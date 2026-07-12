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CJP Protest:अनशन के 15वें दिन सोनम वांगचुक की तबीयत और बिगड़ी, 7.8 किलो वजन घटा

अनशन के 15वें दिन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत और बिगड़ रही है.

Sonam Wangchuk's health deteriorates
अनशन के 15वें दिन सोनम वांगचुक की तबीयत और बिगड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 2:57 PM IST

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नई दिल्ली: परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन रविवार को 23वें दिन भी जारी है. छात्र और समर्थक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं. आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन भी 15वें दिन में प्रवेश कर गया है. इस बीच उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है.

ताजा स्‍वास्‍थ्‍य रिपोर्ट

ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, उनका ब्लड प्रेशर घटकर 104/66 रह गया है, जबकि अब तक उनका कुल वजन 7.8 किलोग्राम कम हो चुका है. डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य जांच कर रही है और लगातार निगरानी रखे हुए है. पिछले पांच दिनों के स्वास्थ्य आंकड़े बताते हैं कि सोनम वांगचुक की स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है.

-अनशन के 11वें दिन उनका ब्लड प्रेशर 103/68 और ब्लड शुगर 75 दर्ज की गई थी. उस समय तक उनका वजन 7 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका था.

- अनशन के 14वें दिन जारी स्वास्थ्य रिपोर्ट में बताया गया कि उनका कुल वजन 7.5 किलोग्राम कम हो गया था और ब्लड प्रेशर 106/74 रिकॉर्ड किया गया. - अब 15वें दिन ब्लड प्रेशर और गिरकर 104/66 पहुंच गया है और वजन घटकर 7.8 किलोग्राम हो गया.

लगातार गिर रहा ब्लड प्रेशर

स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर पिछले कई दिनों से सामान्य स्तर से नीचे बना हुआ है. आयोजकों का कहना है कि लंबे समय तक केवल तरल पदार्थों के सहारे अनशन जारी रहने से शरीर पर इसका असर दिखाई दे रहा है. डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

28 जून से आमरण अनशन पर हैं सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक 28 जून से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के आंदोलन के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने अनशन शुरू करने से पहले ही घोषणा की थी कि यदि छात्रों की मांगों पर सरकार ने गंभीरता से पहल नहीं की तो वह 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. वांगचुक ने कहा था कि छात्रों की आवाज को मजबूती देना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना उद्देश्य है. तब से वह लगातार अनशन पर हैं और उनकी सेहत पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है.CJP का आंदोलन जंतर-मंतर पर लगातार जारी है. प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. आंदोलन स्थल पर छात्र, युवा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग लगातार पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं.

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