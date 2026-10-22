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सोनिया गांधी का इंस्टाग्राम पर डेब्यू, अपनी आने वाली किताब का फर्स्ट लुक साझा किया

अपनी आने वाली किताब के साथ सोनिया गांधी ( Instagram )

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया और अपनी आने वाली किताब के बारे में पहला पोस्ट साझा किया. उन्होंने अपनी किताब को "प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनेपन की जगह खोजने की कहानी" के रूप में वर्णित किया. सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' की एक प्रति हाथ में लिए हुए अपना वीडियो भी साझा किया.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में कहा, "सभी को नमस्कार, मैं आप सभी के साथ इस पल को साझा करने के लिए वास्तव में बहुत आभारी हूं; Belonging: A Journey of Love की पहली झलक. यह प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनेपन की जगह पाने की कहानी है. मैं इसे आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं."