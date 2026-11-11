ETV Bharat / bharat

सोनिया गांधी की किताब पर सिरसा का हमला, बोले- ‘जर्नी ऑफ लव नहीं, जर्नी ऑफ हेट’ 1984 के सिख नरसंहार को लेकर उठाए सवाल

मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों व श्री दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) पर सैन्य कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तीखा हमला बोला है. बुधवार को दिल्ली सचिवालय में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने किताब में लिखी गई बातों को ‘सफेद झूठ’ करार देते हुए कहा कि इसका असली नाम ‘द जर्नी ऑफ लव’ नहीं, बल्कि ‘द जर्नी ऑफ हेट’ होना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने इस किताब के जरिए 1984 की घटनाओं और उनके बाद हुए सिखों के कत्लेआम को लेकर गांधी परिवार की जिम्मेदारी व उसकी छवि पर लगे दागों को धोने की कोशिश की है. सिरसा ने कहा कि वह किताब में लिखी गई एक-एक बात का जवाब देंगे और इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों, जांच आयोगों की रिपोर्ट व अदालतों में चले मामलों का हवाला देंगे.