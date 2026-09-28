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2 अक्टूबर को CEC के खिलाफ होने वाले CJP प्रदर्शन को सोनम वांगचुक का समर्थन, लेकिन प्रदर्शन में नहीं होंगे शामिल

2 अक्टूबर को CEC के खिलाफ होने वाले CJP प्रदर्शन में वांगचुक नहीं होंगे शामिल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पर्यावरणविद और समाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा प्रस्तावित 2 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया. लेकिन प्रदर्शन में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि देश और चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही सुधारने के प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए.