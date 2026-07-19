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सोनम वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल के बाहर दिया हेल्थ अपडेट, मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला

सोनम वांगचुक की पत्नी ने हालात बताए स्थिर, मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर करीब 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किए गए सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर रविवार को उनकी पत्नी ने मीडिया को जानकारी दी. इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया. उन्होंने वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की.

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने बताया कि डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है और परिवार को उम्मीद है कि वह जल्द स्वस्थ होंगे. उन्होंने देशभर से मिल रहे समर्थन के लिए लोगों का आभार भी जताया.

सोनम वांगचुक की पत्नी ने दी हेल्थ अपडेट (ETV Bharat)

इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी सफदरजंग अस्पताल पहुंचे. उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनके आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस पूरे मामले का जल्द सकारात्मक समाधान निकालेगी.