नेहरू की विरासत को "बदनाम" ना करो! सोनिया बोलीं - यह BJP की सोची-समझी चाल

सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को "तोड़-मरोड़कर पेश करने और नीचा दिखाने" की कोशिशों पर जमकर निशाना साधा.

Sonia Gandhi
सोनिया गांधी ने जवाहर लाल नेहरू की विरासत को "बदनाम" करने का आरोप लगाया. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (CPP) की चेयरपर्सन इसके साथ ही उन्होंने इसे इतिहास को फिर से लिखने और देश की नींव को खत्म करने की "सोची-समझी कोशिश" बताया.

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जवाहर लाल नेहरू की विरासत को "बदनाम" करने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने दावा किया कि उनका मकसद देश की "सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को खत्म करना" है.

शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का प्रोजेक्ट आज सत्ताधारी एस्टैब्लिशमेंट का मुख्य मकसद है. उनका मकसद सिर्फ उन्हें मिटाना नहीं है, बल्कि असल में उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को खत्म करना है, जिन पर हमारा देश बना और बना है."

कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन ने कहा, "हालांकि हम उनके (पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू) योगदान के चल रहे एनालिसिस का स्वागत करते हैं, लेकिन जो बात मंजूर नहीं है, वह है उन्हें बदनाम करने, तोड़-मरोड़कर पेश करने, नीचा दिखाने और बदनाम करने की सिस्टमैटिक कोशिश.

इसका एकमात्र मकसद न केवल उन्हें एक पर्सनैलिटी के तौर पर, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी यूनिवर्सली मानी जाने वाली भूमिका और एक आजाद देश के लीडर के तौर पर उनके शुरुआती दशकों को कम आंकना है, जो पहले कभी नहीं हुई समस्याओं से जूझ रहा था, बल्कि इतिहास को फिर से लिखने की एक मतलबी कोशिश में उनकी कई तरह की विरासत को भी खत्म करना है."

उन्होंने इन कोशिशों को उन सोच से जोड़ा, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान का विरोध करती थीं, और कहा कि वे "एक कट्टर और बुरी तरह से सांप्रदायिक सोच" से प्रेरित थीं.

गांधी ने कहा, "एनालिसिस एक बात है, लेकिन उन्होंने जो कहा, जो लिखा और जो किया, उसमें जानबूझकर की गई शरारत दूसरी बात है और यह पूरी तरह से मंजूर नहीं है. वे कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है? वे उस सोच से जुड़े हैं जिसका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे संविधान को बनाने में कोई रोल नहीं था."

उन्होंने आगे कहा, "असल में, उन्होंने इसे जला भी दिया और वे इसके पूरी तरह खिलाफ थे. यह एक ऐसी आइडियोलॉजी है, जिसने बहुत पहले नफरत का माहौल बनाया था. इससे आखिर में महात्मा गांधी की हत्या हुई. उनके कातिलों की आज भी इसके मानने वाले बड़ाई करते हैं. यह एक ऐसी आइडियोलॉजी है, जिसने लगातार हमारे संस्थापक पिताओं के आदर्शों को नकारा है. यह एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका नजरिया कट्टर और बुरी तरह से सांप्रदायिक है. देश के प्रति इसका नजिया हर तरह की सोच को बढ़ावा देने पर आधारित है."

कांग्रेस नेता ने नागरिकों से इस "प्रोजेक्ट" के खिलाफ खड़े होने और भारत के मूल्यों और विरासत की रक्षा करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, "आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हममें से हर एक के पास, अकेले और मिलकर खड़े होकर इस प्रोजेक्ट का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. हम यह सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों की याद के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर्जदार हैं."

