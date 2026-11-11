सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार का जिक्र, JDU ने जतायी आपत्ति
Sonia Gandhi Book Controversy: सोनिया गांधी की संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में नीतीश कुमार के जिक्र पर JDU ने आपत्ति दर्ज की. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 11, 2026 at 12:58 PM IST
पटना: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में नीतीश कुमार को लेकर जो लिखा है उस पर जेडीयू के तरफ से आपत्ति जताई गई है. सोनिया गांधी ने आत्मकथा Belonging: A Journey Of Love में INDIA गठबंधन के बनने, विपक्षी एकता बनाए रखने में आई मुश्किलों और नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन में शामिल होने के बाद NDA में वापस लौट जाने का जिक्र किया है.
अपनी पुस्तक में सोनिया गांधी ने नीतीश का किया जिक्र
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से निकलने का मौका देख रहे थे. वह भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में थे.
This is not a political book, it’s a personal one. Much has been written about my family, but rarely with real insight into who they were, their motivations, their struggles, their very human flaws. I wanted to portray them honestly, as people I knew and loved. I write in the Hindu about how Belonging came to be.— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) November 8, 2026
इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश- JDU
इसपर जदयू के तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है. जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस गठबंधन का आज नेतृत्व कर रहे हैं. असल में उसके जनक और सूत्रधार नीतीश कुमार थे.
"गठबंधन बनाते समय ज्यादातर क्षेत्रिय पार्टियां कांग्रेस को साथ लेने पर सहमत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ही सबको सहमत कराया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया जाए और फिर उसके बाद पटना में पहली बैठक हुई."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जदयू
राजीव रंजन ने आगे कहा, नीतीश कुमार ने तब मान लिया था कि इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की जो महत्वाकांक्षा है, क्षुद्र स्वार्थ की राजनीति है. यह गठबंधन बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है. एनडीए का मुकाबला यह गठबंधन नहीं कर सकता है.
"इसलिए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया था. अब पूरी घटना को सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में जिस रणनीति के तहत जिक्र किया है वह लोगों को गुमराह करने वाली है."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जदयू
संजय झा का हमला
वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी आपत्ति दर्ज की है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पांच दशकों का सार्वजनिक जीवन, उनका राजनीतिक अनुभव और बिहार के प्रति उनका योगदान किसी परिचय या प्रमाण का मोहताज नहीं है. INDIA गठबंधन की नींव रखने में नीतीश की अहम भूमिका रही.
"उन्होंने (नीतीश कुमार) खुद विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और सभी को एक मंच पर लाने की पहल की. यहां तक कि कांग्रेस को भी गठबंधन में साथ रखने की पैरवी नीतीश कुमार ने ही की, जबकि कई दल इसके पक्ष में नहीं थे."- संजय झा,राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू
नीतीश कुमार जी का पांच दशकों का सार्वजनिक जीवन, उनका राजनीतिक अनुभव और बिहार के प्रति उनका योगदान किसी परिचय या प्रमाण का मोहताज नहीं है। INDIA गठबंधन की नींव रखने में नीतीश जी की अहम भूमिका रही। उन्होंने स्वयं विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और सभी को एक मंच पर लाने की पहल की। यहां तक कि कांग्रेस को भी गठबंधन में साथ रखने की पैरवी उन्होंने ही की, जबकि कई दल इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि गठबंधन का उद्देश्य देश के लिए कोई सकारात्मक वैकल्पिक एजेंडा तैयार करना नहीं, बल्कि केवल नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना रह गया है। ऐसे में सोनिया गांधी जी की किताब में नीतीश कुमार जी के फैसले को कमजोर कारण बताकर पेश करना तथ्यों से परे है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए वरिष्ठ नेताओं पर स्तरहीन टिप्पणियां करना राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनता जा रहा है। आज मीडिया से हुई बातचीत के अंश 👇— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) November 11, 2026
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार के फैसले को कमजोर कारण बताकर पेश करना तथ्यों से परे है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए वरिष्ठ नेताओं पर स्तरहीन टिप्पणियां करना राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनता जा रहा है.
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