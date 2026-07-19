हेल्थ बुलेटिन UPDATE: सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी निगरानी जारी
सुबह 8.30 बजे सोनम वांगचुक का मेडिकल बुलेटिन जारी, कहा अभी उनके ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर्स स्थिर, ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा बदलाव, एक्सपर्ट्स कर रहे निगरानी
Published : July 19, 2026 at 9:56 AM IST
नई दिल्ली: 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अस्पताल ने नया हेल्थ बुलेटिन जारी किया है. अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से शरीर पर पड़े असर को देखते हुए उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी में रखा गया है.
सोनम वांगचुक का मेडिकल बुलेटिन जारी: सफदरजंग अस्पताल और वीएमएमसी की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन-4 के मुताबिक सोनम वांगचुक के सभी जरूरी जीवन रक्षक पैरामीटर फिलहाल स्थिर हैं. हालांकि उनके ब्लड पैरामीटर अभी भी सामान्य से थोड़े बदले हुए हैं. डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक उपवास रहने से शरीर पर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और कई तरह के सिस्टमेटिक प्रभाव पड़े हैं, इसलिए उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा गया है.
दिल्ली: सुबह 8.30 बजे तक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत का अपडेट | सोनम वांगचुक को VMMC और सफदरजंग अस्पताल में ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी उनके ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर्स स्थिर हैं; हालांकि, उनके ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा बदलाव बना हुआ है। लंबे समय तक उपवास के कारण… pic.twitter.com/PMyuJ6dGpQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 19, 2026
24 घंटे क्लीनिकल मॉनिटरिंग बेहद जरूरी -अस्पताल : अस्पताल के अनुसार वीएमएमसी, सफदरजंग अस्पताल और एम्स के डॉक्टरों की संयुक्त टीम का मानना है कि लगातार इलाज और 24 घंटे क्लीनिकल मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित जटिलता का समय रहते पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके. फिलहाल अस्पताल में उन्हें सभी जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनके ब्लड पैरामीटर समेत पूरी क्लीनिकल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
सोनम वांगचुक की हालत स्थिर -अस्पताल : फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक चली भूख हड़ताल के असर को देखते हुए उन्हें अभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा जाएगा. अस्पताल लगातार उनकी सेहत की मॉनिटरिंग कर रहा है.
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