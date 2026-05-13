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फिर खराब हुई सोनिया गांधी की तबीयत, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया चेकअप, जानें कैसी है उनकी सेहत

पेट से जुड़ी तकलीफ के चलते बुधवार को सोनिया गांधी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चेकअप कराया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ रहे.

Sonia Gandhi Check up at Medanta
Sonia Gandhi Check up at Medanta (IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 11:54 AM IST

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गुरुग्राम: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को बुधवार सुबह गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल लाया गया. जानकारी के मुताबिक उन्हें पेट से जुड़ी तकलीफ के कारण अस्पताल लाया गया था. सुबह करीब 7 बजे राहुल और प्रियंका गांधी उन्हें लेकर मेदांता पहुंचे.

सोनिया गांधी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया चेकअप: करीब चार घंटे तक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका चेकअप चला. इस दौरान मेडिकल टीम ने जरूरी जांचें की और स्वास्थ्य की समीक्षा की. अस्पताल सूत्रों के अनुसार चेकअप के बाद उनकी स्थिति सामान्य पाई गई.

चेकअप के दिल्ली वापस लौटी सोनिया गांधी: डॉक्टरों से परामर्श और जांच पूरी होने के बाद सोनिया गांधी वापस दिल्ली लौट गईं. फिलहाल कांग्रेस और अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनकी तबीयत को लेकर कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है.

कौन हैं सोनिया गांधी? सोनिया गांधी भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं. वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक (1998 से 2017 तक) अध्यक्ष पद पर रहने वाली नेता हैं.

जन्म और मूल स्थान: उनका जन्म 9 दिसम्बर 1946 को इटली के विसेंजा के पास एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था. उनका वास्तविक नाम एंटोनियो एडविज अल्बिना माइनो था.

राजीव गांधी से विवाह: इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई. दोनों ने साल 1968 में विवाह किया, जिसके बाद वह भारत आ गईं. उन्होंने विवाह के बाद भारतीय संस्कृति को अपनाया और साल 1983 में आधिकारिक तौर पर भारत की नागरिकता प्राप्त की. वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू हैं. वर्तमान समय के प्रमुख राजनेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनके बच्चे हैं.

राजनीति में प्रवेश: शुरुआत में वह राजनीति से दूर रहती थीं. साल 1991 में पति राजीव गांधी की हत्या के बाद, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विशेष आग्रह पर वह 1997 में पार्टी की प्राथमिक सदस्य बनीं और 1998 में इसकी कमान संभाली.

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