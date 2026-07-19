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सोनम वांगचुक की पत्नी ने हाईकोर्ट का किया रुख, कहा- 'सफदरजंग अस्पताल पर भरोसा नहीं, कहीं और करें शिफ्ट'

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका ( ETV Bharat )