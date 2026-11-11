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सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार का जिक्र, JDU ने जतायी आपत्ति

सोनिया गांधी की किताब पर विवाद ( ETV Bharat )

पटना: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में नीतीश कुमार को लेकर जो लिखा है उस पर जेडीयू के तरफ से आपत्ति जताई गई है. सोनिया गांधी ने आत्मकथा Belonging: A Journey Of Love में INDIA गठबंधन के बनने, विपक्षी एकता बनाए रखने में आई मुश्किलों और नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन में शामिल होने के बाद NDA में वापस लौट जाने का जिक्र किया है.

अपनी पुस्तक में सोनिया गांधी ने नीतीश का किया जिक्र