोण पेश करती है."
हार्पर कॉलिन्स इंडिया की घोषणा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) से जुड़े एक विवाद के बाद आई. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया शुरू में इस संस्मरण (memoir) को प्रकाशित करने का इच्छुक था, लेकिन बाद में उसने कहा कि वह इसका भारतीय प्रकाशक नहीं होगा. यह विवाद पांडुलिपि (manuscript) में संपादकीय बदलावों को लेकर प्रकाशक और लेखक के प्रतिनिधियों के बीच मतभेदों की खबरों के बीच शुरू हुआ था.
कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकारी दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया था, जिसमें कुछ ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS और मोदी शासन के दौरान भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे से संबंधित हिस्सों को हटाने के लिए पेंगुइन इंडिया पर दबाव डाला गया था.
न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक बयान में, PRHI ने स्पष्ट किया कि वे इस किताब को प्रकाशित करने के लिए "सच में बहुत उत्सुक" थे और इसे एक "कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धि" बताया, लेकिन आखिरकार एक विशेष मुद्दे पर गतिरोध के कारण उन्होंने इससे कदम पीछे खींचने का फैसला किया.
किसी तरह के बाहरी दबाव से पूरी तरह इनकार करते हुए, PRHI ने गोपनीयता शर्तों और लेखक के साथ हुए अपने समझौते का हवाला देते हुए गतिरोध के सटीक कारणों का खुलासा करने से मना कर दिया. Belonging किताब की शुरुआत युद्ध के बाद इटली के वेनेटो में सोनिया गांधी के बचपन से होती है, और यह किताब उनके कैम्ब्रिज तक के सफर को दर्शाती है, जहां 1965 में उनकी मुलाकात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती राजीव गांधी से हुई थी."
सोनिया गांधी के इस संस्मरण में राजीव गांधी से उनकी शादी और अपनी सास, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनके परिचय के साथ-साथ भारतीय जीवन में ढलने की उनकी कोशिशों के बारे में बताया गया है, जिसमें हिंदी सीखना, साड़ी पहनना और भारतीय भोजन और संस्कृति को अपनाना शामिल है.
इसमें गांधी परिवार के जीवन को झकझोर देने वाली तीन बड़ी त्रासदियों के बारे में बताया गया है, जिसमें संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत (1980), इंदिरा गांधी की हत्या (1984), और राजीव गांधी की हत्या (1991) का संक्षिप्त विवरण शामिल है.
इस संस्मरण में 2004 के चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के इर्द-गिर्द की राजनीतिक घटनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय उन्होंने पार्टी और उसके गठबंधन का नेतृत्व किया, जिसने एक दशक तक भारत पर शासन किया.
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