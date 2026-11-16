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सोनिया गांधी की किताब से क्यों मची है सियासी हलचल? 544 पन्नों में छिपे गांधी परिवार के अनकहे राज!

हैदराबाद: एक ऐसी महिला जिसने भारत आने से पहले शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति के केंद्र में होगा. एक ऐसी पत्नी जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी सास को गोलियों से छलनी होते देखा. एक ऐसी महिला जिसने सात साल बाद अपने पति को भी राजनीतिक हिंसा में खो दिया....और फिर वही महिला भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर पदों में से एक तक पहुंची. लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी स्वीकार नहीं की. अब 79 साल की उम्र में सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी के 544 पन्ने दुनिया के सामने रखे हैं. किताब का नाम है Belonging: A Journey of Love. लेकिन सवाल है क्या यह सिर्फ एक प्रेम, परिवार और निजी संघर्ष की कहानी है या फिर इसमें भारत के उन राजनीतिक अध्यायों का भी ऐसा पक्ष सामने आया है, जिस पर आज भी बहस होती है. आखिर सोनिया गांधी ने इस किताब में क्या लिखा है? क्या कुछ पहली बार सामने आया है. और किताब के प्रकाशन से पहले पब्लिशर बदलने की नौबत क्यों आई.

सोनिया की किताब पर विवाद (ETV Bharat)

एक मुलाकात जिसने बदल दी सोनिया गांधी की जिंदगी

इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं, बल्कि इटली के एक छोटे से कस्बे से होती है. सोनिया गांधी का जन्म 1946 में इटली में हुआ. उनका बचपन एक सामान्य परिवार में बीता. पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड पहुंचीं और वहीं उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई.राजीव गांधी उस समय कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे. दोनों के बीच रिश्ता बना और 1968 में शादी के बाद सोनिया भारत आ गईं. लेकिन भारत आना सिर्फ एक देश बदलना नहीं था. वो दुनिया के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवारों में से एक का हिस्सा बन रही थीं. इंदिरा गांधी की बहू बनना, राजीव गांधी की पत्नी होना और फिर धीरे-धीरे देश की राजनीति को करीब से देखना. उनकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदलने वाला था. इस किताब में सोनिया अपने उस सफर को याद करती हैं, जिसमें एक निजी जिंदगी धीरे-धीरे सार्वजनिक जिम्मेदारी में बदलती चली गई.

सोनिया की किताब पर विवाद (ETV Bharat)

दो त्रासदियों ने कैसे बदल दी सोनिया की दुनिया?

इस किताब के सबसे मार्मिक और निजी अनुभवों में से एक है. गांधी परिवार की दो ऐसी त्रासदियां, जिन्होंने सोनिया गांधी की पूरी जिंदगी बदल दी. 31 अक्टूबर 1984 दिन के करीब 9 बजकर 20 मिनट देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही दो सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी. सोनिया गांधी के लिए ये सिर्फ देश की प्रधानमंत्री की हत्या नहीं थी. बल्कि उनके परिवार पर टूटा एक ऐसा कहर था, जिसने आने वाले वक्त को लेकर उनके मन में गहरा डर पैदा कर दिया. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला. लेकिन सोनिया के मन में एक डर लगातार बना रहा, कहीं अगला निशाना राजीव तो नहीं होंगे और उनका ये डर आखिरकार सच साबित हुआ. 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई. उस वक्त सोनिया गांधी दिल्ली में थीं. बेटी प्रियंका ने उन्हें फोन पर इस धमाके की खबर दी. लेकिन शुरुआत में सोनिया को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है. अपनी किताब में सोनिया ने उस रात को याद करते हुए लिखा है कि जब उन्हें राजीव गांधी की मौत की पुष्टि हुई, तो वो अपनी बेटी प्रियंका की बांहों में फुटफुटकर रो पड़ीं. उनके मुंह से बार-बार एक ही बात निकल रही थी. काश, मैं भी उनके साथ गई होती. मैं उनके साथ क्यों नहीं गई. ये सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के दो सदस्यों की हत्या की कहानी नहीं थी. ये एक पत्नी, एक बहू और दो बच्चों की मां की जिंदगी में आए उस असहनीय खालीपन की कहानी थी, जिसके बाद उनकी निजी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई.

सात साल तक राजनीति से दूरी, फिर कांग्रेस की कमान



राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी. एक तरफ दो बच्चों की जिम्मेदारी थी. तो दूसरी तरफ उस परिवार की राजनीतिक विरासत, जिससे उनका नाम जुड़ा था. लेकिन उन्होंने तुरंत राजनीति में आने का फैसला नहीं किया. करीब सात साल तक वो सक्रिय राजनीति से दूर रहीं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीति से दूर रहने वाली सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली. क्या ये परिवार की विरासत को बचाने की कोशिश थी या पार्टी के भीतर पैदा हुए नेतृत्व के संकट ने उन्हें ये फैसला लेने के लिए प्रेरित किया.



1998 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, तब पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी. संगठन कमजोर हो रहा था और पार्टी को एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी, जो कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट कर सके. सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली और यहीं से उनका सक्रिय राजनीतिक सफर शुरू हुआ. लेकिन उनका ये सफर सिर्फ पार्टी संगठन तक सीमित नहीं रहने वाला था. आने वाले छह साल में वह भारतीय राजनीति के केंद्र में पहुंचने वाली थीं.

प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई, लेकिन सत्ता के केंद्र में बनी रहीं

साल 2004 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली. राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनीं कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार थीं. लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया. उनकी जगह डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने. लेकिन सवाल है कि आखिर सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया. अपनी किताब में सोनिया गांधी ने इस फैसले के पीछे की सोच पर बात की है. वो बताती हैं कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी, प्रशासनिक समझ और अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच स्वीकार्यता उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाती थी. सोनिया के मुताबिक, मनमोहन सिंह सरकार चलाने और गठबंधन के सहयोगियों के बीच भरोसा कायम करने के लिए बेहतर विकल्प थे.



लेकिन इस फैसले के बाद एक और सवाल खड़ा हुआ. अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो यूपीए सरकार के राजनीतिक नेतृत्व में सोनिया गांधी की भूमिका कितनी बड़ी थी. और क्या प्रधानमंत्री पद छोड़ना राजनीतिक त्याग था या सत्ता को दूसरे तरीके से संचालित करने का फैसला. इस सवाल पर अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के अपने-अपने तर्क हैं.



1984 के दंगों पर सोनिया का दावा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड



इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाबरी मस्जिद विध्वंस. इन घटनाओं के अलावा सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर भी विस्तार से अपनी बात रखी है. 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी थी. दिल्ली में ही हजारों सिखों की हत्या हुई. ये आजाद भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है.सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं कि उस समय सेना की तैनाती में देरी हुई थी. उनके मुताबिक, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य ने दिल्ली के नजदीक मौजूद सेना की कुछ टुकड़ियों को तुरंत भेजने के बजाय दूसरी जगहों से सेना बुलाने का फैसला किया था. सोनिया ने इसकी वजह उन टुकड़ियों में सिख सैनिकों की मौजूदगी को बताया है. लेकिन सोनिया गांधी की इस व्याख्या पर सवाल भी उठे हैं. India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वैद्य ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग के सामने अपने बयान में कहा था कि 31 अक्टूबर को ही सेना को दिल्ली भेजने के आदेश दे दिए गए थे और मेरठ से सेना की एक ब्रिगेड उसी रात दिल्ली पहुंच गई थी. आयोग के सामने दिए गए बयानों में सेना की तैनाती के बावजूद उसे समय पर इस्तेमाल न किए जाने के लिए दिल्ली के तत्कालीन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे.यानी 1984 के दंगों में सेना की तैनाती में देरी आखिर किस वजह से हुई, इस पर सोनिया गांधी की किताब में दी गई व्याख्या और ऐतिहासिक जांच के रिकॉर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है.



सोनिया गांधी ने अपनी किताब में राजीव गांधी का बचाव करते हुए लिखा है कि वो निर्दोष लोगों के खिलाफ हुई हिंसा को किसी भी तरह से मंजूरी नहीं दे सकते थे. हालांकि, वो ये भी स्वीकार करती हैं कि उस समय देश में प्रभावी शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी. वो 1984 के दंगों को देश के इतिहास का दुखद और शर्मनाक दौर बताती हैं.