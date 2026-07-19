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हेल्थ बुलेटिन UPDATE: सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी निगरानी जारी

वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी निगरानी जारी ( ETV Bharat )