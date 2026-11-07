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'इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक गलती थी': सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ( Instagram@soniagandhi )

By PTI 4 Min Read

नयी दिल्लीः कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आपातकाल लागू करने के फैसले को एक गलती करार दिया. उनका मानना है कि उनकी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी बाद में ऐसा ही महसूस हुआ था. अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन से पहले ब्रिटिश दैनिक 'द गार्डियन' को दिए एक साक्षात्कार में सोनिया गांधी ने ये बातें कहीं. सोनिया ने कहा, "मुझे हमेशा लगता है कि इंदिरा गांधी दिल से लोकतांत्रिक थीं."

सोनिया ने अपने इंटरव्यू में कहा, "मुझे पता है कि कई लोग इस बात पर हंसेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वह आपातकाल के दौरान अपनाए गए रास्ते को लेकर कभी सहज नहीं थीं. मुझे लगता है कि यह बात उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी."