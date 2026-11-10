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सोनिया गांधी की किताब पर BJP हमलावर, 1984 के दंगों पर झूठा दावा करने का आरोप

भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) के रिलीज होते ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) हमलावर मोड में आ गई है. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि किताब सच्चाई पर आधारित नहीं है और इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.

भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका ने सोनिया गांधी के 1984 के सिख विरोधी दंगों संबंधी दावे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि 1984 के दंगों के बाद सेना को तुरंत बुलाया गया था, लेकिन यह आधिकारिक रिकॉर्ड के खिलाफ है. फूलका ने दावा किया कि सेना को राजीव गांधी ने 6 नवंबर को बुलाया था और उस दिन तक पूरे देश में सिखों का कत्लेआम जारी था. उन्होंने कहा कि उस समय राष्ट्रपति और गृह मंत्री भी असहाय थे. फूलका ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने झूठा दावा किया है और सच्चाई नहीं लिखी है.

फूलका ने मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सेना को औपचारिक रूप से देर से आदेश दिए गए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में उपलब्ध करीब 5000 सेना के जवानों को समय पर तैनात किया जाता तो हजारों जानें बचाई जा सकती थीं. वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोनिया गांधी की किताब को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि किताब के रिलीज के बाद बोफोर्स घोटाले पर सवाल फिर से उठ गए हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी दोनों चुप रहे हैं. भंडारी ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और ओतावियो क्वात्रोकी (Ottavio Quattrocchi) के बीच क्या रिश्ता था, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ. प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी बाबरी मस्जिद को लेकर ज्यादा चिंतित हैं.