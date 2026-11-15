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जब किस्मत से बची थी राजीव गांधी की जान! 1987 के उन दो हमलों की कहानी... सोनिया गांधी की जुबानी

कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की किताब, ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ की कॉपी, बांद्रा के टाइटल वेव्स बुकस्टोर में. ( IANS )

नई दिल्ली: एक प्रधानमंत्री की हत्या ने भारत के सामने एक बेचैन कर देने वाला सवाल खड़ा कर दिया था- क्या देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद को कभी पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकता है? इंदिरा गांधी की हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया और इसी के चलते एक विशेष सुरक्षा बल, 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' (SPG) का गठन हुआ. लेकिन सुरक्षा के कई स्तर होने के बावजूद, सबसे बड़ी चुनौती यही बनी रही कि एक प्रधानमंत्री को उन लोगों से काटे बिना कैसे सुरक्षित रखा जाए, जिनका वह नेतृत्व करते हैं?

सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' में याद करते हुए लिखा है कि 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या जैसी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद, एक कार्यकारी आदेश के जरिए 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' नामक एक सुरक्षा समूह की स्थापना की गई. इसके बाद 1988 में संसद द्वारा इसके लिए एक कानून भी पारित किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों को बेहद करीब से सुरक्षा प्रदान करना था.