जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के धरने में शामिल होंगे सोनम वांगचुक, 28 जून से भूख हड़ताल का ऐलान
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बैठेंगे अनशन पर
Published : June 25, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्ली: देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा में गड़बड़ियों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच, आंदोलन को उस समय एक नई ताकत मिली जब पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाख के सामाजिक नेता सोनम वांगचुक ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया. सोनम वांगचुक ने कहा कि यदि सरकार 27 जून तक जनता के सवालों पर जवाबदेही नहीं दिखाती है, तो वह 28 जून से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे. वहीं, उनके इस ऐलान से आंदोलन में नई चर्चा शुरू हो गई है और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है.
सरकार को दिया 27 जून तक का समय
सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता की चिंताओं को सुने और उनके प्रति जवाबदेह बने. उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई जरूरी मुद्दों पर लोगों की आवाज उठ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. इसी कारण सरकार को 27 जून तक का समय दिया है. यदि इस दौरान कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे.
Big Announcement ‼️— Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 25, 2026
Sonam Wangchuk ( @Wangchuk66 ) To Start Hunger Strike On 28th June At Jantar Mantar. Sonam appealed to the government show accountability by Saturday, 27th June or he will sit on a hunger strike.
Inquilab Zindabad!! pic.twitter.com/GGkz1vIDRV
वांगचुक ने कहा कि यह कदम किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बनाने का माध्यम होता है.
कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को मिलेगा समर्थन
जंतर-मंतर पर सीजेपी का धरना पिछले 6 दिनों से चल रहा है. पार्टी के संस्थापक और कार्यकर्ता लगातार छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं. आंदोलन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है. सोनम वांगचुक के समर्थन और भूख हड़ताल की घोषणा के बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि इससे उनकी आवाज को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोग आंदोलन के साथ अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं.
अहिंसक और लोकतांत्रिक आंदोलन पर जोर
सोनम वांगचुक ने लोगों से अपील की है कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें. उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहकर ही किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने युवाओं से भी जागरूक रहने और देश के जरूरी मुद्दों पर अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया.
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