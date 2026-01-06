ETV Bharat / bharat

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, जानिए क्या कह रहे डॉक्टर

नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें रविवार रात 10 बजे सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और मेडिकल जांच में पाया गया कि ठंडे मौसम और प्रदूषण के मिले-जुले असर के कारण उनका ब्रोंकियल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया था.

डॉक्टर अजय स्वरूप ने आगे बताया कि एहतियात के तौर पर उन्हें आगे की निगरानी और इलाज के लिए भर्ती कराया गया. फिलहाल, उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है. उन्हें एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाएं दी जा रही हैं. इससे उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है. उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला इलाज करने वाले डॉक्टर उनकी क्लिनिकल प्रगति के आधार पर लेंगे और इसकी संभावना एक या दो दिन में है.