नेशनल हेराल्ड मामला: आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोनिया गांधी व दूसरे आरोपियों को जवाब दाखिल करने का मिला समय

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया. अब मामले की सुनवाई मार्च में की जाएगी.

सोनिया गांधी (फाइल फोटो)
सोनिया गांधी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 5:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे आरोपियों को समय दे दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी.

दरअसल ईडी ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 दिसंबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी किया था. 16 दिसंबर, 2025 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. तब राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है.

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गयी. ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए. एएसजी एसवी राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी.

इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी. उन्होंने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही है. एजेएल की स्थापना जवाहर लाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी. एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी.

