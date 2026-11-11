सोनिया गांधी की किताब पर सिरसा का हमला, बोले- ‘जर्नी ऑफ लव नहीं, जर्नी ऑफ हेट’ 1984 के सिख नरसंहार को लेकर उठाए सवाल
सोनिया गांधी की किताब का उद्देश्य गांधी परिवार की राजनीतिक व ऐतिहासिक जिम्मेदारी से ध्यान हटाना है. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
Published : November 11, 2026 at 6:24 PM IST
नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों व श्री दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) पर सैन्य कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तीखा हमला बोला है. बुधवार को दिल्ली सचिवालय में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने किताब में लिखी गई बातों को ‘सफेद झूठ’ करार देते हुए कहा कि इसका असली नाम ‘द जर्नी ऑफ लव’ नहीं, बल्कि ‘द जर्नी ऑफ हेट’ होना चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने इस किताब के जरिए 1984 की घटनाओं और उनके बाद हुए सिखों के कत्लेआम को लेकर गांधी परिवार की जिम्मेदारी व उसकी छवि पर लगे दागों को धोने की कोशिश की है. सिरसा ने कहा कि वह किताब में लिखी गई एक-एक बात का जवाब देंगे और इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों, जांच आयोगों की रिपोर्ट व अदालतों में चले मामलों का हवाला देंगे.
‘जर्नी ऑफ लव नहीं, जर्नी ऑफ हेट’
मंत्री मनजिंदर सिरसा ने किताब में सोनिया गांधी के उस उल्लेख पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को एक खुफिया अधिकारी ने घटनास्थल के हालात व जमीन पर पड़े शवों की तस्वीरें दिखाईं, जिन्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू थे. सिरसा ने इसे गलत बताते हुए आरोप लगाया कि श्री दरबार साहिब पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी में ब्रिटिश सरकार की भी भूमिका थी. उन्होंने ब्रिटिश दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि फरवरी 1984 में ब्रिटिश सैन्य सलाहकारों ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को कार्रवाई के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने में मदद की थी. उनके मुताबिक यह सवाल भी उठता है कि एक स्वतंत्र देश की सरकार ने इस तरह की सैन्य योजना के लिए ब्रिटेन की मदद क्यों ली.
Delhi: Minister Manjinder Singh Sirsa says, "Secondly, the attack was carried out to ensure that the Sikhs were taught a lesson because they had opposed Indira Gandhi during the Emergency. This attack was intended to punish them. Why was that particular day chosen? The then Prime Minister chose the martyrdom anniversary of Guru Arjan Dev Ji. Today, India's Prime Minister pays tribute to the Gurus on every occasion of martyrdom and shares messages of respect. But what did the Prime Minister of that time do? She chose the day of Guru Arjan Dev Ji's martyrdom anniversary, when the maximum number of women and children would be present there..."— IANS (@ians_india) November 11, 2026
यह भी पढ़ें- प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उठाया सवाल, सोनिया गांधी उनके पिता के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से क्यों थीं 'हैरान'
उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस का समय जानबूझकर चुना गया, क्योंकि उस दौरान दरबार साहिब परिसर में महिलाओं व बच्चों की संख्या अधिक थी. सिरसा ने दावा किया कि इस कार्रवाई में 500 से अधिक महिलाओं और बच्चों की जान गई, अकाल तख्त साहिब को टैंकों व तोपों से नुकसान पहुंचाया गया तथा बाद में सरकारी पैसे से उसका पुनर्निर्माण कराने की कोशिश हुई, जिसका सिख समुदाय ने विरोध किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्वर्ण मंदिर परिसर के अलावा देश के करीब 40 अन्य गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया. सिरसा ने सवाल किया कि यदि कार्रवाई केवल आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए थी, तो दूसरे गुरुद्वारों में आगजनी व गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी क्यों हुई.
‘दो हजार सिखों की हत्या हुई, उन्होंने जान नहीं गंवाई’
सोनिया गांधी की किताब में दिल्ली में 1984 के दौरान 2,000 से अधिक लोगों की मौत का उल्लेख किए जाने पर सिरसा ने कहा कि इन लोगों ने महज अपनी जान नहीं गंवाई थी, बल्कि उन्हें सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सिख परिवारों की पहचान कर उनके घरों पर निशान लगाए गए और उसके बाद भीड़ ने हमले किए. उन्होंने राजीव गांधी की कथित भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए. सिरसा ने डॉ. मनमोहन सिंह की बेटी की किताब 'Strictly Personal' का हवाला देते हुए दावा किया कि दंगों के दौरान उनके परिवार के घर पर भीड़ पहुंची थी और वहां रहने वाले सिख परिवार की पहचान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने की बात कही गई थी. सिरसा ने सवाल किया कि सिख परिवारों की पहचान से जुड़े रिकॉर्ड आखिर किसने उपलब्ध कराए थे.
Delhi: Minister Manjinder Singh Sirsa says, "As you can see from this video, this was a journey of hate, not a journey of love. Secondly, I will tell you about all the lies in this book and what its real title should have been. I will expose, one by one, the lies in the claims she has made, particularly regarding the 1984 attack on Shri Darbar Sahib and the subsequent massacre of thousands of innocent Sikhs..."— IANS (@ians_india) November 11, 2026
उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका की जांच नहीं होने दी गई. सिरसा ने सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ व आरकेएल भगत जैसे नेताओं के नाम लेते हुए कांग्रेस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और सजा का उल्लेख तो किया है, लेकिन सज्जन कुमार का नाम नहीं लिया, जिन्हें बाद में अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया. सिरसा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल में इन मामलों की जांच आगे बढ़ी और आरोपियों को सजा मिली.
जांच आयोगों और कमेटियों को लेकर भी उठाए सवाल
सिरसा ने किताब में चार आयोगों और नौ कमेटियों के बावजूद पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी का उल्लेख किए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को यह भी बताना चाहिए था कि इन आयोगों व कमेटियों की सिफारिशों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. उन्होंने मारवाह जांच, ढिल्लों कमेटी, जैन-बनर्जी कमेटी, नरूला कमेटी और नानावती आयोग का उल्लेख किया. उनके मुताबिक मारवाह जांच को बीच में बंद कर दिया गया. 1985 में बनी ढिल्लों कमेटी ने दंगा पीड़ितों के पुनर्वास, मकान व कारोबार के नुकसान की भरपाई की सिफारिश की थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया. सिरसा ने दावा किया कि जैन-बनर्जी कमेटी ने सज्जन कुमार व ब्रह्मानंद गुप्ता के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. नरूला कमेटी ने भी सज्जन कुमार, आरकेएल भगत व जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी.
यह भी पढ़ें- मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के सामाजिक ताने-बाने को भारी नुकसान पहुंचा : सोनिया गांधी
नानावती आयोग का हवाला देते हुए सिरसा ने कहा कि आयोग ने भी जगदीश टाइटलर व सज्जन कुमार जैसे नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे. उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन केंद्र सरकार के दबाव के बाद अक्टूबर 2005 में जगदीश टाइटलर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सीबीआई ने बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी. सिरसा ने कहा कि बाद में इसी मामले में जांच आगे बढ़ी व टाइटलर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुआ तथा आरोप तय किए गए. सिरसा ने ये भी आरोप लगाया कि सज्जन कुमार के खिलाफ मामलों में कार्रवाई को वर्षों तक रोका गया. उन्होंने दावा किया कि नांगलोई से जुड़े एक मामले में चार्जशीट अदालत तक पहुंचने में 18 साल लग गए. उन्होंने कहा कि गवाहों व उनके परिवारों को भी धमकियों का सामना करना पड़ा. सिरसा के मुताबिक, कांग्रेस शासन के दौरान आरोपियों को बचाने के लिए जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में बाधाएं डाली गईं.
पीड़ित परिवारों से मिलने और माफी मांगने की चुनौती
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद 1984 के पीड़ित परिवारों का उल्लेख करते हुए सिरसा ने कहा कि इन परिवारों को दशकों तक न्याय और सरकारी सहायता के लिए इंतजार करना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि पीड़ित परिवारों के सदस्यों को 42 साल बाद सरकारी नौकरियां दिलाई गईं. सिरसा ने सवाल किया कि सोनिया गांधी ने इतने वर्षों तक पीड़ित परिवारों से मुलाकात क्यों नहीं की और संसद या सार्वजनिक मंचों पर उनके दर्द को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई.
उन्होंने पंजाब में 1992 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी के दावे पर भी सवाल उठाए. सिरसा ने आरोप लगाया कि 1992 के चुनाव में सिख समुदाय ने कांग्रेस को जनादेश नहीं दिया था और कई क्षेत्रों में बेहद कम मतदान हुआ था. उन्होंने दावा किया कि अकाली दल के चुनाव से पीछे हटने और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कांग्रेस को लाभ मिला था. पंजाब में 1992 से 1997 के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की मौत का आरोप लगाते हुए सिरसा ने सोनिया गांधी से उन परिवारों से भी माफी मांगने की मांग की. सिरसा ने किताब में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सोनिया गांधी के दुख और आंसुओं के उल्लेख पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की घटना पर सोनिया गांधी को इतनी पीड़ा हुई, लेकिन श्री दरबार साहिब पर सैन्य कार्रवाई और 1984 में सिखों के कत्लेआम पर वैसी संवेदना क्यों नहीं दिखाई गई.
सोनिया गांधी से पूछे ये सवाल
सिरसा ने सोनिया गांधी से पूछा कि वह 1984 के पीड़ित परिवारों से कब मिलेंगी व उनसे माफी कब मांगेंगी? सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर व कमलनाथ जैसे नेताओं के खिलाफ कांग्रेस कब कार्रवाई करेगी? उन्होंने राहुल गांधी से भी सवाल किया कि वह 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और संबंधित एजेंसियों के पास कब जाएंगे. सिरसा ने कहा कि यदि कांग्रेस को वास्तव में अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका की जानकारी थी, तो उसने दोषियों को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया.
अंत में सिरसा ने कहा कि सोनिया गांधी की किताब का सही नाम 'The Bundles of Lies' होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि किताब का उद्देश्य गांधी परिवार की राजनीतिक व ऐतिहासिक जिम्मेदारी से ध्यान हटाना है. उन्होंने सोनिया गांधी से 1984 के पीड़ितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और विवादित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के सोनिया गांधी के फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि इस मुद्दे पर भी उनके सवाल हैं.
यह भी पढ़ें-