जब किस्मत से बची थी राजीव गांधी की जान! 1987 के उन दो हमलों की कहानी... सोनिया गांधी की जुबानी
सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging' में 1987 में राजीव गांधी पर हुए हमलों के अनुभव साझा किए हैं. पढ़ें, सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : November 15, 2026 at 4:54 PM IST
नई दिल्ली: एक प्रधानमंत्री की हत्या ने भारत के सामने एक बेचैन कर देने वाला सवाल खड़ा कर दिया था- क्या देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद को कभी पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकता है? इंदिरा गांधी की हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया और इसी के चलते एक विशेष सुरक्षा बल, 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' (SPG) का गठन हुआ. लेकिन सुरक्षा के कई स्तर होने के बावजूद, सबसे बड़ी चुनौती यही बनी रही कि एक प्रधानमंत्री को उन लोगों से काटे बिना कैसे सुरक्षित रखा जाए, जिनका वह नेतृत्व करते हैं?
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' में याद करते हुए लिखा है कि 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या जैसी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद, एक कार्यकारी आदेश के जरिए 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' नामक एक सुरक्षा समूह की स्थापना की गई. इसके बाद 1988 में संसद द्वारा इसके लिए एक कानून भी पारित किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों को बेहद करीब से सुरक्षा प्रदान करना था.
SPG के जवानों को क्लोज प्रोटेक्शन ड्रिल, शारीरिक फिटनेस और अचूक निशानेबाजी के कड़े परीक्षणों और कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था. वे सुरक्षा की उस बहु-स्तरीय व्यवस्था का भी हिस्सा थे, जो दौरों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान लागू की जाती थी. हालांकि, देश भर के दौरों के दौरान इस व्यवस्था ने राजीव गांधी के आम लोगों से घुलने-मिलने में कुछ हद तक बाधा जरूर डाली, लेकिन इसने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की.
वह आगे लिखती हैं- "सुरक्षा के कड़े घेरे के बावजूद कुछ ऐसी चूक भी हुईं, जहां केवल किस्मत ने ही उन्हें बचाया. यह बात सभी को पता थी कि हर साल 2 अक्टूबर को गांधीजी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के समाधि स्थल, राजघाट जाते थे. 1987 में उसी दिन सुबह-सुबह हम समाधि स्थल पर पहुंचे. जैसे ही हम उस जगह के करीब पहुंचे जहां कार्यक्रम हो रहा था, हमें एक तेज आवाज सुनाई दी. राजीव ने कहा कि यह गोली चलने जैसी आवाज है, लेकिन हमारे साथ चल रहे सुरक्षा अधिकारियों ने यह कहकर इसे टाल दिया कि बाहर सड़क पर किसी तिपहिया वाहन का साइलेंसर फटा (बैकफायर हुआ) है. जैसे ही हम समाधि स्थल से बाहर निकले, कई और गोलियां चलीं. एक गोली मेरे पास से गुजरी और मेरे बगल में चल रहे सुरक्षा अधिकारी के कान को छूती हुई निकल गई. उन्होंने अपना हाथ कान पर रख लिया और उनकी उंगलियों के बीच से खून रिसने लगा. सुरक्षा दस्ते के बाकी लोग इधर-उधर भागने लगे, जिनमें से कुछ समाधि स्थल की दीवार के पास एक पेड़ की ओर इशारा कर रहे थे. इसके बाद और भी गोलियां चलीं."
उस खौफनाक पल का वर्णन करते हुए वह आगे लिखती हैं, "राजीव ने मेरी बांह पकड़ी और सुरक्षाकर्मियों से चिल्लाकर कहा, 'इन्हें कार में ले जाओ!' मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, मेरा सबसे बुरा डर सच होता दिख रहा था- फिर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता! मैं भी चिल्लाई, 'नहीं, मैं नहीं जाऊंगी!' किसी ने मुझे खींचकर दूर किया और मैं राजीव को देखने के लिए पीछे मुड़ते हुए सुरक्षाकर्मी से जूझती रही. मैं दहशत से भरी हुई कार में इंतजार करती रही, जब तक कि वह सुरक्षाकर्मियों से घिरे हुए बाहर नहीं आए और कार में नहीं बैठ गए. वह बिल्कुल शांत दिख रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूं. मैं अंदर तक हिल गई थी, लेकिन उनके इस संयम और शांत स्वभाव को देखकर मुझे काफी हिम्मत मिली. घर लौटते समय उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा, और मैंने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया."
सोनिया गांधी आगे लिखतीं हैं, "जैसे ही हमारी कार पोर्च (बरामदे) में आकर रुकी, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। कार से बाहर निकलते ही उन्होंने घबराकर पूछा, "क्या हुआ?" हम चारों बेहद बेचैनी और खामोशी के साथ घर के अंदर चले गए. बच्चे हमारे आसपास ही मंडराते रहे, मानो वे खुद को यह तसल्ली दे रहे हों कि हम सुरक्षित हैं. जो कुछ हुआ था, उसकी पूरी गंभीरता का एहसास हमें उस शाम तब हुआ जब सुरक्षा अधिकारियों ने राजीव को घटना की पूरी जानकारी दी. हमलावर ने इस हमले की योजना कई दिन पहले ही बना ली थी. उसने कंक्रीट के एक मंडप के ऊपर फैली घनी बेलों में छिपने की जगह चुनी थी और अपने लिए खाने-पीने का सामान भी रख लिया था. जब कार्यक्रम के लिए पूरे राजघाट को खाली कराया जा रहा था, तब वह पत्तों के बीच छिपा बैठा रहा. अगर उस शख्स का निशाना महज एक या दो फीट से न चूका होता, तो उस दिन की कहानी कुछ और ही होती."
वह वार जिसने लगभग इतिहास बदल दिया था
श्रीलंका में राजीव गांधी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए सोनिया लिखतीं हैं, "उसी साल एक और जानलेवा हमले में वह बाल-बाल बचे थे, जब 1987 के भारत-श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कोलंबो गए थे. श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने महसूस किया था कि वह अपने दम पर 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' (LTTE) की सशस्त्र चुनौती का सामना करने में असमर्थ हैं. यह उग्रवादी संगठन एक अलग तमिल देश 'ईलाम' की मांग को लेकर सिंहली सेना से लड़ रहा था. इस संघर्ष के कारण भारत के तमिलनाडु राज्य के भी इसकी चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया था. वहां के साथ-साथ पुडुचेरी और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में भी LTTE के कई सदस्य सक्रिय थे."
आगे लिखतीं हैं, "इस समझौते के तहत तमिल आबादी को कई महत्वपूर्ण रियायतें दी गई थीं, जिनमें श्रीलंका के भीतर एक स्वायत्त प्रांत (ऑटोनॉमस प्रोविंस) बनाना भी शामिल था. इसके बदले में, लिट्टे के कमांडरों को भारतीय शांति सेना के सामने अपने हथियार डालने थे. इस समझौते को लेकर राष्ट्रपति जयवर्धने और उनके प्रधानमंत्री के बीच मतभेद थे, और सिंहली समुदाय के उन वर्गों में काफी गुस्सा था जो इसके पक्ष में नहीं थे. जब हम वहां पहुंचे, तो मुझे हवा में एक तनाव महसूस हो रहा था जो हमारे पूरे संक्षिप्त प्रवास के दौरान बना रहा. राजीव भी इस दबाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन वह हमेशा की तरह अपने शांत अंदाज में कठिन बैठकों के बीच आते-जाते रहे."
सोनिया उस घटना के बारे में बतातीं हैं, "दोनों पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, राजीव हवाई अड्डे पर पारंपरिक विदाई 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े. जैसे ही वह कतार के साथ आगे चल रहे थे, श्रीलंकाई नौसेना का एक कैडेट अचानक आगे कूदा और उसने अपनी राइफल का बट पूरी ताकत से उनके सिर पर दे मारा. वह हमला केवल इसलिए चूक गया क्योंकि राजीव ने अपनी आंख के कोने से आते हुए वार को देख लिया था और झुक गए. वह नौसैनिक इस समझौते को भारत के सामने अपने देश की संप्रभुता के आत्मसमर्पण के रूप में देख रहा था. इसी बात से गुस्साए उस सैनिक ने इस कथित "अपमान" का बदला लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करने की ठान ली थी."
हंगामे के बीच सोनिया गांधी को शुरुआत में इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है. विमान में सवार होने के बाद ही उन्हें पता चला कि राजीव एक जानलेवा हमले से कितने बाल-बाल बचे थे. वह आगे लिखती हैं, "मैं राष्ट्रपति जयवर्धने, उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों के साथ खड़ी थी, तभी मैंने वहां कुछ धक्का-मुक्की देखी, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है. मैं सहज रूप से राजीव की ओर दौड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मुझे रोक लिया गया-मुझसे कहा गया कि अभी समारोह चल रहा है."
आगे लिखतीं हैं, "मैंने ठीक मेरे बगल में खड़े राष्ट्रपति जयवर्धने से पूछा कि क्या हो रहा है. वह चिंतित दिखे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि शायद तेज धूप में बहुत देर तक खड़े रहने की थकान के कारण कोई कैडेट बेहोश हो गया है. जब मैंने पंजों के बल खड़े होकर राजीव को विदाई की औपचारिकताएं जारी रखते हुए देखा, तो मुझे कुछ तसल्ली हुई. लेकिन जब वह हमारे समूह के पास लौटे, तो मैं देख सकती थी कि उनका चेहरा साफ तौर पर पीला पड़ गया था. कुछ गड़बड़ होने का अहसास होने पर मैंने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया."
इस घटना जिक्र करते हुए सोनिया लिखतीं हैं, "जब हम विमान के अंदर गए, तब उन्होंने हमें बताया कि असल में क्या हुआ था. जब डॉक्टर के सामने उन्हें अपनी जैकेट और शर्ट उतारने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने देखा कि उनके कंधे पर एक बड़ा नीला (चोट का निशान) पड़ गया था और काफी सूजन थी. उन्होंने कई दिनों तक दर्द निवारक दवाएं लीं, लेकिन वह वार इतना ज़ोरदार था कि समय के साथ दर्द कम जरूर हुआ, पर जीवन के अंतिम दिनों तक बना रहा."
सोनिया अपनी किताब में लिखतीं हैं, "आगे चलकर, इस समझौते के कुछ ही महीनों के भीतर एक बड़ा टकराव भड़क उठा और लिट्टे ने अपना सशस्त्र संघर्ष तेज कर दिया. श्रीलंका की मदद के लिए भारतीय शांति सेना भेजी गई थी, और भारतीय सैनिकों तथा तमिल टाइगर्स के बीच कई भीषण लड़ाइयां लड़ी गईं. IPKF को 1989 और 1990 के बीच वापस बुला लिया गया, लेकिन लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने बदला लेने की कसम खा ली थी. इसी का परिणाम 1991 में राजीव की हत्या के रूप में सामने आया."
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