सोनम वांगचुक की पत्नी ने हाईकोर्ट का किया रुख, कहा- 'सफदरजंग अस्पताल पर भरोसा नहीं, कहीं और करें शिफ्ट'
वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका,सफदरजंग अस्पताल से तुरंत रिहा करने या दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की
Published : July 19, 2026 at 1:30 PM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर करीब बीस दिनों तक अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सफदरजंग अस्पताल से उन्हें तुरंत रिहा करने या किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है. गीतांजलि ने आरोप लगाया है कि वांगचुक को उनके परिवार, वकीलों और उनके निजी डॉक्टरों से अलग रखकर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है.
याचिका पर आज यानि 19 जुलाई रविवर को ही तुरंत सुनवाई करने की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह जंतर-मंतर से दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और बिना उनकी सहमति के उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ बिना किसी आपराधिक केस दर्ज किए या किसी कोर्ट से गिरफ्तारी या निरोधात्मक कार्रवाई करने के आदेश के अस्पताल में लगातार रखना गैरकानूनी है. उन्हें चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आड़ में हिरासत में रखा गया है. ऐसा केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हटाने के लिए किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया है. जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखने का आदेश दिया था. गीतांजलि की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें न तो सोनम वांगचुक को पक्षकार बनाया गया है और न ही अंजलि को पक्षकार बनाया गया है. ऐसे में बिना सोनम वांगचुक की सहमति के उन्हें लगातार अस्पताल में हिरासत में कैसे रखा जा सकता है.
बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से लगातार अनशन पर थे. ये अनशन नीट पेपर समेत दूसरी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा है. सोनम वांगचुक को 18 जुलाई को जंतर-मंतर से हटाने के बाद भी वहां धरना जारी है. अब वहां छात्र संगठनों के नेताओं ने अनशन शुरु कर दिया है जिनमें जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष शामिल हैं.
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