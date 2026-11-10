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सोनिया गांधी की किताब में सीताराम केसरी के जिक्र की चर्चा, नाती राकेश केसरी ने कही ये बात

सोनिया गांधी अपनी किताब के साथ तस्वीर के लिए पोज देती हुईं ( ANI )

देवघर: प्रकाशन संस्था हार्पर कॉलिन्स (HarperCollins) द्वारा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) प्रकाशित किए जाने के बाद झारखंड के देवघर में भी इसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी है. इस पुस्तक के बाजार में आने के साथ ही, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी से जुड़े प्रसंगों को लेकर लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है.

सोनिया गांधी के पीएम पद न लेने पर सीताराम केसरी के नाती की प्रतिक्रिया

दरअसल, सोनिया गांधी ने अपनी इस किताब में अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण और अनछुए पहलुओं का उल्लेख किया है. किताब में सीताराम केसरी के संदर्भ में संभावित जिक्र को लेकर उनके नाती राकेश केसरी ने देवघर में अपनी प्रतिक्रिया दी है.

राकेश केसरी, सीताराम केसरी के नाती (Etv Bharat)

राकेश केसरी ने कहा कि सोनिया गांधी ने किताब में प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के पीछे जो वजह बताई है, वह पूरी तरह सही है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का परिवार पहले से ही राजनीतिक हिंसा और असुरक्षा के भीषण दौर से गुजर चुका था. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या होने के कारण गांधी परिवार के भीतर भय और चिंता का माहौल था. यही मुख्य वजह थी कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.

"सोनिया गांधी चाहतीं तो प्रधानमंत्री बन सकती थीं"

राकेश केसरी के अनुसार, वर्ष 2004-2005 में सोनिया गांधी चाहतीं तो निश्चित रूप से देश की प्रधानमंत्री बन सकती थीं, लेकिन उन्होंने इस पद को त्याग दिया. उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी की किताब में सीताराम केसरी का जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति के साथ-साथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में सीताराम केसरी का हमेशा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

मंगलवार को किताब के प्रकाशित होने के बाद से ही देवघर के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में यह चर्चा का विषय बनी हुई है. आम से लेकर खास लोग सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर, उनके व्यक्तिगत अनुभवों और कांग्रेस के पुराने नेतृत्व से जुड़े प्रसंगों को जानने के लिए इस किताब को पढ़ने के बेहद इच्छुक नजर आ रहे हैं.