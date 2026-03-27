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अस्पताल में भर्ती कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की हालत में सुधार, एक दो दिन में मिल सकती है छुट्टी

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सर गंगा राम अस्पताल ने नया अपडेट जारी किया है. अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी की हालत अब काफी बेहतर है. उनके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है और वह सहज महसूस कर रही हैं.

वह टहल-फिर रही हैं और उन्होंने अपना नाश्ता भी प्रॉपर लेना शुरू कर दिया है. कुल मिलाकर, उनके स्वास्थ्य में सुधार की गति सामान्य है और हमें उम्मीद है कि एक या दो दिन के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.

बता दें कि गुरुवार को जारी हेल्थ अपडेट में बताया गया था कि सिस्टमिक इन्फेक्शन के चलते सोनिया गांधी का एंटीबायोटिक्स से इलाज चल रहा है. यह इलाज डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में हो रहा है. वे इलाज के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं.

दिल्ली में बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से उनकी तबीयत पर असर पड़ा है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मंगलवार देर रात उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें सीने में जकड़न और सांस लेने में हल्की तकलीफ महसूस हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखने का फैसला किया.