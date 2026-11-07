'इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक गलती थी': सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' में आपातकाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
By PTI
Published : November 7, 2026 at 8:46 PM IST
नयी दिल्लीः कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आपातकाल लागू करने के फैसले को एक गलती करार दिया. उनका मानना है कि उनकी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी बाद में ऐसा ही महसूस हुआ था. अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन से पहले ब्रिटिश दैनिक 'द गार्डियन' को दिए एक साक्षात्कार में सोनिया गांधी ने ये बातें कहीं. सोनिया ने कहा, "मुझे हमेशा लगता है कि इंदिरा गांधी दिल से लोकतांत्रिक थीं."
सोनिया ने अपने इंटरव्यू में कहा, "मुझे पता है कि कई लोग इस बात पर हंसेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वह आपातकाल के दौरान अपनाए गए रास्ते को लेकर कभी सहज नहीं थीं. मुझे लगता है कि यह बात उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी."
सोनिया गांधी के मुताबिक, आपातकाल लगाने के फैसले को लेकर परिवार में मतभेद थे. उनके पति राजीव गांधी इस फैसले के खिलाफ थे और उन्होंने अपनी मां से अगले चुनाव तक इंतजार करने को कहा था. वहीं, उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल लगाने पर जोर दिया था. 'द गार्डियन' की खबर के अनुसार, संजय गांधी ने परिवार के साथ एक रात्रिभोज के दौरान तर्क दिया था कि विपक्ष उनकी मां को बर्बाद कर देगा और कहा था, 'उन्हें रोकना ही होगा.'
सोनिया गांधी के अनुसार, इस फैसले से परिवार के भीतर भी तनाव बढ़ गया था. राजीव गांधी ने अपनी मां से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया. 'द गार्डियन' के अनुसार गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, "अगर संजय गांधी को नियंत्रण में रखा गया होता तो उसके बाद हुए नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था."
अपनी पुस्तक के विमोचन से पहले शनिवार को 'द हिंदू' में प्रकाशित एक अन्य साक्षात्कार में भी सोनिया गांधी ने आपातकाल के उथल-पुथल भरे दौर के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि समय बीतने के बाद लोग घटनाओं को बेहतर परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने बाद में स्वयं सार्वजनिक रूप से आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों पर खेद जताया था और इसके लिए माफी मांगी थी.
सोनिया गांधी से पूछा गया था कि संजय गांधी का नाम आपातकाल का पर्याय कैसे बन गया और क्या इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी एवं अन्य लोगों की बात सुनी होती तो उस दौरान हुई ज्यादतियों को रोका जा सकता था. उन्होंने जवाब दिया, "इसमें केवल संजय की भूमिका नहीं थी, हालांकि आम लोगों की नजर में उनका नाम अक्सर आपातकाल से जुड़ा रहा है. इंदिरा गांधी पर उनके कुछ वरिष्ठ सहयोगियों का भी काफी दबाव था. मुझे लगता है कि उनके आसपास राजीव जैसे बहुत कम लोग थे, जो अलग राय रखते थे."
'द गार्डियन' के अनुसार, गांधी ने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को देखने के बाद रोने की घटना को भी याद किया. उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी अपनी पार्टी की कमियां भी कुछ हद तक भाजपा और उसकी कट्टर हिंदुत्व राजनीति के उभार का कारण बनीं. उन्होंने कहा कि बीते समय की घटनाओं को आज बेहतर परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है.
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 की आधी रात से कुछ पहले देश में आपातकाल लागू किया था. राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के अनुरोध पर आपातकाल की घोषणा की थी जिसे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी, 1977 को नए चुनाव कराने की घोषणा की और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया. इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी 16 मार्च, 1977 को लोकसभा चुनाव हार गए और उसी साल 21 मार्च को आधिकारिक रूप से आपातकाल समाप्त हो गया.
भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना करती रही है और इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताती रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय लोकतंत्र के उस दौर की याद में 'संविधान हत्या दिवस' मनाती रही है.
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