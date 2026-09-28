2 अक्टूबर को CEC के खिलाफ होने वाले CJP प्रदर्शन को सोनम वांगचुक का समर्थन, लेकिन प्रदर्शन में नहीं होंगे शामिल
चुनावी प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और इसमें सुधार की आवश्यकता है. -सोनम वांगचुक
Published : September 28, 2026 at 12:47 PM IST
नई दिल्ली: पर्यावरणविद और समाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा प्रस्तावित 2 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया. लेकिन प्रदर्शन में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि देश और चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही सुधारने के प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए.
हर आंदोलन में शारीरिक रूप से भाग लेने की आवश्यकता नहीं है-वांगचुक
सोनम वांगचुक ने सीजेपी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया, लेकिन कहा कि उन्हें हर आंदोलन में शारीरिक रूप से भाग लेने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा, "देश में जवाबदेही में सुधार लाने के लिए मैं निश्चित रूप से हर कदम का समर्थन करता हूं, मैं हमेशा उनके साथ हूं."“मेरे लिए आंदोलनों का समर्थन करने का मूल विचार यही है कि ये आंदोलन अपने दम पर चलते हैं, इसलिए अब इस मुद्दे पर कई लोग एकजुट हैं, और मुझे यह देखकर खुशी हो रही है, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के मुद्दे पर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी,”.
If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 25, 2026
This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.
“चुनावी प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और इसमें सुधार की आवश्यकता है. “अगर चुनाव प्रक्रिया ही खराब हो जाए, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है?” उन्होंने कहा, और यह भी जोड़ा कि सरकारों द्वारा किए गए वादे पूरे किए जाने चाहिए.“
-सोनम वांगचुक
2 अक्टूबर एक “बहुत ही पवित्र दिन”
वांगचुक ने कहा कि 2 अक्टूबर एक “बहुत ही पवित्र दिन” है क्योंकि यह महात्मा गांधी की जयंती है, जिनके शांतिपूर्ण विरोध के तरीकों ने जन अधिकारों के आंदोलनों को प्रेरित किया था. सीजेपी ने घोषणा की है कि चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग को लेकर चलाए जा रहे अपने अभियान के तहत उसका विरोध प्रदर्शन 2 अक्टूबर से मुंबई में शुरू होगा. विपक्षी दल भी एसआईआर से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इंडिया ब्लॉक के दलों की 30 सितंबर को दिल्ली में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें समन्वित प्रतिक्रिया पर चर्चा की जाएगी.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, एक मीडिया संस्थान की एक रिपोर्ट आने के बाद से देश में चुनाव आयोग के कामकाच पर बवाल मचा हुआ है. इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चुनाव आयुक्त एस एस संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से संबंधित निर्णयों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई है लेकिन उनकी इस आपत्ति को सुना नई गया. जिसको लेकर देश में चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे है. इस को लेकर ही तमाम विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफे की मांग कर रही है. इस मांग को लेकर सीजेपी ने 2 अक्टूबर से मुबंई से आंदोनल का ऐलान किया है.
ये भी पढ़ें :