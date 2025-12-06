ETV Bharat / bharat

नेहरू की विरासत को "बदनाम" ना करो! सोनिया बोलीं - यह BJP की सोची-समझी चाल

सोनिया गांधी ने जवाहर लाल नेहरू की विरासत को "बदनाम" करने का आरोप लगाया. ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (CPP) की चेयरपर्सन इसके साथ ही उन्होंने इसे इतिहास को फिर से लिखने और देश की नींव को खत्म करने की "सोची-समझी कोशिश" बताया. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जवाहर लाल नेहरू की विरासत को "बदनाम" करने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने दावा किया कि उनका मकसद देश की "सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को खत्म करना" है. शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का प्रोजेक्ट आज सत्ताधारी एस्टैब्लिशमेंट का मुख्य मकसद है. उनका मकसद सिर्फ उन्हें मिटाना नहीं है, बल्कि असल में उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को खत्म करना है, जिन पर हमारा देश बना और बना है." कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन ने कहा, "हालांकि हम उनके (पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू) योगदान के चल रहे एनालिसिस का स्वागत करते हैं, लेकिन जो बात मंजूर नहीं है, वह है उन्हें बदनाम करने, तोड़-मरोड़कर पेश करने, नीचा दिखाने और बदनाम करने की सिस्टमैटिक कोशिश. इसका एकमात्र मकसद न केवल उन्हें एक पर्सनैलिटी के तौर पर, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी यूनिवर्सली मानी जाने वाली भूमिका और एक आजाद देश के लीडर के तौर पर उनके शुरुआती दशकों को कम आंकना है, जो पहले कभी नहीं हुई समस्याओं से जूझ रहा था, बल्कि इतिहास को फिर से लिखने की एक मतलबी कोशिश में उनकी कई तरह की विरासत को भी खत्म करना है."