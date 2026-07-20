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सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन-6 जारी, हालत स्थिर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन-6 कहा उनकी हालत फिलहाल स्थिर,निगरानी जारी

वांगचुक की हालत नियंत्रण में, मेडिकल ऑब्जर्वेशन जारी
वांगचुक की हालत नियंत्रण में, मेडिकल ऑब्जर्वेशन जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 20, 2026 at 12:42 PM IST

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नई दिल्ली: 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन-6 जारी किया है. अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी: लद्दाख के पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे. लगातार उपवास के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. तब से पूरे देश की नजर उनके स्वास्थ्य स्थिति पर बनी हुई है.

अस्पताल प्रशासन ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन-6: अस्पताल प्रशासन समय-समय पर उनका हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहा है. ताजा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन-6 में डॉक्टरों ने राहत भरी जानकारी दी है कि सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है. मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक के सभी महत्वपूर्ण वाइटल पैरामीटर्स सामान्य सीमा में हैं. ब्लड पैरामीटर्स भी सामान्य पाए गए हैं और फिलहाल उनकी क्लीनिकल कंडीशन स्थिर बनी हुई है.

वांगचुक की हालत नियंत्रण में, मेडिकल ऑब्जर्वेशन जारी: अस्पताल ने स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.उनकी सेहत पर हर पल नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत इलाज दिया जा सके.डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उनकी हालत नियंत्रण में है, लेकिन मेडिकल ऑब्जर्वेशन जारी रहेगा, इसलिए आने वाले दिनों में उनकी स्थिति के अनुसार आगे का इलाज तय किया जाएगा.

वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर देश चिंतित : सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से उनके समर्थक लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं की नजर भी उनके स्वास्थ्य अपडेट पर बनी हुई है.डॉक्टर अभी भी उन्हें कड़ी निगरानी में रखे हुए हैं और उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. ऐसे में अब सबकी निगाहें अगले मेडिकल अपडेट पर टिकी हैं.

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